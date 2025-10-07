Орбан розкритикував Зеленського і назвав його дії "моральним тиском"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні "тактики морального шантажу", нібито для того, щоб змусити Євросоюз активніше підтримувати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Орбан написав у соцмережі Х, що Зеленський намагається вирішувати, що краще для угорців.

За словами угорського прем’єра, Україна, на його думку, тисне на європейські країни, щоб домогтися вступу до ЄС. Він підкреслив, що жодна держава не ставала членом Євросоюзу "через шантаж" і запевнив, що цього разу винятку не буде.

Орбан заявив, що угорський народ уже висловив свою позицію на референдумі, виступивши проти членства України в ЄС. Політик також звинуватив українські медіа у створенні "антиугорської кампанії".

Раніше Орбан назвав Україну "несуверенною" державою, що викликало різку реакцію в Києві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що угорський прем’єр "сп’янілий російською пропагандою" і визнав факт польотів угорських дронів над Закарпаттям.

