УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
1 282 5

Україна відповість дзеркально на недружні кроки Угорщини, - Сибіга

Сибіга у 80 річницю Ялтинської конференції застеріг партнерів

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна відповідатиме дзеркально на всі недружні дії Угорщини.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр відповідав на питання про реакцію Києва на блокування Угорщиною сайтів українських ЗМІ. "Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, що у середині вересня Україна заборонила низку іноземних видань, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

Угорщина (2519) Сибіга Андрій (676)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будемо літати над ними дронами?
показати весь коментар
30.09.2025 15:22 Відповісти
Ні, "Дружба" буде працювати за "графіком"
показати весь коментар
30.09.2025 15:34 Відповісти
вибачте, бабусю, що я вам на ногу наступив..., та не переживай, я тобі давно вже на спину плюнула...
показати весь коментар
30.09.2025 15:24 Відповісти
Ви навіть слова не можете сказати проти злочиного рашиського режиму ,це не МЗС це філія Єрмака.
показати весь коментар
30.09.2025 15:28 Відповісти
Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - підкреслив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3577007
- але нафтопровід , все одно , не перекриють ... так ?!
показати весь коментар
30.09.2025 15:44 Відповісти
 
 