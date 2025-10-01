Сибіга відповів на останні заяви Орбана: радить Угорщині покинути всі міжнародні організації з Україною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга саркастично прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажання Будапешта належати до низки міжнародних організацій разом з Україною.

Про це він написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Український очільник МЗС відреагував на заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який раніше сказав, що Угорщина відмовляється входити до одних організацій з Україною, включно з НАТО та ЄС, і наполіг на створенні стратегічного альянсу з Україною замість включення її до існуючих союзів.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, CEI, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, FAO та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", - риторично запитав Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відповість дзеркально на недружні кроки Угорщини, - Сибіга