Сийярто: "Зеленский полностью потерял связь с реальностью"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в обход вето Будапешта и заявил, что украинский президент "полностью потерял связь с реальностью".

Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, президент Украины полностью потерял ощущение реальности, потерял связь с реальностью, и, возможно, это объясняет то, что он говорит такие вещи, от которых при обычных обстоятельствах хочется взорваться. Например, он говорит, что [Украина] станет членом Европейского Союза, и точка. Уважаемый господин президент, это будете решать не вы", - говорит Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, - Зеленский

По словам венгерского дипломата, подобные решения принимают исключительно члены ЕС, а не сам Зеленский.

"И это должно быть решено совместно, единогласно... Это будут решать венгры вместе с гражданами 26 других стран Европейского Союза, и венгры уже решили: мы не хотим стратегической интеграции с Украиной, мы не хотим, чтобы они стали членами ЕС и НАТО, и, добавлю, они не станут", - резюмировал глава МИД Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто об обнародованном маршруте венгерского дрона над Украиной: Это фейк!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории как единственный европейский политик, который тормозил вступление Украины в Европейский Союз.

Автор: 

Як цей мерзотник вже задовбав. Доки це буде продовжуватися? Об'явіть його персоною нон грата в Україні. Чи тупо ворогом разом з орбаном.
09.10.2025 16:41 Ответить
Про що цей азіат торочить??? Самі вони як у Європі опинилися? Історію нехай почитає, "еуропеєць" довбаний...
09.10.2025 16:45 Ответить
В Сітра рублі з кишені виглядають
09.10.2025 16:41 Ответить
Як цей мерзотник вже задовбав. Доки це буде продовжуватися? Об'явіть його персоною нон грата в Україні. Чи тупо ворогом разом з орбаном.
09.10.2025 16:41 Ответить
Знайома фраза пані Меркель про пуйла на початку війни.
09.10.2025 16:41 Ответить
В Сітра рублі з кишені виглядають
09.10.2025 16:41 Ответить
Та в нього ці срублі вже з горлянки лізуть, а воно не нажереться..щоб йому прилетіло вже..
09.10.2025 16:45 Ответить
Мабуть лізуть, бо ху...до періодично з іншого боку пропихує.
09.10.2025 16:49 Ответить
Та все уже поняли, не будет никакого НАТО и ЕС, зачем вообще эти темы мусолить с мадярами
09.10.2025 16:45 Ответить
Треба побільше ворогів навколо (на додачу до справжнього), щоб відвертати увагу і негатив від мародерства, на них.
09.10.2025 16:47 Ответить
Буде чи не буде - а веде себе, як повний *****..
09.10.2025 16:47 Ответить
Головне щоб "таежного саюзу" не було. Правда, руцькошелепний? Теж саме зайвехромосомни казали про безвіз та Томос
09.10.2025 17:10 Ответить
написал ФедорОВ)) у кого русская фамилия, потужно
09.10.2025 17:26 Ответить
то не важливо. Є татари, а руцьких нема. Останній царь какцапії Коля другий на 1\63 був германцем і фемілі писав свою ROMANOFF
09.10.2025 17:38 Ответить
Про що цей азіат торочить??? Самі вони як у Європі опинилися? Історію нехай почитає, "еуропеєць" довбаний...
09.10.2025 16:45 Ответить
Стало легше? Вони опинилися в лайні, а ми в Європі після цього вашого комента?
09.10.2025 16:49 Ответить
Наступного разу у Вас питати дозвіл?
09.10.2025 16:51 Ответить
Та робіть, що хочете і коли хочете. Але думати головою також варто, хоча б інколи.
09.10.2025 16:54 Ответить
Сенс Ваших коментарів тоді у чому??? Змусити замовкнити всіх дописувачів, коментарі яких Вам не подобаються? І похизуватися своїм інтелектом?
09.10.2025 17:07 Ответить
Хочу внести альтернативну думку, бо тут приблизно 90% - жертви пропаганди, які не звикли аналізувати інформацію.
09.10.2025 17:25 Ответить
Ну, судячи з Ваших коментарів тут, вона дуже проста: всі ідіоти зомбовані, а я єдиний носій абсолютної істини.
09.10.2025 17:35 Ответить
Неправда. Я завжди дискутую, а не залишив комент і зник. Інша справа, що часто опоненти не можуть аргументувати те, що пишуть. А це тому, що пишуть вони не те, до чого дійшли критичним мисленням, а те, що почули від пропаганди. От і все.
09.10.2025 17:38 Ответить
Ви не ведете дискусію. Одразу починаєте чіпляти ярлики. На прямі питання не відповідаєте. Або даєте такі відповіді, з яких незрозуміла Ваша позиція. Не полінуйтесь і напишіть великий коментар, в якому поясніть свою позицію. Якщо не хочете, тоді у Ваших дописах немає сенсу.
09.10.2025 17:44 Ответить
А оце з вами що, не дискусія? І я не відповів на якесь з ваших питань? Яке? І кому я вчіпив ярлик? І чи є чіплянням ярлика висловлення своєї думки про людину? Що саме з моєї позиції вам не зрозуміло? Може треба прошки обдумати прочитане, а не бігти писати коментар-відповідь, і все стане зрозуміло? Ну і про величину коментаря - пишу достатньо, щоб висловити свою думку, а не для кількості символів.
09.10.2025 17:51 Ответить
Все зрозуміло. Just another windbag...
09.10.2025 17:55 Ответить
Ну про вас мені також все стало зрозуміло. Нічого конкретного не було написано.
09.10.2025 18:15 Ответить
То ти на боці угорців?
09.10.2025 17:11 Ответить
Дурне питання. Міг би чекати такого від дитини до 12-14 років, але ти ж мабуть трохи старший?
09.10.2025 17:26 Ответить
І це аргумент??? То ти звісно тупий, не відповідаєш за свої слова
09.10.2025 17:29 Ответить
А що ти хотів прочитати у відповідь на оте питання? Всі висновки можна зробити з того, що я пишу, але ти не можеш.
Ну не можеш то й не можеш - йди займайся своїми справами.
09.10.2025 17:36 Ответить
Це як ти з ху...лом. зовсім зв'язок зі своєю країною втратив, гроші ху...ла перемогли
09.10.2025 16:46 Ответить
Хитрожопая Венгрия знает , шо вопрос в цене. Даже это вот интервью часть торгов.
09.10.2025 16:47 Ответить
Вони не пройдуть - Сійярто
09.10.2025 16:49 Ответить
Не вибагливий отой сіярту щодо сортів лайна *************!!
Як оплочено *******, так сіярту і виконає!! Хто дєвушков «нахарчьовує», той їх і «танцює»!! Класика, ще з часів Римської імперії!!!
09.10.2025 16:49 Ответить
Сійярто був членом ЄС .а стане просто членом
09.10.2025 16:52 Ответить
Та не воно, а Угорщина, що обрала оце опудало..
09.10.2025 17:03 Ответить
Это будет решать ЕС, совместно... но точно без угорщины, её и так уже неоднократно посылали на х**. им там быть не впервой)
09.10.2025 16:53 Ответить
Ух, як тут всі кинулися гавкати на Сійярто, всі відразу забули про наше зеlayno.
Саме для цього і створюють вам ворогів, крім рашки - щоб ви мали куди злість діти, а не вилливати її на того, хто заслужив (владу узурпаторів-мародерів-вбивць).
09.10.2025 16:53 Ответить
Ніхто про запроданця не забув. Тема просто про угорського ******.
09.10.2025 17:04 Ответить
Ви так нічого і не зрозуміли.
09.10.2025 17:06 Ответить
Дебіла тяжко зрозуміти
09.10.2025 17:18 Ответить
🤣
09.10.2025 17:46 Ответить
Це все? Думаєш, що написав щось дотепне?
09.10.2025 18:16 Ответить
Ти тупий? Стара істина твердить - друг мого ворога - мій ворог
09.10.2025 17:13 Ответить
Якби ж то все, що твориться в світі, всі стосунки сможна було помістити в кілька слів.
Тому твоє питання переадресую тобі.
Відповідати тут в коментах не треба, я для себе висновок вже зробив, дай відповідь собі.
09.10.2025 17:21 Ответить
Доведи що Мадьярщина нам дружня країна
09.10.2025 17:24 Ответить
1. Що таке Мадярщина?
2. Я не писав, що Угорщина нам дружня країна (але вони нам і не вороги).
3. Не ганьбися і почни користуватися власним розумом.
09.10.2025 17:29 Ответить
Не треба брихати. Маєш альтернативну думку? А як до блокування допомоги? А як блокування санкцій проти рашки? А як до розвідки в Україні? Що скажеш?
09.10.2025 17:44 Ответить
А вони зобов'язані допомагати (блокування це звичайно огидний спосіб отримати вигоду для себе).
З санкціями те ж саме.
А що, є країни, які не проводять розвідку в сусідніх (і не тільки) країнах? То вони всі вороги тепер?
09.10.2025 17:54 Ответить
Кому що, в цей тільки по методиці. Ми про наше не забуваємо. Тут йдеться про Україну, а ти все за гроші
09.10.2025 17:17 Ответить
Дурню, вони крадуть в України, у військових, які ризикують своїм життям щодня, у громадян, які платять податки. А ти про методички.
Безголовий бовдур, який прибіг коменти писати і жалюгідно зганьбився.
09.10.2025 17:23 Ответить
То цей Сійярто дбає по службовців ЗСУ і наші гроші ? Ти давно у лікаря був? Чи так пан майор наказав говорити?
09.10.2025 17:27 Ответить
Ясно, ти просто не можеш зрозуміти суті того, що я написав. Я навіть не ображаюся, на тебе.
В тебе в голові не твої думки і висновки, бо власні ти не можеш зробити. Це сумно, але вже як є. Гарного вечора.
09.10.2025 17:32 Ответить
Дронами? Так нахабно? В країні яка потерпає від атак шахедів та іншої руцької срані? Ти дійсно хворий. Звернись до лікаря, або ми тебе побачимо на інтераью у Золкіна
09.10.2025 18:27 Ответить
Ну тоді питання, чому ми ті дрони не збили?
Ми ж сміємося з "боягузів" з НАТО, що не збивають дрони рашки?

Маєш відповідь?
09.10.2025 18:30 Ответить
заткни вже свою пельку і пиз@уй вже до усірайто
09.10.2025 18:03 Ответить
Вогнегасник хоч маєш біля себе?
09.10.2025 18:17 Ответить
От козел! Наговорює на нашого Небожителя! Та Зеленский і не мав зв'язку з реальністю. Як він його міг раптом втратити?
09.10.2025 16:54 Ответить
Ми маємо бути як ізраїль - якщо якесь мурло, хай і держпосадовець, щось здить проти України - має прилітати куля або фпв дрон.
09.10.2025 16:54 Ответить
Ну, то що зеля живе в світі рожевих поні та доброго коня Єрмака це ми і так знаємо, і без усяких Сіряйто
09.10.2025 16:57 Ответить
В ЄС створюють групу для розслідування шпигунства Угорщини
09.10.2025 16:57 Ответить
Угорська розвідувальна служба проводила шпигунські операції проти ЄС та його персоналу.
09.10.2025 16:58 Ответить
Нема навіть чого коментувати орбан і ця паскуда ,це троянський кінь рашистів в ЄС і НАТО,але і в нас нічого не роблять ,нашою територією йде нафтопровід по якому рашисти качають нафту в угорщину і Словачину заробляючи щорічно понад 7 мільярдів євро і хтось хоч заікнувся про це ,чи це не є зрада національних інтересів ?
09.10.2025 16:57 Ответить
Схоже, йому взагалі вже нема про що говорити, якщо він чіпляється до таких звичайних фраз. Ну впевнений Зе, що Україна буде у ЄС, і що? Чи на це треба якийсь дозвіл від сіряти?
09.10.2025 16:57 Ответить
Час обірвати зв'язок Угорщини з Дружбою.
09.10.2025 16:57 Ответить
Ну тут він правий)
09.10.2025 16:59 Ответить
в цілому я бачу , що вчерговий раз наїбали українців і з нато і з єс. Невже це нато і єс коштує таких жертв!?
показать весь комментарий
09.10.2025 17:04 Ответить
Поосто - поза реальністю
09.10.2025 17:06 Ответить
руки понабивати ,тим хто ставив свій голос за це зеленське чмо ...
09.10.2025 17:14 Ответить
Так повертайся та щось роби
09.10.2025 17:19 Ответить
ігорьок шо хочеш ? постійно пересікаєш ? на готові з тазіком біля 🤡 крутишся ? вибрали ...зализуй сам ...
09.10.2025 17:29 Ответить
а ти шо, поки бюргерам полижешь?
09.10.2025 18:12 Ответить
тобі теж на туда ...
09.10.2025 18:20 Ответить
Зеленський тільки повторив слова еврокомісарки з розширення Марти Кос, яка під час візиту в Україну висловила впевненість у тому, що угорське вето на початок переговорів з Україною скоро здолають. Водночас вона утрималася від коментарів щодо сценарію для обходу вето Угорщини. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4042433-marta-kos-evrokomisarka-z-pitan-rozsirenna.html
09.10.2025 17:05 Ответить
ну тут він має рацію
але й у нас є трансівер
09.10.2025 17:07 Ответить
Не розумію, чого так всі обурюються в коментарях? Який сенс реагувати на кал та фекальні маси виробництва угорського уряду?
09.10.2025 17:07 Ответить
И то туда же - Засерято!
09.10.2025 17:07 Ответить
Щоб бути членом європейського союзу треба виконати умови які є повинні для вступу, а також проти корупційні закони , а сама корупція, на жаль в Україні це все процвітає
09.10.2025 17:17 Ответить
Ця Кремлівська повія Сіярто взагалі ніколи не мала зв'язка з реальністю!
09.10.2025 17:24 Ответить
Пане Сіярто, якщо Євросоюз вирішить прийняти Україну, то ніяка Угорщина не зможе цьому завадити, навіть якщо всі угорці поголовно будуть проти
09.10.2025 17:28 Ответить
Під тиском суспільства і нестачею кадрів - як судді щодня складають іспит на довіру
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
09.10.2025 17:32 Ответить
Ми це знаємо, але не тобі про це казати! Муд@к...
09.10.2025 17:33 Ответить
Пуйло казав, що українцям потрібні вибори. Сіярто каже, що зєля не в адекваті. І той, і інший має НУЛЬ впливу на думку українського суспільства. Все, що ці особи випорожнюють, працює з ефектом до навпаки - українці ставляться до їхніх заяв критичніше, ніж до чогось іншого. То може ці всі заяви пуйла і його куплених міньонів лише операція прикриття? Щоб українці залишили російського шпигуна зєлю і не робили вибори?
09.10.2025 17:34 Ответить
Хто б там ще квакав на Україну зі свого болота.
09.10.2025 17:43 Ответить
Тюрків ще не питали що нам робити.
09.10.2025 17:47 Ответить
При тому негативні до ЗЕленського,радив би йому Сіярто і Орбана послати курсом крейсера"москва".ЗЕленський сказав що Україна буде в Євросоюзі з Орбаном,чи без нього.Як Сіярто проводив з Орбаном чи то опитування,чи то референдум щось схоже з тими як пуйло проводив.В Угорщині банери призивали угорців голосувати проти вступу України до ЄС і НАТО.Коли Україна подасть заявку на вступ ні Орбана,ні Сіярто в керівництві країни вже не буде.Та і знає угорський народ яка корупція в вашій владі.
09.10.2025 17:59 Ответить
Якщо від всіх навколо воняє гівном, то може це ти обісрався, Сіярто?
09.10.2025 18:21 Ответить
..від яких за звичайних обставин хочеться вибухнути.. Джерело: https://censor.net/ua/n3578785
- так не стримуй себе - вибухни !
09.10.2025 18:30 Ответить
 
 