Новости Отношения Украины и Венгрии
784 4

Украина ответит зеркально на недружественные шаги Венгрии, - Сибига

Сибига в 80-ю годовщину Ялтинской конференции предостерег партнеров

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина будет отвечать зеркально на все недружественные действия Венгрии.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Министр отвечал на вопрос о реакции Киева на блокировку Венгрией сайтов украинских СМИ. "Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", - подчеркнул Сибига.

Напомним, что в середине сентября Украина запретила ряд иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

Автор: 

Венгрия (2164) Сибига Андрей (667)
Комментировать
Будемо літати над ними дронами?
30.09.2025 15:22 Ответить
Ні, "Дружба" буде працювати за "графіком"
30.09.2025 15:34 Ответить
вибачте, бабусю, що я вам на ногу наступив..., та не переживай, я тобі давно вже на спину плюнула...
30.09.2025 15:24 Ответить
Ви навіть слова не можете сказати проти злочиного рашиського режиму ,це не МЗС це філія Єрмака.
30.09.2025 15:28 Ответить
 
 