Україна відповість дзеркально на недружні кроки Угорщини, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна відповідатиме дзеркально на всі недружні дії Угорщини.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр відповідав на питання про реакцію Києва на блокування Угорщиною сайтів українських ЗМІ. "Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, що у середині вересня Україна заборонила низку іноземних видань, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!