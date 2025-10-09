УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9370 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
3 535 57

Сійярто: "Зеленський повністю втратив зв’язок із реальністю"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова Володимира Зеленського про вступ до Євросоюзу в обхід вето Будапешта та заявив, що український президент "повністю втратив зв'язок із реальністю".

Про це пише угорське видання Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, президент України повністю втратив відчуття реальності, повністю втратив зв'язок із реальністю, і, можливо, це пояснює те, що він говорить такі речі, від яких за звичайних обставин хочеться вибухнути. Наприклад, він каже, що [Україна] стане членом Європейського Союзу, і крапка. Шановний пане президенте, це вирішуватимете не ви", - каже Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, - Зеленський

За словами угорського дипломата, подібні рішення ухвалюють виключно члени ЄС, а не сам Зеленський.

"І це має бути вирішено спільно, одноголосно... Це вирішуватимуть угорці разом із громадянами 26 інших країн Європейського Союзу, і угорці вже вирішили: ми не хочемо стратегічної інтеграції з Україною, ми не хочемо, щоб вони стали членами ЄС і НАТО, і, додам, вони не стануть", - резюмував глава МЗС Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто про оприлюднений маршрут угорського дрона над Україною: Це фейк!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії як єдиний європейський політик, який гальмував вступ України до Європейського Союзу.

Автор: 

Угорщина (2529) Зеленський Володимир (25742) членство в ЄС (1404) Сійярто Петер (419)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Про що цей азіат торочить??? Самі вони як у Європі опинилися? Історію нехай почитає, "еуропеєць" довбаний...
показати весь коментар
09.10.2025 16:45 Відповісти
+7
Як цей мерзотник вже задовбав. Доки це буде продовжуватися? Об'явіть його персоною нон грата в Україні. Чи тупо ворогом разом з орбаном.
показати весь коментар
09.10.2025 16:41 Відповісти
+5
Знайома фраза пані Меркель про пуйла на початку війни.
показати весь коментар
09.10.2025 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як цей мерзотник вже задовбав. Доки це буде продовжуватися? Об'явіть його персоною нон грата в Україні. Чи тупо ворогом разом з орбаном.
показати весь коментар
09.10.2025 16:41 Відповісти
Знайома фраза пані Меркель про пуйла на початку війни.
показати весь коментар
09.10.2025 16:41 Відповісти
В Сітра рублі з кишені виглядають
показати весь коментар
09.10.2025 16:41 Відповісти
Та в нього ці срублі вже з горлянки лізуть, а воно не нажереться..щоб йому прилетіло вже..
показати весь коментар
09.10.2025 16:45 Відповісти
Мабуть лізуть, бо ху...до періодично з іншого боку пропихує.
показати весь коментар
09.10.2025 16:49 Відповісти
Та все уже поняли, не будет никакого НАТО и ЕС, зачем вообще эти темы мусолить с мадярами
показати весь коментар
09.10.2025 16:45 Відповісти
Треба побільше ворогів навколо (на додачу до справжнього), щоб відвертати увагу і негатив від мародерства, на них.
показати весь коментар
09.10.2025 16:47 Відповісти
Буде чи не буде - а веде себе, як повний *****..
показати весь коментар
09.10.2025 16:47 Відповісти
Головне щоб "таежного саюзу" не було. Правда, руцькошелепний? Теж саме зайвехромосомни казали про безвіз та Томос
показати весь коментар
09.10.2025 17:10 Відповісти
написал ФедорОВ)) у кого русская фамилия, потужно
показати весь коментар
09.10.2025 17:26 Відповісти
Про що цей азіат торочить??? Самі вони як у Європі опинилися? Історію нехай почитає, "еуропеєць" довбаний...
показати весь коментар
09.10.2025 16:45 Відповісти
Стало легше? Вони опинилися в лайні, а ми в Європі після цього вашого комента?
показати весь коментар
09.10.2025 16:49 Відповісти
Наступного разу у Вас питати дозвіл?
показати весь коментар
09.10.2025 16:51 Відповісти
Та робіть, що хочете і коли хочете. Але думати головою також варто, хоча б інколи.
показати весь коментар
09.10.2025 16:54 Відповісти
Сенс Ваших коментарів тоді у чому??? Змусити замовкнити всіх дописувачів, коментарі яких Вам не подобаються? І похизуватися своїм інтелектом?
показати весь коментар
09.10.2025 17:07 Відповісти
Хочу внести альтернативну думку, бо тут приблизно 90% - жертви пропаганди, які не звикли аналізувати інформацію.
показати весь коментар
09.10.2025 17:25 Відповісти
То ти на боці угорців?
показати весь коментар
09.10.2025 17:11 Відповісти
Дурне питання. Міг би чекати такого від дитини до 12-14 років, але ти ж мабуть трохи старший?
показати весь коментар
09.10.2025 17:26 Відповісти
Це як ти з ху...лом. зовсім зв'язок зі своєю країною втратив, гроші ху...ла перемогли
показати весь коментар
09.10.2025 16:46 Відповісти
Хитрожопая Венгрия знает , шо вопрос в цене. Даже это вот интервью часть торгов.
показати весь коментар
09.10.2025 16:47 Відповісти
Вони не пройдуть - Сійярто
показати весь коментар
09.10.2025 16:49 Відповісти
Не вибагливий отой сіярту щодо сортів лайна *************!!
Як оплочено *******, так сіярту і виконає!! Хто дєвушков «нахарчьовує», той їх і «танцює»!! Класика, ще з часів Римської імперії!!!
показати весь коментар
09.10.2025 16:49 Відповісти
Сійярто був членом ЄС .а стане просто членом
показати весь коментар
09.10.2025 16:52 Відповісти
Та не воно, а Угорщина, що обрала оце опудало..
показати весь коментар
09.10.2025 17:03 Відповісти
Это будет решать ЕС, совместно... но точно без угорщины, её и так уже неоднократно посылали на х**. им там быть не впервой)
показати весь коментар
09.10.2025 16:53 Відповісти
Ух, як тут всі кинулися гавкати на Сійярто, всі відразу забули про наше зеlayno.
Саме для цього і створюють вам ворогів, крім рашки - щоб ви мали куди злість діти, а не вилливати її на того, хто заслужив (владу узурпаторів-мародерів-вбивць).
показати весь коментар
09.10.2025 16:53 Відповісти
Ніхто про запроданця не забув. Тема просто про угорського ******.
показати весь коментар
09.10.2025 17:04 Відповісти
Ви так нічого і не зрозуміли.
показати весь коментар
09.10.2025 17:06 Відповісти
Дебіла тяжко зрозуміти
показати весь коментар
09.10.2025 17:18 Відповісти
Ти тупий? Стара істина твердить - друг мого ворога - мій ворог
показати весь коментар
09.10.2025 17:13 Відповісти
Якби ж то все, що твориться в світі, всі стосунки сможна було помістити в кілька слів.
Тому твоє питання переадресую тобі.
Відповідати тут в коментах не треба, я для себе висновок вже зробив, дай відповідь собі.
показати весь коментар
09.10.2025 17:21 Відповісти
Доведи що Мадьярщина нам дружня країна
показати весь коментар
09.10.2025 17:24 Відповісти
1. Що таке Мадярщина?
2. Я не писав, що Угорщина нам дружня країна (але вони нам і не вороги).
3. Не ганьбися і почни користуватися власним розумом.
показати весь коментар
09.10.2025 17:29 Відповісти
Кому що, в цей тільки по методиці. Ми про наше не забуваємо. Тут йдеться про Україну, а ти все за гроші
показати весь коментар
09.10.2025 17:17 Відповісти
Дурню, вони крадуть в України, у військових, які ризикують своїм життям щодня, у громадян, які платять податки. А ти про методички.
Безголовий бовдур, який прибіг коменти писати і жалюгідно зганьбився.
показати весь коментар
09.10.2025 17:23 Відповісти
То цей Сійярто дбає по службовців ЗСУ і наші гроші ? Ти давно у лікаря був? Чи так пан майор наказав говорити?
показати весь коментар
09.10.2025 17:27 Відповісти
От козел! Наговорює на нашого Небожителя! Та Зеленский і не мав зв'язку з реальністю. Як він його міг раптом втратити?
показати весь коментар
09.10.2025 16:54 Відповісти
Ми маємо бути як ізраїль - якщо якесь мурло, хай і держпосадовець, щось здить проти України - має прилітати куля або фпв дрон.
показати весь коментар
09.10.2025 16:54 Відповісти
Ну, то що зеля живе в світі рожевих поні та доброго коня Єрмака це ми і так знаємо, і без усяких Сіряйто
показати весь коментар
09.10.2025 16:57 Відповісти
В ЄС створюють групу для розслідування шпигунства Угорщини
показати весь коментар
09.10.2025 16:57 Відповісти
Угорська розвідувальна служба проводила шпигунські операції проти ЄС та його персоналу.
показати весь коментар
09.10.2025 16:58 Відповісти
Нема навіть чого коментувати орбан і ця паскуда ,це троянський кінь рашистів в ЄС і НАТО,але і в нас нічого не роблять ,нашою територією йде нафтопровід по якому рашисти качають нафту в угорщину і Словачину заробляючи щорічно понад 7 мільярдів євро і хтось хоч заікнувся про це ,чи це не є зрада національних інтересів ?
показати весь коментар
09.10.2025 16:57 Відповісти
Схоже, йому взагалі вже нема про що говорити, якщо він чіпляється до таких звичайних фраз. Ну впевнений Зе, що Україна буде у ЄС, і що? Чи на це треба якийсь дозвіл від сіряти?
показати весь коментар
09.10.2025 16:57 Відповісти
Час обірвати зв'язок Угорщини з Дружбою.
показати весь коментар
09.10.2025 16:57 Відповісти
Ну тут він правий)
показати весь коментар
09.10.2025 16:59 Відповісти
в цілому я бачу , що вчерговий раз наїбали українців і з нато і з єс. Невже це нато і єс коштує таких жертв!?
показати весь коментар
09.10.2025 17:02 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 17:04 Відповісти
Поосто - поза реальністю
показати весь коментар
09.10.2025 17:06 Відповісти
руки понабивати ,тим хто ставив свій голос за це зеленське чмо ...
показати весь коментар
09.10.2025 17:14 Відповісти
Так повертайся та щось роби
показати весь коментар
09.10.2025 17:19 Відповісти
ігорьок шо хочеш ? постійно пересікаєш ? на готові з тазіком біля 🤡 крутишся ? вибрали ...зализуй сам ...
показати весь коментар
09.10.2025 17:29 Відповісти
Зеленський тільки повторив слова еврокомісарки з розширення Марти Кос, яка під час візиту в Україну висловила впевненість у тому, що угорське вето на початок переговорів з Україною скоро здолають. Водночас вона утрималася від коментарів щодо сценарію для обходу вето Угорщини. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4042433-marta-kos-evrokomisarka-z-pitan-rozsirenna.html
показати весь коментар
09.10.2025 17:05 Відповісти
ну тут він має рацію
але й у нас є трансівер
показати весь коментар
09.10.2025 17:07 Відповісти
Не розумію, чого так всі обурюються в коментарях? Який сенс реагувати на кал та фекальні маси виробництва угорського уряду?
показати весь коментар
09.10.2025 17:07 Відповісти
И то туда же - Засерято!
показати весь коментар
09.10.2025 17:07 Відповісти
Щоб бути членом європейського союзу треба виконати умови які є повинні для вступу, а також проти корупційні закони , а сама корупція, на жаль в Україні це все процвітає
показати весь коментар
09.10.2025 17:17 Відповісти
Ця Кремлівська повія Сіярто взагалі ніколи не мала зв'язка з реальністю!
показати весь коментар
09.10.2025 17:24 Відповісти
Пане Сіярто, якщо Євросоюз вирішить прийняти Україну, то ніяка Угорщина не зможе цьому завадити, навіть якщо всі угорці поголовно будуть проти
показати весь коментар
09.10.2025 17:28 Відповісти
 
 