УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8807 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана
2 958 45

Орбан: Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, оскільки фінансово залежить від допомоги Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

"Тому що вони такими не є", - відповів Орбан на питання журналістів, чому він не вважає Україну суверенною.

Угорський прем’єр пояснив, що в України "немає грошей, щоб утримувати себе". "Ми оплачуємо армію, ми оплачуємо державну бюрократію, ми виплачуємо пенсії, ми платимо за все. Якщо вас утримує хтось інший, ви не є суверенною країною", - зазначив він.

За словами Орбана, це "не моральне твердження, а фінансовий факт".

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Україна (6213) Євросоюз (14227) Орбан Віктор (649)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
А Угорщину ЄС не утримує ? Автобани їм збудували за європейські гроши, дотації по С/Г постійно. Там , якщо економісти розумні усе порахують , то Угорщина взагалі не країна
показати весь коментар
01.10.2025 15:35 Відповісти
+27
До війни Україна була прибутковою державою не дивлячись на всі зусилля виборців. Угорщина все своє життя не здатна себе прогодувати. Квакання орбана явно не в тему.
показати весь коментар
01.10.2025 15:36 Відповісти
+21
Ой придурок, мадярщина повністю дотаційна країна.
показати весь коментар
01.10.2025 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забув вчергове попросити в ЄС дати грошей.
показати весь коментар
01.10.2025 15:33 Відповісти
Мені здається з Угорщиною потрібно розривати дипломатичні стосунки!
показати весь коментар
01.10.2025 16:13 Відповісти
Дати грошей та утримувати - це різні речі.
показати весь коментар
01.10.2025 16:38 Відповісти
Та жуй його транслюють. Він сам очолює країну #400
показати весь коментар
01.10.2025 15:34 Відповісти
А Угорщину ЄС не утримує ? Автобани їм збудували за європейські гроши, дотації по С/Г постійно. Там , якщо економісти розумні усе порахують , то Угорщина взагалі не країна
показати весь коментар
01.10.2025 15:35 Відповісти
До речі, у Порошенко там конфетний завод . Так що ще і українці утримають ту Угорщину податками
А скількі українців працюють в Угорщині? Років 5 тому 800 тис угорців поїхало до західної Європи . Це будівельники і інши специ( не болтуни політики) . Знаю, ща виникли проблеми з робітниками . Так от усі готелі і офіси мили закарпатці. І будівельники з України
показати весь коментар
01.10.2025 15:40 Відповісти
До війни Україна була прибутковою державою не дивлячись на всі зусилля виборців. Угорщина все своє життя не здатна себе прогодувати. Квакання орбана явно не в тему.
показати весь коментар
01.10.2025 15:36 Відповісти
Ой придурок, мадярщина повністю дотаційна країна.
показати весь коментар
01.10.2025 15:37 Відповісти
На себе подивись - заїбав!
показати весь коментар
01.10.2025 15:39 Відповісти
знов козла пронесло. та піди вже потіна у дупу поцілуй
показати весь коментар
01.10.2025 15:40 Відповісти
Це правда, але Україна по іншому не вижила б.
показати весь коментар
01.10.2025 15:40 Відповісти
Україна воює з родичами орбна.
Угорщина сидить на дотаціях ЄС і нездатна самостіно утримувати себе.
Угорщина- не суверенна країна.
показати весь коментар
01.10.2025 15:59 Відповісти
А пісюна відсмоктати публічно ( на відео,та з публікацією в ООН,там гомосексуальне порно не заборонене) у )(уйла він не бажає???!!! Ну,що б весь світ побачив,хто є хто?!
показати весь коментар
01.10.2025 15:44 Відповісти
Доречі, дуже цікаво,а хто утримує Обрана: психіатри,наркологи,чи урологи?!
показати весь коментар
01.10.2025 15:51 Відповісти
"психіатри,наркологи,чи урологи?!"..... плюс збоченці із списку Епштейна...
показати весь коментар
01.10.2025 16:38 Відповісти
Жебрак.
- Угорщині, як відомо, не погоджувалися надати 7,5 млрд з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права
- Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції.
- Європейська комісія готова розморозити 550 млн євро для Угорщини, щоб подолати спротив прем'єр-міністра Віктора Орбана та уникнути його вето на новий пакет санкцій проти росії.
показати весь коментар
01.10.2025 15:53 Відповісти
ЄС постійно шантажував Угорщину, Польщу грошима. Вів як той негр з картинок з батогом, змушуючи приймати або не приймати різні закони. Тепер їх черга шантажувати. Нещасні болгари-румуни згодні бути рабами ЄС, поляки і угорці нi.
показати весь коментар
01.10.2025 16:04 Відповісти
Шантажував грошима - це як?

А не бути рабами ЕС дуже просто: Британія свого часу показала, як це робиться.
показати весь коментар
01.10.2025 16:24 Відповісти
І це квакнула жаба яка смокче зразу два х****я у ЄС і у Сосії
показати весь коментар
01.10.2025 15:58 Відповісти
ОРБАН все- таки настоящая проститутка
Высокопрофессиональная
Такая - дает всем
Старым и молодым
Трезвым и пьяным
Здоровым и инвалидам
Без ограничения
В любой позе
Главное - чтобы платили
И что особенно важно - ОРБАН ЖЕ - МУЖСКАЯ ПРОСТИТУТКА
А кто из женщин может с ним сравниться?
Только Меркель могла бы с ним потягаться
Но проститутка Меркель уже ушла из профессии
Так что сегодня ОРБАН - номер один!!!!

показати весь коментар
01.10.2025 15:59 Відповісти
Хто щоб не говорив, а орбан таки заслужив отримати місце в 95-му кварталі після закінчення своїх владних повноважень.
показати весь коментар
01.10.2025 16:01 Відповісти
Коли у московії справи йдуть геть погано, активується Орбан. Значит відбуваються якісь глибині процеси.
показати весь коментар
01.10.2025 16:02 Відповісти
кончена тварина.... Україну ПІДТРИМУЮТЬ а не утримують, і не просто так а під час агресії, частково за гроші параші частково в борг!

До 2022 Україна не лише сама себе кормила а ще і пів світу, брала позики які повертала з відсотками, а ця дотаційна криса сидить вже фіг знає скільки років на чистих дотаціях ЄС і щось ще там кукарікає, заткніть вже хтось йому рота, у нас є МЗС взагалі чи ні?
показати весь коментар
01.10.2025 16:03 Відповісти
З упевненістю можна сказати, що Україна отримає не допомогу від країн ЄС та інших, як Норвегія та Канада, а оплату за захист тих народів, які не хочуть бачити рашистських окупантів у себе дома. Кошти ЄС, які він витрачає на Україну, це фактично плата за кров та каліцтво військових ЗСУ та цивільного населення, в тому числі і дітей.
показати весь коментар
01.10.2025 16:34 Відповісти
Орган у перекладі з угорської це гнида? Точно,гнида!
показати весь коментар
01.10.2025 16:06 Відповісти
Жабур квакнув. На дощі напевно.
показати весь коментар
01.10.2025 16:07 Відповісти
Скільки можна вкидати маячню цього сміття?
показати весь коментар
01.10.2025 16:08 Відповісти
Украинскому МЗС походу фиолетово, это тварь мадьярская гонет на Украину , а те язык в сраку засунули и молчат !… Не кому этой жабе рот заткнуть
показати весь коментар
01.10.2025 16:51 Відповісти
Промосковська коровата жаба знову свою пащу відкрила...Пуйло мабудь забув помазати йому по губошльопам,ось воно й нагадує...
показати весь коментар
01.10.2025 16:13 Відповісти
з хворої голови на здорову ...орбан ,ти же знаєш ,шо Україна сама багатюща аж соромно держава в ЄС , вам всім вистачає і хліба і надра розгребають всі хто може , закрий рота орбан, на твою морду обличча ,не вистачає самоката асфальтоукладчика...
показати весь коментар
01.10.2025 16:17 Відповісти
Угорщина нахлєбнік в ЄС і одночасно агент Кремля на подачках. Далі, може назад в Уральські дєбрі?
показати весь коментар
01.10.2025 16:21 Відповісти
Чому наше МЗС не дасть достойну відповідь? Це стосується саме Угорщини, бо вони не є суверенною країною
показати весь коментар
01.10.2025 16:24 Відповісти
Тоді Угорщина - це повія, бо на утриманні ЄС, московитів, тягне з Китаю і США.
Як там казало найвеличніше: "з будь-якого боку"...
показати весь коментар
01.10.2025 16:25 Відповісти
Какая же венгрия суверенная, если нефть по Дружбе получает от фашистской россии?
А без этой нефти экономика венгрии просто станет и орбан тут же перейдет в разряд пенсионеров и, спасаясь, через 2-3 окажется в москве.
показати весь коментар
01.10.2025 16:29 Відповісти
Орбан збудував собі "угорське межегір'я" за європейські гроші. Найбідніша країна Європи може собі дозволити приватний палац свого прем'єра в той час, коли віддає податків в ЄС вдвічі меньше, ніж отримує субвенцій. Де гроші, Зін???
показати весь коментар
01.10.2025 16:31 Відповісти
жлобяра, а хто на дотаціях живе?
показати весь коментар
01.10.2025 16:36 Відповісти
З упевненістю можна сказати, що Україна отримає не гуманітарну допомогу від країн ЄС та інших, як от Норвегія та Канада, а оплату за захист тих народів, які не хочуть бачити рашистських окупантів у себе дома. Кошти ЄС, які він витрачає на Україну, це фактично плата за кров та каліцтво військових ЗСУ та цивільного населення, в тому числі і дітей.
показати весь коментар
01.10.2025 16:38 Відповісти
А тебе хто утримує, боров їбучий. Ніщеброд-******.
показати весь коментар
01.10.2025 16:48 Відповісти
гуморист
показати весь коментар
01.10.2025 16:52 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, оскільки фінансово залежить від допомоги Європейського Союзу. прорашистське мадярське лайно , котре залежить від рашистської нафти.котру купляє за гроші ЄС відкрило свою смердячу пельку
показати весь коментар
01.10.2025 16:54 Відповісти
А ****** за чий рахунок утримуються? Хто б 3,14здів тільки не *****.
показати весь коментар
01.10.2025 17:23 Відповісти
Угорщина не є суверенною державою, бо сидить на підсосі у московитів.
показати весь коментар
01.10.2025 17:28 Відповісти
 
 