Евросоюз готовит план для ускорения перемещения тяжелой техники в случае войны, - Financial Times

Еврокомиссия в ноябре представит проект плана развития транспортной инфраструктуры и таможенных процедур в ЕС, чтобы ускорить перемещение танков и тяжелой техники по континенту в случае военных угроз.

По словам европейских чиновников, главная цель инициативы – сократить время, необходимое для передвижения военных подразделений по территории ЕС. План разрабатывается в сотрудничестве с правительствами государств-членов и НАТО, а толчком к его созданию стали опасения, что Россия может расширить агрессию за пределы Украины.

Военная мобильность

Одна из ключевых идей заключается в создании совместного механизма "военной мобильности" по аналогии с действующей системой взаимопомощи во время масштабных пожаров в Европе. Странам ЕС могут предложить передавать в фонд солидарности катера, самолеты, железнодорожные вагоны, паромы и грузовики, чтобы другие государства могли оперативно перебрасывать войска и технику в случае необходимости.

Сейчас большинство европейских армий не имеют собственного транспорта для таких операций и вынуждены арендовать самолеты или поезда у частных компаний. Поэтому Еврокомиссия может обязать страны зарегистрировать все транспортные средства, которые можно привлечь в случае мобилизации, и даже рассматривает возможность создания собственного парка грузовиков и железнодорожных вагонов, хотя реализация этой идеи затруднена ограниченным бюджетом Евросоюза.

Новая система к 2027 году

Документ является частью более широкой программы усиления оборонной готовности Европы.

Среди инициатив – сокращение таможенной бюрократии, унификация железнодорожных путей и модернизация мостов, способных выдержать вес военных конвоев. Планируется, что система будет запущена до конца 2027 года и будет включать согласованные процедуры, транспортные коридоры, порты, аэропорты и другую критическую инфраструктуру.

По словам Еврокомиссии, такие шаги должны ускорить реагирование на возможные угрозы и повысить способность ЕС быстро перемещать свои войска.

