Орбан: Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, оскільки фінансово залежить від допомоги Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

"Тому що вони такими не є", - відповів Орбан на питання журналістів, чому він не вважає Україну суверенною.

Угорський прем’єр пояснив, що в України "немає грошей, щоб утримувати себе". "Ми оплачуємо армію, ми оплачуємо державну бюрократію, ми виплачуємо пенсії, ми платимо за все. Якщо вас утримує хтось інший, ви не є суверенною країною", - зазначив він.

За словами Орбана, це "не моральне твердження, а фінансовий факт".

