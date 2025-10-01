РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8871 посетитель онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана
2 557 43

Орбан: Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, поскольку финансово зависит от помощи Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Потому что они таковыми не являются", - ответил Орбан на вопрос журналистов, почему он не считает Украину суверенной.

Венгерский премьер объяснил, что у Украины "нет денег, чтобы содержать себя". "Мы оплачиваем армию, мы оплачиваем государственную бюрократию, мы выплачиваем пенсии, мы платим за все. Если вас содержит кто-то другой, вы не являетесь суверенной страной", - отметил он.

По словам Орбана, это "не моральное утверждение, а финансовый факт".

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Украина (45140) Евросоюз (17645) Орбан Виктор (552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
А Угорщину ЄС не утримує ? Автобани їм збудували за європейські гроши, дотації по С/Г постійно. Там , якщо економісти розумні усе порахують , то Угорщина взагалі не країна
показать весь комментарий
01.10.2025 15:35 Ответить
+24
До війни Україна була прибутковою державою не дивлячись на всі зусилля виборців. Угорщина все своє життя не здатна себе прогодувати. Квакання орбана явно не в тему.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:36 Ответить
+18
Забув вчергове попросити в ЄС дати грошей.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забув вчергове попросити в ЄС дати грошей.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:33 Ответить
Мені здається з Угорщиною потрібно розривати дипломатичні стосунки!
показать весь комментарий
01.10.2025 16:13 Ответить
Дати грошей та утримувати - це різні речі.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:38 Ответить
Та жуй його транслюють. Він сам очолює країну #400
показать весь комментарий
01.10.2025 15:34 Ответить
А Угорщину ЄС не утримує ? Автобани їм збудували за європейські гроши, дотації по С/Г постійно. Там , якщо економісти розумні усе порахують , то Угорщина взагалі не країна
показать весь комментарий
01.10.2025 15:35 Ответить
До речі, у Порошенко там конфетний завод . Так що ще і українці утримають ту Угорщину податками
А скількі українців працюють в Угорщині? Років 5 тому 800 тис угорців поїхало до західної Європи . Це будівельники і інши специ( не болтуни політики) . Знаю, ща виникли проблеми з робітниками . Так от усі готелі і офіси мили закарпатці. І будівельники з України
показать весь комментарий
01.10.2025 15:40 Ответить
До війни Україна була прибутковою державою не дивлячись на всі зусилля виборців. Угорщина все своє життя не здатна себе прогодувати. Квакання орбана явно не в тему.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:36 Ответить
Ой придурок, мадярщина повністю дотаційна країна.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:37 Ответить
На себе подивись - заїбав!
показать весь комментарий
01.10.2025 15:39 Ответить
знов козла пронесло. та піди вже потіна у дупу поцілуй
показать весь комментарий
01.10.2025 15:40 Ответить
Це правда, але Україна по іншому не вижила б.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:40 Ответить
Україна воює з родичами орбна.
Угорщина сидить на дотаціях ЄС і нездатна самостіно утримувати себе.
Угорщина- не суверенна країна.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:59 Ответить
А пісюна відсмоктати публічно ( на відео,та з публікацією в ООН,там гомосексуальне порно не заборонене) у )(уйла він не бажає???!!! Ну,що б весь світ побачив,хто є хто?!
показать весь комментарий
01.10.2025 15:44 Ответить
Доречі, дуже цікаво,а хто утримує Обрана: психіатри,наркологи,чи урологи?!
показать весь комментарий
01.10.2025 15:51 Ответить
"психіатри,наркологи,чи урологи?!"..... плюс збоченці із списку Епштейна...
показать весь комментарий
01.10.2025 16:38 Ответить
Жебрак.
- Угорщині, як відомо, не погоджувалися надати 7,5 млрд з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права
- Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції.
- Європейська комісія готова розморозити 550 млн євро для Угорщини, щоб подолати спротив прем'єр-міністра Віктора Орбана та уникнути його вето на новий пакет санкцій проти росії.
показать весь комментарий
01.10.2025 15:53 Ответить
ЄС постійно шантажував Угорщину, Польщу грошима. Вів як той негр з картинок з батогом, змушуючи приймати або не приймати різні закони. Тепер їх черга шантажувати. Нещасні болгари-румуни згодні бути рабами ЄС, поляки і угорці нi.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:04 Ответить
Шантажував грошима - це як?

А не бути рабами ЕС дуже просто: Британія свого часу показала, як це робиться.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:24 Ответить
І це квакнула жаба яка смокче зразу два х****я у ЄС і у Сосії
показать весь комментарий
01.10.2025 15:58 Ответить
ОРБАН все- таки настоящая проститутка
Высокопрофессиональная
Такая - дает всем
Старым и молодым
Трезвым и пьяным
Здоровым и инвалидам
Без ограничения
В любой позе
Главное - чтобы платили
И что особенно важно - ОРБАН ЖЕ - МУЖСКАЯ ПРОСТИТУТКА
А кто из женщин может с ним сравниться?
Только Меркель могла бы с ним потягаться
Но проститутка Меркель уже ушла из профессии
Так что сегодня ОРБАН - номер один!!!!

показать весь комментарий
01.10.2025 15:59 Ответить
Хто щоб не говорив, а орбан таки заслужив отримати місце в 95-му кварталі після закінчення своїх владних повноважень.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:01 Ответить
Коли у московії справи йдуть геть погано, активується Орбан. Значит відбуваються якісь глибині процеси.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:02 Ответить
кончена тварина.... Україну ПІДТРИМУЮТЬ а не утримують, і не просто так а під час агресії, частково за гроші параші частково в борг!

До 2022 Україна не лише сама себе кормила а ще і пів світу, брала позики які повертала з відсотками, а ця дотаційна криса сидить вже фіг знає скільки років на чистих дотаціях ЄС і щось ще там кукарікає, заткніть вже хтось йому рота, у нас є МЗС взагалі чи ні?
показать весь комментарий
01.10.2025 16:03 Ответить
З упевненістю можна сказати, що Україна отримає не допомогу від країн ЄС та інших, як Норвегія та Канада, а оплату за захист тих народів, які не хочуть бачити рашистських окупантів у себе дома. Кошти ЄС, які він витрачає на Україну, це фактично плата за кров та каліцтво військових ЗСУ та цивільного населення, в тому числі і дітей.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:34 Ответить
Орган у перекладі з угорської це гнида? Точно,гнида!
показать весь комментарий
01.10.2025 16:06 Ответить
Жабур квакнув. На дощі напевно.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:07 Ответить
Скільки можна вкидати маячню цього сміття?
показать весь комментарий
01.10.2025 16:08 Ответить
Украинскому МЗС походу фиолетово, это тварь мадьярская гонет на Украину , а те язык в сраку засунули и молчат !… Не кому этой жабе рот заткнуть
показать весь комментарий
01.10.2025 16:51 Ответить
Промосковська коровата жаба знову свою пащу відкрила...Пуйло мабудь забув помазати йому по губошльопам,ось воно й нагадує...
показать весь комментарий
01.10.2025 16:13 Ответить
з хворої голови на здорову ...орбан ,ти же знаєш ,шо Україна сама багатюща аж соромно держава в ЄС , вам всім вистачає і хліба і надра розгребають всі хто може , закрий рота орбан, на твою морду обличча ,не вистачає самоката асфальтоукладчика...
показать весь комментарий
01.10.2025 16:17 Ответить
Угорщина нахлєбнік в ЄС і одночасно агент Кремля на подачках. Далі, може назад в Уральські дєбрі?
показать весь комментарий
01.10.2025 16:21 Ответить
Чому наше МЗС не дасть достойну відповідь? Це стосується саме Угорщини, бо вони не є суверенною країною
показать весь комментарий
01.10.2025 16:24 Ответить
Тоді Угорщина - це повія, бо на утриманні ЄС, московитів, тягне з Китаю і США.
Як там казало найвеличніше: "з будь-якого боку"...
показать весь комментарий
01.10.2025 16:25 Ответить
Какая же венгрия суверенная, если нефть по Дружбе получает от фашистской россии?
А без этой нефти экономика венгрии просто станет и орбан тут же перейдет в разряд пенсионеров и, спасаясь, через 2-3 окажется в москве.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:29 Ответить
Орбан збудував собі "угорське межегір'я" за європейські гроші. Найбідніша країна Європи може собі дозволити приватний палац свого прем'єра в той час, коли віддає податків в ЄС вдвічі меньше, ніж отримує субвенцій. Де гроші, Зін???
показать весь комментарий
01.10.2025 16:31 Ответить
жлобяра, а хто на дотаціях живе?
показать весь комментарий
01.10.2025 16:36 Ответить
З упевненістю можна сказати, що Україна отримає не гуманітарну допомогу від країн ЄС та інших, як от Норвегія та Канада, а оплату за захист тих народів, які не хочуть бачити рашистських окупантів у себе дома. Кошти ЄС, які він витрачає на Україну, це фактично плата за кров та каліцтво військових ЗСУ та цивільного населення, в тому числі і дітей.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:38 Ответить
А тебе хто утримує, боров їбучий. Ніщеброд-******.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:48 Ответить
гуморист
показать весь комментарий
01.10.2025 16:52 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, оскільки фінансово залежить від допомоги Європейського Союзу. прорашистське мадярське лайно , котре залежить від рашистської нафти.котру купляє за гроші ЄС відкрило свою смердячу пельку
показать весь комментарий
01.10.2025 16:54 Ответить
 
 