Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, - Зеленський

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії як єдиний європейський політик, який гальмував вступ України до Європейського Союзу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотний. Україна все одно буде (членом ЄС, - ред.). І в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, є два шляхи: зміна процедури з підтримкою інших країн ЄС або тиск на Орбана, щоб він не блокував вступ України.

"Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися, безумовно, до Нідерландів, і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього. Або йдемо по процедурі звичайній, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини", - додав президент.

