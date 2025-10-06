РУС
Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без, - Зеленский

Зеленский: Только Орбан блокирует вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории, как единственный европейский политик, который тормозил вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. Это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет (членом ЕС - ред.). И в истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига ответил на последние заявления Орбана: советует Венгрии покинуть все международные организации с Украиной

По словам главы государства, есть два пути: изменение процедуры с поддержкой других стран ЕС или давление на Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины.

"Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Или идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия блокирует процесс вступления Украины в ЕС, ссылаясь на общественное мнение, - министр Бока

Автор: 

Зеленский Владимир (22159) членство в ЕС (1162) Орбан Виктор (560)
+7
Україна буде в Євросоюзі.
З Орбаном чи без, це ще не зрозуміло, але те, що без тебе на посаді президента, так це точно на 100%.
06.10.2025 15:26 Ответить
+2
Ні.
06.10.2025 15:41 Ответить
+1
з зе-покидьком або краще без
06.10.2025 15:24 Ответить
з зе-покидьком або краще без
06.10.2025 15:24 Ответить
Україну вже беруть в ЄС?
06.10.2025 15:25 Ответить
Як би не покидьок, то вже взяли би !
06.10.2025 15:40 Ответить
Ні.
06.10.2025 15:41 Ответить
Україна буде в Євросоюзі.
З Орбаном чи без, це ще не зрозуміло, але те, що без тебе на посаді президента, так це точно на 100%.
06.10.2025 15:26 Ответить
Орбан напрягся и приказал увеличить охрану!
06.10.2025 15:29 Ответить
06.10.2025 15:33 Ответить
Значить доведеться Євросоюзу підшукати іншого Орбана, раз Україна так погано розуміє натяки)
06.10.2025 15:34 Ответить
А ЄС доведеться підшукати іншу найсильнішу армію в Європі. Ну або воювати з зеленими чоловічками на самоті.
06.10.2025 15:42 Ответить
Їм ще й цієї надовго вистачить.
06.10.2025 15:45 Ответить
Він (Орбан) далеко не єдиний стояв на заваді. Пану голобородьку хоч би хтось з оточення розповів, що історія України не обмежується терміном його власного ганебного перебування на посаді Президента. Проти вступу і раніше були люди і уряди інших країн-членів.
06.10.2025 15:36 Ответить
Це буде без Орбана та без Зеленського.
06.10.2025 15:39 Ответить
А як без зеленського? Війна триває, виборів нема, і the layno зробить все, щоб нічого не змінювалося.
06.10.2025 15:52 Ответить
Вітьок-***** бабла у ***** наколядує і піде за лаштунки історії... З баблом воно якось не ностальгується десь на півдні Іспанії чи десь в іношому теплому місті де пойуху ким ти був та шо робив... Але все одно знайдуть...
06.10.2025 15:40 Ответить
І самоката до дверей підженуть!
06.10.2025 15:50 Ответить
І не при Зельоній владі
06.10.2025 15:42 Ответить
Не буде вона там ніколи, без Орбана чи з ним.
06.10.2025 16:15 Ответить
пакую чемондан
06.10.2025 16:26 Ответить
В Европе всегда будет аналог Орбана или Фицо) Это полезные чучела. Орбан подозрительно договороспособный когда это нужно основным спонсорам ЕС и подозрительно упертый, когда его цели совпадают с целями спонсоров.
06.10.2025 16:30 Ответить
 
 