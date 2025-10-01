Орбан: Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не является суверенным государством, поскольку финансово зависит от помощи Европейского Союза.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Потому что они таковыми не являются", - ответил Орбан на вопрос журналистов, почему он не считает Украину суверенной.
Венгерский премьер объяснил, что у Украины "нет денег, чтобы содержать себя". "Мы оплачиваем армию, мы оплачиваем государственную бюрократию, мы выплачиваем пенсии, мы платим за все. Если вас содержит кто-то другой, вы не являетесь суверенной страной", - отметил он.
По словам Орбана, это "не моральное утверждение, а финансовый факт".
А скількі українців працюють в Угорщині? Років 5 тому 800 тис угорців поїхало до західної Європи . Це будівельники і інши специ( не болтуни політики) . Знаю, ща виникли проблеми з робітниками . Так от усі готелі і офіси мили закарпатці. І будівельники з України
Угорщина сидить на дотаціях ЄС і нездатна самостіно утримувати себе.
Угорщина- не суверенна країна.
- Угорщині, як відомо, не погоджувалися надати 7,5 млрд з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права
- Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції.
- Європейська комісія готова розморозити 550 млн євро для Угорщини, щоб подолати спротив прем'єр-міністра Віктора Орбана та уникнути його вето на новий пакет санкцій проти росії.
А не бути рабами ЕС дуже просто: Британія свого часу показала, як це робиться.
Высокопрофессиональная
Такая - дает всем
Старым и молодым
Трезвым и пьяным
Здоровым и инвалидам
Без ограничения
В любой позе
Главное - чтобы платили
И что особенно важно - ОРБАН ЖЕ - МУЖСКАЯ ПРОСТИТУТКА
А кто из женщин может с ним сравниться?
Только Меркель могла бы с ним потягаться
Но проститутка Меркель уже ушла из профессии
Так что сегодня ОРБАН - номер один!!!!
До 2022 Україна не лише сама себе кормила а ще і пів світу, брала позики які повертала з відсотками, а ця дотаційна криса сидить вже фіг знає скільки років на чистих дотаціях ЄС і щось ще там кукарікає, заткніть вже хтось йому рота, у нас є МЗС взагалі чи ні?
Як там казало найвеличніше: "з будь-якого боку"...
А без этой нефти экономика венгрии просто станет и орбан тут же перейдет в разряд пенсионеров и, спасаясь, через 2-3 окажется в москве.