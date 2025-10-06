УКР
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, - Зеленський

Зеленський: Лише Орбан блокує вступ України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії як єдиний європейський політик, який гальмував вступ України до Європейського Союзу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це робить сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотний. Україна все одно буде (членом ЄС, - ред.). І в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга відповів на останні заяви Орбана: радить Угорщині покинути всі міжнародні організації з Україною

За словами глави держави, є два шляхи: зміна процедури з підтримкою інших країн ЄС або тиск на Орбана, щоб він не блокував вступ України.

"Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися, безумовно, до Нідерландів, і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього. Або йдемо по процедурі звичайній, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує процес вступу України в ЄС, посилаючись на громадську думку, - міністр Бока

Зеленський Володимир (25713) членство в ЄС (1403) Орбан Віктор (656)
Топ коментарі
+9
Україна буде в Євросоюзі.
З Орбаном чи без, це ще не зрозуміло, але те, що без тебе на посаді президента, так це точно на 100%.
показати весь коментар
06.10.2025 15:26
+2
з зе-покидьком або краще без
показати весь коментар
06.10.2025 15:24
+2
Ні.
показати весь коментар
06.10.2025 15:41
з зе-покидьком або краще без
показати весь коментар
06.10.2025 15:24
Україну вже беруть в ЄС?
показати весь коментар
06.10.2025 15:25
Як би не покидьок, то вже взяли би !
показати весь коментар
06.10.2025 15:40
Ні.
показати весь коментар
06.10.2025 15:41
Україна буде в Євросоюзі.
З Орбаном чи без, це ще не зрозуміло, але те, що без тебе на посаді президента, так це точно на 100%.
показати весь коментар
06.10.2025 15:26
Орбан напрягся и приказал увеличить охрану!
показати весь коментар
06.10.2025 15:29
показати весь коментар
06.10.2025 15:33
Значить доведеться Євросоюзу підшукати іншого Орбана, раз Україна так погано розуміє натяки)
показати весь коментар
06.10.2025 15:34
А ЄС доведеться підшукати іншу найсильнішу армію в Європі. Ну або воювати з зеленими чоловічками на самоті.
показати весь коментар
06.10.2025 15:42
Їм ще й цієї надовго вистачить.
показати весь коментар
06.10.2025 15:45
Він (Орбан) далеко не єдиний стояв на заваді. Пану голобородьку хоч би хтось з оточення розповів, що історія України не обмежується терміном його власного ганебного перебування на посаді Президента. Проти вступу і раніше були люди і уряди інших країн-членів.
показати весь коментар
06.10.2025 15:36
Це буде без Орбана та без Зеленського.
показати весь коментар
06.10.2025 15:39
А як без зеленського? Війна триває, виборів нема, і the layno зробить все, щоб нічого не змінювалося.
показати весь коментар
06.10.2025 15:52
Вітьок-***** бабла у ***** наколядує і піде за лаштунки історії... З баблом воно якось не ностальгується десь на півдні Іспанії чи десь в іношому теплому місті де пойуху ким ти був та шо робив... Але все одно знайдуть...
показати весь коментар
06.10.2025 15:40
І самоката до дверей підженуть!
показати весь коментар
06.10.2025 15:50
А може він ******** в каХВе посидіти по типу ''Вєтьєрок''...
показати весь коментар
06.10.2025 16:37
І не при Зельоній владі
показати весь коментар
06.10.2025 15:42
Не буде вона там ніколи, без Орбана чи з ним.
показати весь коментар
06.10.2025 16:15
пакую чемондан
показати весь коментар
06.10.2025 16:26
В Европе всегда будет аналог Орбана или Фицо) Это полезные чучела. Орбан подозрительно договороспособный когда это нужно основным спонсорам ЕС и подозрительно упертый, когда его цели совпадают с целями спонсоров.
показати весь коментар
06.10.2025 16:30
Нехай скаже,де буде сам після втрати влади,чи дерьмак дасть виїхати на захід?
показати весь коментар
06.10.2025 16:42
С пенсией 80 долларов в п#зде ты будешь а не в Евросоюзе...долбень
показати весь коментар
06.10.2025 16:45
 
 