Украина ответит зеркально на недружественные шаги Венгрии, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина будет отвечать зеркально на все недружественные действия Венгрии.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отвечал на вопрос о реакции Киева на блокировку Венгрией сайтов украинских СМИ. "Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", - подчеркнул Сибига.

Напомним, что в середине сентября Украина запретила ряд иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

