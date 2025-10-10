УКР
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
В уряді Орбана свідомо нагнітають "антиукраїнську істерію", - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Уряд Угорщини свідомо нагнітає "антиукраїнську істерію", заперечуючи членство України в ЄС.

Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть Путін не проти вступу України до ЄС, а Орбан — проти", - заявив він.

Тихий наголосив, що в уряді Віктора Орбана свідомо нагнітають "антиукраїнську істерію", яка не має нічого спільного з реальністю.

"Ці звинувачення — безглузді та політично мотивовані. Ми готові до діалогу з Угорщиною, щоб зняти будь-які занепокоєння, зокрема щодо національної меншини. Але не розуміємо логіки блокувати відкриття переговорних кластерів", - зауважили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Українська розвідка "проникла" у смартфони угорців

Він також наголосив, що позиція Орбана є частиною його внутрішньої політики та спробою здобути електоральні бали, тоді як справжнім питанням має бути його залежність від російських енергоресурсів.

"Нехай Орбан пояснить, чому хоче зберігати залежність Європи від російської енергетики, замість переорієнтації на американські та інші джерела", - додав Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан розкритикував Зеленського і назвав його дії "моральним тиском"

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова Володимира Зеленського про вступ до Євросоюзу в обхід вето Будапешта та заявив, що український президент "повністю втратив зв'язок із реальністю".

Угорщина (2532) МЗС (4302) членство в ЄС (1405) Орбан Віктор (659)
Та тут цікава картина проглядається. На фоні майже ультиматумів з ЄС про необхідність реформ, і відміни цензури для перемовин про вступ, Зельона влада активно дражнить Орбана не дипломатичними заявами. Бо буде вето на вступ від мадярів, і Зеля заявить своєму лохторату, що ось, ми вже готові вступати, а Орбан вето наклав. Він винуватий!
10.10.2025 18:12 Відповісти
А ще, на фоні скандалу з угорськими шпіонами в європейських структурах, мад'яри будуть намагатися, своїм верещанням з приводу України, відволікати від своїх ворожих дій відносно ЄС, тобто прямої праці на пуйла.
10.10.2025 18:30 Відповісти
Мене важко назвати прихильником зеленої влади але невже вам треба пояснювати хто такий Орбан і чи заслуговує він на ті "не дипломатичні" заяви?
10.10.2025 20:19 Відповісти
Для тих, хто за ЄС та НАТО лише на словах, Орбан дуже навіть корисний...
10.10.2025 18:19 Відповісти
Да закрийте засувку нафтопроводу.
10.10.2025 18:58 Відповісти
 
 