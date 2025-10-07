РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
3 195 17

Орбан раскритиковал Зеленского и назвал его действия "моральным давлением"

Виктор Орбан раскритиковал Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании "тактики морального шантажа", якобы для того, чтобы заставить Евросоюз активнее поддерживать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Орбан написал в соцсети Х, что Зеленский пытается решать, что лучше для венгров.

По словам венгерского премьера, Украина, по его мнению, давит на европейские страны, чтобы добиться вступления в ЕС. Он подчеркнул, что ни одно государство не становилось членом Евросоюза "из-за шантажа" и заверил, что в этот раз исключения не будет.

Орбан заявил, что венгерский народ уже выразил свою позицию на референдуме, выступив против членства Украины в ЕС. Политик также обвинил украинские медиа в создании "антивенгерской кампании".

Ранее Орбан назвал Украину "несуверенным" государством, что вызвало резкую реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил, что венгерский премьер "опьянен российской пропагандой" и признал факт полетов венгерских дронов над Закарпатьем.

Автор: 

Зеленский Владимир (22176) Украина (45147) Орбан Виктор (560)
Топ комментарии
+10
Дергають за нитки своїх ляльок - то Орбан, то Меркель . А коли воні помруть , на їх могилах напишуть - запроданці
07.10.2025 01:53 Ответить
07.10.2025 01:53 Ответить
+8
ібанувся в край.
Лікарів йому негайно.
07.10.2025 01:19 Ответить
07.10.2025 01:19 Ответить
+8
Хавальник кремлівської шльондри не затикається. Видно, господарі напрягають.
07.10.2025 01:37 Ответить
07.10.2025 01:37 Ответить
ібанувся в край.
Лікарів йому негайно.
07.10.2025 01:19 Ответить
07.10.2025 01:19 Ответить
Вже пізно, лише двоє з ношами і один з лопатою.
07.10.2025 08:11 Ответить
07.10.2025 08:11 Ответить
фашистський недобиток, відблювок австрійської колоніі.
07.10.2025 01:19 Ответить
07.10.2025 01:19 Ответить
що тут такого дивного?

чи варто зважати? Й так знаємо, хто такий орбан і його мад'яри.
07.10.2025 01:29 Ответить
07.10.2025 01:29 Ответить
Хавальник кремлівської шльондри не затикається. Видно, господарі напрягають.
07.10.2025 01:37 Ответить
07.10.2025 01:37 Ответить
Дергають за нитки своїх ляльок - то Орбан, то Меркель . А коли воні помруть , на їх могилах напишуть - запроданці
07.10.2025 01:53 Ответить
07.10.2025 01:53 Ответить
здоровий моральний тиск НА МОРАЛЬНОГО КАСАБСЬКОГО ВИРОДКА
07.10.2025 02:31 Ответить
07.10.2025 02:31 Ответить
Бабло...
07.10.2025 04:37 Ответить
07.10.2025 04:37 Ответить
Орбан заявив, що угорський народ уже висловив свою позицію на референдумі, виступивши проти членства України в EС….
Я что-то пропустила ? Уже был референдум ?
Действительно мадяры против украинцев в ЕС ?🤪
07.10.2025 05:47 Ответить
07.10.2025 05:47 Ответить
Ну який референдум, так консультації. Bloomberg пише, що критики поставили під сумнів достовірність цих «консультацій». Вони звернули увагу на те, що угорці могли голосувати онлайн, вказавши лише ім'я, вік та адресу електронної пошти, що потенційно дозволяло одній і тій самій людині голосувати кілька разів.
07.10.2025 08:39 Ответить
07.10.2025 08:39 Ответить
Все в ньому було огидним і лице, і фігура, і постава, а коли він відкривав рота, виникало стійке бажання заткнути його будь чим, аби не слухати маячню негідника та морального урода.
07.10.2025 06:25 Ответить
07.10.2025 06:25 Ответить
...але коли він відкривав рота, появлялось стійке бажання напісяти в нього.
07.10.2025 06:59 Ответить
07.10.2025 06:59 Ответить
Цей мадьярський вилупок орбан за гроші фюрера свинособачого рейху ***** і не таке може прокукурікати, все залежить, скільки кацапня йому забашляє.
07.10.2025 06:57 Ответить
07.10.2025 06:57 Ответить
Тобто шантажем намагатися вступити в ЄС ні-ні, а шантажувати ЄС, коли ти вже є його членом - та раді Бога!
От же ж огидна жаба!
07.10.2025 07:31 Ответить
07.10.2025 07:31 Ответить
Ця жаба взагалі займається справами своєї країни?чи тільки Україна йому без кінця поперек горла?
07.10.2025 07:46 Ответить
07.10.2025 07:46 Ответить
Ця жаба займається власними справами. Наприклад, приводить до ладу ферму батька. ***** спонсорує, воно само такі власні ферми ******** у різних частинах болот.
07.10.2025 08:45 Ответить
07.10.2025 08:45 Ответить
це вірно, дійсно не про мораль і гідність. тут потрібно затискати в кліщах яйця, а не закликати до совісті.
07.10.2025 08:47 Ответить
07.10.2025 08:47 Ответить
 
 