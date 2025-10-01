РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
2 482 7

Сибига ответил на последние заявления Орбана: советует Венгрии покинуть все международные организации с Украиной

Министр иностранных дел Андрей Сибига саркастически прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании Будапешта принадлежать к ряду международных организаций вместе с Украиной.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский глава МИД отреагировал на заявления премьера Венгрии Виктора Орбана, который ранее сказал, что Венгрия отказывается входить в одни организации с Украиной, включая НАТО и ЕС, и настоял на создании стратегического альянса с Украиной вместо включения ее в существующие союзы.

"Существует много интеграционных форматов, к которым венгры и украинцы уже принадлежат вместе. ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, CEI, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, FAO и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?" - риторически спросил Сибига.

Сибига саркастически отреагировал на заявления Орбана:

Венгрия (2166) Сибига Андрей (669) Орбан Виктор (555)
показать весь комментарий
01.10.2025 19:05 Ответить
Молодець!! Чудова відповідь! І в межах дипломатії!!
показать весь комментарий
01.10.2025 19:07 Ответить
В переводе с "дипломатического" языка на обычный - на одном стадионе Sрать не сяду.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:10 Ответить
Йой як же ж путлер давить на цих чмошників...
піпець орбану і сіяро.
Самі мадяри їх порвуть.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:50 Ответить
А уйобіки дадуть це зробити?
показать весь комментарий
01.10.2025 20:09 Ответить
розглянемо варіант якщо уйобіки не дадуть.
Мадярщина покидає ЄС, НАТО, шенгену авжеж.
І живе мирно окремо як Швейцарія.
Не будучи Швейцарією.
Та будучи такою собі по типу придністровською народної республіки.
Вариться в своїй кастрюльці сама по собі.
Я повинен вам описувати що зроблять мадярці із орбаном і його клікою?
Та вони навіть їх малих онуків спалять чи зварять, втративши такі привелегії.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:22 Ответить
Та зто ж там вас, корінне нпселення Уралу, в отіх організаціях тримає? Зібрав торбу з бебіхами і нах на вихід.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:08 Ответить
 
 