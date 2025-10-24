Россия не остановит войну против Украины и может открыть новые фронты в Европе, - экс-командующий НАТО Кларк

Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины и, вероятно, готовится открыть второй фронт в других частях Европы.

Об этом заявил генерал Сухопутных сил США в отставке, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в эфире телеканала Эспрессо, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Россия намерена продолжать войну, пока не осознает, что проигрывает, а тогда только сделает паузу. Она будет продолжать боевые действия в Украине и, возможно, попытается открыть второй или даже третий фронт в других частях Европы. Ее промышленная база работает непрерывно, круглосуточно, семь дней в неделю, наращивая производство оружия. России помогают китайские технологии, северокорейские войска и иранские беспилотники", - сказал Кларк.

По словам генерала, Кремль усиливает мобилизацию собственной экономики и готовит население к войне против Европы.

"Это главный вызов российской стратегии. Россия может мобилизовать ресурсы благодаря своей командно-административной экономике, в которой нет выборов, демократии или права голоса для граждан. Население дезинформируют и вводят в заблуждение, заставляя верить, что страна воюет с НАТО, хотя на самом деле НАТО не стремится к войне с Россией", - подчеркнул Кларк.

