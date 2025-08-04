Пока Путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать воевать до тех пор, пока будет считать, что способен победить. Международное сообщество обязано послать Путину четкий и решительный сигнал о том, что Россия не достигнет успеха и будет вытеснена из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Еспресо заявил генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк.

"Прежде всего хочу сказать, что мы глубоко восхищаемся силой и стойкостью украинского народа, который уже более трех лет выдерживает эту войну, не имея четкого представления о ее завершении. Во Второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась лишь тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована", - сказал он.

Кларк отметил, что не предвидит развития событий, которое привело бы к оккупации России. Однако подчеркнул, что противостояние будет продолжаться, пока украинский народ будет сохранять мужество, волю и возможность сопротивляться. Но, по его мнению, это сопротивление должно быть подкреплено значительно более жесткими экономическими мерами против России и ее союзников, чем есть сегодня.

"Это должно сопровождаться значительным наращиванием оборонного производства на Западе и мобилизацией дополнительных сил НАТО. Путин будет продолжать эту войну до тех пор, пока будет считать, что способен победить. Это ключевой фактор, определяющий развитие каждого сценария", - подчеркнул он.

Генерал США объяснил, какой сигнал должно послать Путину международное сообщество.

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"Пока Путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится. Именно поэтому международное сообщество обязано послать Путину четкий и решительный сигнал: вы не добьетесь успеха, вы будете вытеснены из Украины, и чем раньше вы прекратите агрессию, тем меньшими будут последствия для вас лично и для России. Такой бескомпромиссный месседж должен прозвучать, чтобы остановить войну. Все сценарии сводятся к одному - намерениям и воле Путина", - говорит он.

По словам генерала, если президент США Дональд Трамп сможет мобилизовать дипломатическую силу, на которую он рассчитывает, то появиться реальная возможность завершить войну успешно. Он еще раз добавил, что надо убедить Путина в том, что война в Украине стала роковой авантюрой для России и его лично.