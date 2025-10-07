Орбан раскритиковал Зеленского и назвал его действия "моральным давлением"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании "тактики морального шантажа", якобы для того, чтобы заставить Евросоюз активнее поддерживать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Орбан написал в соцсети Х, что Зеленский пытается решать, что лучше для венгров.

По словам венгерского премьера, Украина, по его мнению, давит на европейские страны, чтобы добиться вступления в ЕС. Он подчеркнул, что ни одно государство не становилось членом Евросоюза "из-за шантажа" и заверил, что в этот раз исключения не будет.

Также читайте: Мерц жестко раскритиковал Орбана на саммите ЕС в Дании из-за дискуссии о защите от РФ, - Bloomberg

Орбан заявил, что венгерский народ уже выразил свою позицию на референдуме, выступив против членства Украины в ЕС. Политик также обвинил украинские медиа в создании "антивенгерской кампании".

Ранее Орбан назвал Украину "несуверенным" государством, что вызвало резкую реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что венгерский премьер "опьянен российской пропагандой" и признал факт полетов венгерских дронов над Закарпатьем.

Смотрите: "Первый звонок был маме, но оказалось, что ее уже нет" - Дмитрий Турковский, 36 бригада. ВИДЕО

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ