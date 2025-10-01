УКР
Сибіга відповів на останні заяви Орбана: радить Угорщині покинути всі міжнародні організації з Україною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга саркастично прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажання Будапешта належати до низки міжнародних організацій разом з Україною.

Про це він написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Український очільник МЗС відреагував на заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який раніше сказав, що Угорщина відмовляється входити до одних організацій з Україною, включно з НАТО та ЄС, і наполіг на створенні стратегічного альянсу з Україною замість включення її до існуючих союзів.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, CEI, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, FAO та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", - риторично запитав Сибіга.

Сибіга саркастично відреагував на заяви Орбана:

Угорщина (2522) Сибіга Андрій (678) Орбан Віктор (649)
показати весь коментар
01.10.2025 19:05 Відповісти
Молодець!! Чудова відповідь! І в межах дипломатії!!
показати весь коментар
01.10.2025 19:07 Відповісти
В переводе с "дипломатического" языка на обычный - на одном стадионе Sрать не сяду.
показати весь коментар
01.10.2025 19:10 Відповісти
Йой як же ж путлер давить на цих чмошників...
піпець орбану і сіяро.
Самі мадяри їх порвуть.
показати весь коментар
01.10.2025 19:50 Відповісти
А уйобіки дадуть це зробити?
показати весь коментар
01.10.2025 20:09 Відповісти
розглянемо варіант якщо уйобіки не дадуть.
Мадярщина покидає ЄС, НАТО, шенгену авжеж.
І живе мирно окремо як Швейцарія.
Не будучи Швейцарією.
Та будучи такою собі по типу придністровською народної республіки.
Вариться в своїй кастрюльці сама по собі.
Я повинен вам описувати що зроблять мадярці із орбаном і його клікою?
Та вони навіть їх малих онуків спалять чи зварять, втративши такі привелегії.
показати весь коментар
01.10.2025 20:22 Відповісти
Та зто ж там вас, корінне нпселення Уралу, в отіх організаціях тримає? Зібрав торбу з бебіхами і нах на вихід.
показати весь коментар
01.10.2025 20:08 Відповісти
 
 