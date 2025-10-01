Орбан: Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, поскольку финансово зависит от помощи Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Потому что они таковыми не являются", - ответил Орбан на вопрос журналистов, почему он не считает Украину суверенной.

Венгерский премьер объяснил, что у Украины "нет денег, чтобы содержать себя". "Мы оплачиваем армию, мы оплачиваем государственную бюрократию, мы выплачиваем пенсии, мы платим за все. Если вас содержит кто-то другой, вы не являетесь суверенной страной", - отметил он.

По словам Орбана, это "не моральное утверждение, а финансовый факт".

