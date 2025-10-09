Сийярто: "Зеленский полностью потерял связь с реальностью"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в обход вето Будапешта и заявил, что украинский президент "полностью потерял связь с реальностью".
Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, президент Украины полностью потерял ощущение реальности, потерял связь с реальностью, и, возможно, это объясняет то, что он говорит такие вещи, от которых при обычных обстоятельствах хочется взорваться. Например, он говорит, что [Украина] станет членом Европейского Союза, и точка. Уважаемый господин президент, это будете решать не вы", - говорит Сийярто.
По словам венгерского дипломата, подобные решения принимают исключительно члены ЕС, а не сам Зеленский.
"И это должно быть решено совместно, единогласно... Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран Европейского Союза, и венгры уже решили: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, мы не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО, и, добавлю, они не станут", - резюмировал глава МИД Венгрии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории как единственный европейский политик, который тормозил вступление Украины в Европейский Союз.
Ну не можеш то й не можеш - йди займайся своїми справами.
Як оплочено *******, так сіярту і виконає!! Хто дєвушков «нахарчьовує», той їх і «танцює»!! Класика, ще з часів Римської імперії!!!
Саме для цього і створюють вам ворогів, крім рашки - щоб ви мали куди злість діти, а не вилливати її на того, хто заслужив (владу узурпаторів-мародерів-вбивць).
Тому твоє питання переадресую тобі.
Відповідати тут в коментах не треба, я для себе висновок вже зробив, дай відповідь собі.
2. Я не писав, що Угорщина нам дружня країна (але вони нам і не вороги).
3. Не ганьбися і почни користуватися власним розумом.
З санкціями те ж саме.
А що, є країни, які не проводять розвідку в сусідніх (і не тільки) країнах? То вони всі вороги тепер?
Безголовий бовдур, який прибіг коменти писати і жалюгідно зганьбився.
В тебе в голові не твої думки і висновки, бо власні ти не можеш зробити. Це сумно, але вже як є. Гарного вечора.
Ми ж сміємося з "боягузів" з НАТО, що не збивають дрони рашки?
Маєш відповідь?
але й у нас є трансівер
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
- так не стримуй себе - вибухни !