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Пока Путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

Кларк назвал ключевое условие для Путина

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать воевать до тех пор, пока будет считать, что способен победить. Международное сообщество обязано послать Путину четкий и решительный сигнал о том, что Россия не достигнет успеха и будет вытеснена из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Еспресо заявил генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк.

"Прежде всего хочу сказать, что мы глубоко восхищаемся силой и стойкостью украинского народа, который уже более трех лет выдерживает эту войну, не имея четкого представления о ее завершении. Во Второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась лишь тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована", - сказал он.

Кларк отметил, что не предвидит развития событий, которое привело бы к оккупации России. Однако подчеркнул, что противостояние будет продолжаться, пока украинский народ будет сохранять мужество, волю и возможность сопротивляться. Но, по его мнению, это сопротивление должно быть подкреплено значительно более жесткими экономическими мерами против России и ее союзников, чем есть сегодня.

"Это должно сопровождаться значительным наращиванием оборонного производства на Западе и мобилизацией дополнительных сил НАТО. Путин будет продолжать эту войну до тех пор, пока будет считать, что способен победить. Это ключевой фактор, определяющий развитие каждого сценария", - подчеркнул он.

Генерал США объяснил, какой сигнал должно послать Путину международное сообщество.

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"Пока Путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится. Именно поэтому международное сообщество обязано послать Путину четкий и решительный сигнал: вы не добьетесь успеха, вы будете вытеснены из Украины, и чем раньше вы прекратите агрессию, тем меньшими будут последствия для вас лично и для России. Такой бескомпромиссный месседж должен прозвучать, чтобы остановить войну. Все сценарии сводятся к одному - намерениям и воле Путина", - говорит он.

По словам генерала, если президент США Дональд Трамп сможет мобилизовать дипломатическую силу, на которую он рассчитывает, то появиться реальная возможность завершить войну успешно. Он еще раз добавил, что надо убедить Путина в том, что война в Украине стала роковой авантюрой для России и его лично.

Автор: 

путин владимир (31780) Кларк Уэсли (6) война в Украине (5481)


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Топ комментарии
+4
Немає рішучої міжнародної спільноти - Трамп шось обіцяв після 8 -го - не забув?
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04.08.2025 09:20 Ответить
+3
Так він якраз і переконаний в неминучості поразки України з часом, тому не зацікавлений в ніяких серйозних переговорах. А ваших санкцій та підтримки України зброєю та фінансами він не боїться вже давно. Єдине, чого би він настрашився - це прямого вступу військ НАТО у війну на стороні України. Але весь Захід це страшенні труси, які від одного слова війна пісяють і какають в штанці
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04.08.2025 09:35 Ответить
+2
А хто його в цій поразці переконає? Обісцяне НАТО, яке ховається вже 4 рік за спиною маленької України, за геноцидом українців, за смертями українських дітей? Чи США з друганом - Трампом, який усіма силами намагається дати ***** перемогти? Якщо ***** й переможе, то тільки дякуючи вашій сцикливості і бездіяльності, і це і буде записано в Історії. А потім цей монстр візьметься і за вас, слимаки.
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04.08.2025 09:55 Ответить
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Немає рішучої міжнародної спільноти - Трамп шось обіцяв після 8 -го - не забув?
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04.08.2025 09:20 Ответить
Так він якраз і переконаний в неминучості поразки України з часом, тому не зацікавлений в ніяких серйозних переговорах. А ваших санкцій та підтримки України зброєю та фінансами він не боїться вже давно. Єдине, чого би він настрашився - це прямого вступу військ НАТО у війну на стороні України. Але весь Захід це страшенні труси, які від одного слова війна пісяють і какають в штанці
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04.08.2025 09:35 Ответить
Iх бiльше цiкавлять одностатевi шлюби. Це ключ до перемоги!
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04.08.2025 09:48 Ответить
Сиґналізатори…
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04.08.2025 09:44 Ответить
Хутіна надихнув і підбодрив прихід трампа
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04.08.2025 09:46 Ответить
А хто його в цій поразці переконає? Обісцяне НАТО, яке ховається вже 4 рік за спиною маленької України, за геноцидом українців, за смертями українських дітей? Чи США з друганом - Трампом, який усіма силами намагається дати ***** перемогти? Якщо ***** й переможе, то тільки дякуючи вашій сцикливості і бездіяльності, і це і буде записано в Історії. А потім цей монстр візьметься і за вас, слимаки.
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04.08.2025 09:55 Ответить
І тому ви не даєте достатню кількість зброї і ***********. Все наче логічно...
Раніше ви боялися ядерної війни, тому давали Україні зброї в кількості, достатній тільки для оборони.
Тепер же, судячи з заяв і дій Трампа, він готовий до ядерної війни з Росією і не боїться її. Але зброю все одно давати не поспішаєте, зовсім.
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04.08.2025 09:59 Ответить
Це ж Трамп вимагає, щоб на наших заводах вироблялися браковані міни. А шахеди такі, що військовим доводиться їх переробляти. Можливо і неякісну їжу Трамп поставляє? І гроші фірмам, які не поставляють зброю також Трамп заставляє перераховувати? І золоті унітази також від Трампа?--------------та ні. В усьому винні свої гниди на чолі з гравцем на піаніно.
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04.08.2025 10:50 Ответить
надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал: ви не досягнете успіху, вас буде витіснено з України Джерело: https://censor.net/ua/n3566813
Вот яким чином?жорсткішими економічними заходами проти Росії та її союзників Джерело: https://censor.net/ua/n3566813

Якщо на це розрахунок-то це марно,особливо пам'ятаючі як ці слоупоки з ес приймали 18-й пкет санкцій. А потрібно ще більш жорсткий-ага йас вони взяли волю в кулак і прийняли.

Ні це не в їх інтересі-цей вогник повинен дуже довго тліти. Верніше "стільки скільки потрібно"
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04.08.2025 10:12 Ответить
Якщо сьогодні здохне ***** нічого не зміниться. 84% населення публічно підтримують "війну до переможного кінця" і геноцид українців. Буде *****-2, *****-3 і війна буде продовжуватися. Воює не *****, а його холуї...
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04.08.2025 10:48 Ответить
 
 