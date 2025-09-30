Украина ответит зеркально на недружественные шаги Венгрии, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина будет отвечать зеркально на все недружественные действия Венгрии.
Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
Министр отвечал на вопрос о реакции Киева на блокировку Венгрией сайтов украинских СМИ. "Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", - подчеркнул Сибига.
Напомним, что в середине сентября Украина запретила ряд иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.
