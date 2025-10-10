В уряді Орбана свідомо нагнітають "антиукраїнську істерію", - МЗС

Уряд Угорщини свідомо нагнітає "антиукраїнську істерію", заперечуючи членство України в ЄС.

Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть Путін не проти вступу України до ЄС, а Орбан — проти", - заявив він.

Тихий наголосив, що в уряді Віктора Орбана свідомо нагнітають "антиукраїнську істерію", яка не має нічого спільного з реальністю.

"Ці звинувачення — безглузді та політично мотивовані. Ми готові до діалогу з Угорщиною, щоб зняти будь-які занепокоєння, зокрема щодо національної меншини. Але не розуміємо логіки блокувати відкриття переговорних кластерів", - зауважили в МЗС.

Він також наголосив, що позиція Орбана є частиною його внутрішньої політики та спробою здобути електоральні бали, тоді як справжнім питанням має бути його залежність від російських енергоресурсів.

"Нехай Орбан пояснить, чому хоче зберігати залежність Європи від російської енергетики, замість переорієнтації на американські та інші джерела", - додав Тихий.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова Володимира Зеленського про вступ до Євросоюзу в обхід вето Будапешта та заявив, що український президент "повністю втратив зв'язок із реальністю".