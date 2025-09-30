Україна відповість дзеркально на недружні кроки Угорщини, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна відповідатиме дзеркально на всі недружні дії Угорщини.
Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр відповідав на питання про реакцію Києва на блокування Угорщиною сайтів українських ЗМІ. "Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - підкреслив Сибіга.
Нагадаємо, що у середині вересня Україна заборонила низку іноземних видань, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- але нафтопровід , все одно , не перекриють ... так ?!