РУС
В правительстве Орбана сознательно нагнетают "антиукраинскую истерию", - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Правительство Венгрии сознательно нагнетает "антиукраинскую истерию", отрицая членство Украины в ЕС.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже Путин не против вступления Украины в ЕС, а Орбан - против", - заявил он.

Тихий подчеркнул, что в правительстве Виктора Орбана сознательно нагнетают "антиукраинскую истерию", которая не имеет ничего общего с реальностью.

"Эти обвинения - бессмысленные и политически мотивированные. Мы готовы к диалогу с Венгрией, чтобы снять любые беспокойства, в частности относительно национального меньшинства. Но не понимаем логики блокировать открытие переговорных кластеров", - отметили в МИД.

Он также отметил, что позиция Орбана является частью его внутренней политики и попыткой получить электоральные баллы, тогда как настоящим вопросом должна быть его зависимость от российских энергоресурсов.

"Пусть Орбан объяснит, почему хочет сохранять зависимость Европы от российской энергетики, вместо переориентации на американские и другие источники", - добавил Тихий.

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в обход вето Будапешта и заявил, что украинский президент "полностью потерял связь с реальностью".

Автор: 

Сортировать:
Та тут цікава картина проглядається. На фоні майже ультиматумів з ЄС про необхідність реформ, і відміни цензури для перемовин про вступ, Зельона влада активно дражнить Орбана не дипломатичними заявами. Бо буде вето на вступ від мадярів, і Зеля заявить своєму лохторату, що ось, ми вже готові вступати, а Орбан вето наклав. Він винуватий!
10.10.2025 18:12 Ответить
А ще, на фоні скандалу з угорськими шпіонами в європейських структурах, мад'яри будуть намагатися, своїм верещанням з приводу України, відволікати від своїх ворожих дій відносно ЄС, тобто прямої праці на пуйла.
10.10.2025 18:30 Ответить
Для тих, хто за ЄС та НАТО лише на словах, Орбан дуже навіть корисний...
10.10.2025 18:19 Ответить
Да закрийте засувку нафтопроводу.
10.10.2025 18:58 Ответить
 
 