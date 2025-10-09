Сийярто: "Зеленский полностью потерял связь с реальностью"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в обход вето Будапешта и заявил, что украинский президент "полностью потерял связь с реальностью".

Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, президент Украины полностью потерял ощущение реальности, потерял связь с реальностью, и, возможно, это объясняет то, что он говорит такие вещи, от которых при обычных обстоятельствах хочется взорваться. Например, он говорит, что [Украина] станет членом Европейского Союза, и точка. Уважаемый господин президент, это будете решать не вы", - говорит Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, - Зеленский

По словам венгерского дипломата, подобные решения принимают исключительно члены ЕС, а не сам Зеленский.

"И это должно быть решено совместно, единогласно... Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран Европейского Союза, и венгры уже решили: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, мы не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО, и, добавлю, они не станут", - резюмировал глава МИД Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто об обнародованном маршруте венгерского дрона над Украиной: Это фейк!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории как единственный европейский политик, который тормозил вступление Украины в Европейский Союз.