Сійярто: "Зеленський повністю втратив зв’язок із реальністю"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова Володимира Зеленського про вступ до Євросоюзу в обхід вето Будапешта та заявив, що український президент "повністю втратив зв'язок із реальністю".
Про це пише угорське видання Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.
"На мою думку, президент України повністю втратив відчуття реальності, повністю втратив зв'язок із реальністю, і, можливо, це пояснює те, що він говорить такі речі, від яких за звичайних обставин хочеться вибухнути. Наприклад, він каже, що [Україна] стане членом Європейського Союзу, і крапка. Шановний пане президенте, це вирішуватимете не ви", - каже Сійярто.
За словами угорського дипломата, подібні рішення ухвалюють виключно члени ЄС, а не сам Зеленський.
"І це має бути вирішено спільно, одноголосно... Це вирішуватимуть угорці разом із громадянами 26 інших країн Європейського Союзу, і угорці вже вирішили: ми не хочемо стратегічної інтеграції з Україною, ми не хочемо, щоб вони стали членами ЄС і НАТО, і, додам, вони не стануть", - резюмував глава МЗС Угорщини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії як єдиний європейський політик, який гальмував вступ України до Європейського Союзу.
Як оплочено *******, так сіярту і виконає!! Хто дєвушков «нахарчьовує», той їх і «танцює»!! Класика, ще з часів Римської імперії!!!
Саме для цього і створюють вам ворогів, крім рашки - щоб ви мали куди злість діти, а не вилливати її на того, хто заслужив (владу узурпаторів-мародерів-вбивць).
Тому твоє питання переадресую тобі.
Відповідати тут в коментах не треба, я для себе висновок вже зробив, дай відповідь собі.
2. Я не писав, що Угорщина нам дружня країна (але вони нам і не вороги).
3. Не ганьбися і почни користуватися власним розумом.
Безголовий бовдур, який прибіг коменти писати і жалюгідно зганьбився.
але й у нас є трансівер