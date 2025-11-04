РУС
Украина может начать переговоры с ЕС без отмены вето Венгрии, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что переговорные кластеры по членству Украины в ЕС можно начать прорабатывать на техническом уровне, не дожидаясь, пока Венгрия отменит свое вето.

Об этом она сказала во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"Одним из решений, которое может быть сейчас возможностью открытия кластера один, или всех кластеров для Украины и Молдовы, было бы получение нами мандата от Совета, чтобы мы могли продолжать работать на рабочем уровне. Знаете, когда я была в Украине в прошлый раз, я сказала украинцам, что вам не нужен Орбан для проведения необходимых реформ, и мы можем им помочь", - отметила Кос.

Она добавила, что Еврокомиссия стремится согласовать с президентством ЕС возможность продолжить работу над кластерами, чтобы затем официально их открыть, когда все условия будут выполнены.

Еврокомиссар также призвала к изменению процедуры принятия решений в рамках ЕС по расширению:

"Если мы хотим достичь результатов, нам нужно подумать, действительно ли необходимо, чтобы для 150 шагов в процессе присоединения было единодушие? Мы должны придерживаться единодушия, когда речь идет о предоставлении статуса и завершении. Я буду за это бороться".

Что предшествовало?

Угорщина з української - килимок для ніг
Так в чому ж проблема? За час "бикування" Орбана (і йому подібних), будуть відпрацьовані законопроекти, (а може, й прийняті ВР), які узгодять чинне законодавтво України, з законодавством ЄС. А поки це робитиметься - станеться одне з трьох - або Орбан здохне, або не зможе поновиться на посаді, або змушений буде "змінить точку зору на своє ВЕТО"...
да и результат будет одинаков
