Орбан раскритиковал Зеленского и назвал его действия "моральным давлением"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании "тактики морального шантажа", якобы для того, чтобы заставить Евросоюз активнее поддерживать Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Орбан написал в соцсети Х, что Зеленский пытается решать, что лучше для венгров.
По словам венгерского премьера, Украина, по его мнению, давит на европейские страны, чтобы добиться вступления в ЕС. Он подчеркнул, что ни одно государство не становилось членом Евросоюза "из-за шантажа" и заверил, что в этот раз исключения не будет.
Орбан заявил, что венгерский народ уже выразил свою позицию на референдуме, выступив против членства Украины в ЕС. Политик также обвинил украинские медиа в создании "антивенгерской кампании".
Ранее Орбан назвал Украину "несуверенным" государством, что вызвало резкую реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что венгерский премьер "опьянен российской пропагандой" и признал факт полетов венгерских дронов над Закарпатьем.
Лікарів йому негайно.
чи варто зважати? Й так знаємо, хто такий орбан і його мад'яри.
Я что-то пропустила ? Уже был референдум ?
Действительно мадяры против украинцев в ЕС ?🤪
От же ж огидна жаба!