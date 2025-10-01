Орбан: Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, оскільки фінансово залежить від допомоги Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".
"Тому що вони такими не є", - відповів Орбан на питання журналістів, чому він не вважає Україну суверенною.
Угорський прем’єр пояснив, що в України "немає грошей, щоб утримувати себе". "Ми оплачуємо армію, ми оплачуємо державну бюрократію, ми виплачуємо пенсії, ми платимо за все. Якщо вас утримує хтось інший, ви не є суверенною країною", - зазначив він.
За словами Орбана, це "не моральне твердження, а фінансовий факт".
А скількі українців працюють в Угорщині? Років 5 тому 800 тис угорців поїхало до західної Європи . Це будівельники і інши специ( не болтуни політики) . Знаю, ща виникли проблеми з робітниками . Так от усі готелі і офіси мили закарпатці. І будівельники з України
Угорщина сидить на дотаціях ЄС і нездатна самостіно утримувати себе.
Угорщина- не суверенна країна.
- Угорщині, як відомо, не погоджувалися надати 7,5 млрд з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права
- Угорщині офіційно відмовили у фінансуванні Європейського Союзу на суму близько 1 мільярда євро, яке блок заморозив через звинувачення в корупції.
- Європейська комісія готова розморозити 550 млн євро для Угорщини, щоб подолати спротив прем'єр-міністра Віктора Орбана та уникнути його вето на новий пакет санкцій проти росії.
А не бути рабами ЕС дуже просто: Британія свого часу показала, як це робиться.
Высокопрофессиональная
Такая - дает всем
Старым и молодым
Трезвым и пьяным
Здоровым и инвалидам
Без ограничения
В любой позе
Главное - чтобы платили
И что особенно важно - ОРБАН ЖЕ - МУЖСКАЯ ПРОСТИТУТКА
А кто из женщин может с ним сравниться?
Только Меркель могла бы с ним потягаться
Но проститутка Меркель уже ушла из профессии
Так что сегодня ОРБАН - номер один!!!!
До 2022 Україна не лише сама себе кормила а ще і пів світу, брала позики які повертала з відсотками, а ця дотаційна криса сидить вже фіг знає скільки років на чистих дотаціях ЄС і щось ще там кукарікає, заткніть вже хтось йому рота, у нас є МЗС взагалі чи ні?
Як там казало найвеличніше: "з будь-якого боку"...
А без этой нефти экономика венгрии просто станет и орбан тут же перейдет в разряд пенсионеров и, спасаясь, через 2-3 окажется в москве.