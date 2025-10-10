В правительстве Орбана сознательно нагнетают "антиукраинскую истерию", - МИД

Правительство Венгрии сознательно нагнетает "антиукраинскую истерию", отрицая членство Украины в ЕС.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже Путин не против вступления Украины в ЕС, а Орбан - против", - заявил он.

Тихий подчеркнул, что в правительстве Виктора Орбана сознательно нагнетают "антиукраинскую истерию", которая не имеет ничего общего с реальностью.

"Эти обвинения - бессмысленные и политически мотивированные. Мы готовы к диалогу с Венгрией, чтобы снять любые беспокойства, в частности относительно национального меньшинства. Но не понимаем логики блокировать открытие переговорных кластеров", - отметили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: Украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров

Он также отметил, что позиция Орбана является частью его внутренней политики и попыткой получить электоральные баллы, тогда как настоящим вопросом должна быть его зависимость от российских энергоресурсов.

"Пусть Орбан объяснит, почему хочет сохранять зависимость Европы от российской энергетики, вместо переориентации на американские и другие источники", - добавил Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан раскритиковал Зеленского и назвал его действия "моральным давлением"

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в обход вето Будапешта и заявил, что украинский президент "полностью потерял связь с реальностью".