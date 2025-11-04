Украина может начать переговоры с ЕС без отмены вето Венгрии, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что переговорные кластеры по членству Украины в ЕС можно начать прорабатывать на техническом уровне, не дожидаясь, пока Венгрия отменит свое вето.

Об этом она сказала во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"Одним из решений, которое может быть сейчас возможностью открытия кластера один, или всех кластеров для Украины и Молдовы, было бы получение нами мандата от Совета, чтобы мы могли продолжать работать на рабочем уровне. Знаете, когда я была в Украине в прошлый раз, я сказала украинцам, что вам не нужен Орбан для проведения необходимых реформ, и мы можем им помочь", - отметила Кос.

Она добавила, что Еврокомиссия стремится согласовать с президентством ЕС возможность продолжить работу над кластерами, чтобы затем официально их открыть, когда все условия будут выполнены.

Еврокомиссар также призвала к изменению процедуры принятия решений в рамках ЕС по расширению:

"Если мы хотим достичь результатов, нам нужно подумать, действительно ли необходимо, чтобы для 150 шагов в процессе присоединения было единодушие? Мы должны придерживаться единодушия, когда речь идет о предоставлении статуса и завершении. Я буду за это бороться".

Что предшествовало?

Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.

В Европейском Союзе не исключали возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.

