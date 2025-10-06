Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без, - Зеленский
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории, как единственный европейский политик, который тормозил вступление Украины в Европейский Союз.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. Это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет (членом ЕС - ред.). И в истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, есть два пути: изменение процедуры с поддержкой других стран ЕС или давление на Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины.
"Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Или идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии", - добавил президент.
З Орбаном чи без, це ще не зрозуміло, але те, що без тебе на посаді президента, так це точно на 100%.