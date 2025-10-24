РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
Россия не остановит войну против Украины и может открыть новые фронты в Европе, - экс-командующий НАТО Кларк

Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины и, вероятно, готовится открыть второй фронт в других частях Европы.

Об этом заявил генерал Сухопутных сил США в отставке, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в эфире телеканала Эспрессо, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Россия намерена продолжать войну, пока не осознает, что проигрывает, а тогда только сделает паузу. Она будет продолжать боевые действия в Украине и, возможно, попытается открыть второй или даже третий фронт в других частях Европы. Ее промышленная база работает непрерывно, круглосуточно, семь дней в неделю, наращивая производство оружия. России помогают китайские технологии, северокорейские войска и иранские беспилотники", - сказал Кларк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока Путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

По словам генерала, Кремль усиливает мобилизацию собственной экономики и готовит население к войне против Европы.

"Это главный вызов российской стратегии. Россия может мобилизовать ресурсы благодаря своей командно-административной экономике, в которой нет выборов, демократии или права голоса для граждан. Население дезинформируют и вводят в заблуждение, заставляя верить, что страна воюет с НАТО, хотя на самом деле НАТО не стремится к войне с Россией", - подчеркнул Кларк.

Топ комментарии
+4
Якби такі були у кацапів ресурси, вони б давно пройшли всю Україну. Звиздобол.
24.10.2025 18:07 Ответить
+2
мудра людина
24.10.2025 17:52 Ответить
+2
давно пора оставной командующий Кларк, нам бы стало гораздо легче, только проблема в том, что ресурсов у раши не хватает даже на Украину, а они врядли настолько безумные чтоб открывать новые фронты
24.10.2025 18:10 Ответить
Коли кацапи полізують на ЄС - США не будуть стояти осторонь = генерал забалакується
24.10.2025 18:00 Ответить
Якщо Трамп не доведе краіну до ручки
24.10.2025 18:42 Ответить
Он генерал. Сказал третий фронт значит будет третий.
24.10.2025 18:20 Ответить
раша сьогодні в цій війні ,без китаю ,ніщо ...всі розуміють куди лізе китай , але вже бояться його ,бо цей тигр вже не паперовий...
24.10.2025 18:21 Ответить
Який другий фронт? Вони Вірменію просрали, Сирію, Іран. Азербайджан Казахстан їм дулі крутять.
Грузія бовтається між ногами.
24.10.2025 18:33 Ответить
Але війна показала що і Европа слабка.
24.10.2025 18:44 Ответить
Адміністрація російського міста Салехард (Ямало-Ненецький автономний округ) оголосила про відправку на фронт в Україну гуманітарних вантажів у вигляді двох тисяч оленячих шкур для захисту від дронів.

"Це не просто теплі речі, це життєво важливий елемент маскування і обігріву. Шкури північного оленя приховують наші військові опорні пункти від ворожих тепловізорів, а також надійно зігрівають бійців у суворих польових умовах", - йдеться в заяві мерії Салехарда.
24.10.2025 18:41 Ответить
 
 