Сибіга відповів на останні заяви Орбана: радить Угорщині покинути всі міжнародні організації з Україною
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга саркастично прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажання Будапешта належати до низки міжнародних організацій разом з Україною.
Про це він написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Український очільник МЗС відреагував на заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який раніше сказав, що Угорщина відмовляється входити до одних організацій з Україною, включно з НАТО та ЄС, і наполіг на створенні стратегічного альянсу з Україною замість включення її до існуючих союзів.
"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, CEI, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, FAO та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", - риторично запитав Сибіга.
піпець орбану і сіяро.
Самі мадяри їх порвуть.
Мадярщина покидає ЄС, НАТО, шенгену авжеж.
І живе мирно окремо як Швейцарія.
Не будучи Швейцарією.
Та будучи такою собі по типу придністровською народної республіки.
Вариться в своїй кастрюльці сама по собі.
Я повинен вам описувати що зроблять мадярці із орбаном і його клікою?
Та вони навіть їх малих онуків спалять чи зварять, втративши такі привелегії.