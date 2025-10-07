УКР
Орбан розкритикував Зеленського і назвав його дії "моральним тиском"

Віктор Орбан розкритикував Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні "тактики морального шантажу", нібито для того, щоб змусити Євросоюз активніше підтримувати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Орбан написав у соцмережі Х, що Зеленський намагається вирішувати, що краще для угорців.

За словами угорського прем’єра, Україна, на його думку, тисне на європейські країни, щоб домогтися вступу до ЄС. Він підкреслив, що жодна держава не ставала членом Євросоюзу "через шантаж" і запевнив, що цього разу винятку не буде.

Орбан заявив, що угорський народ уже висловив свою позицію на референдумі, виступивши проти членства України в ЄС. Політик також звинуватив українські медіа у створенні "антиугорської кампанії".

Раніше Орбан назвав Україну "несуверенною" державою, що викликало різку реакцію в Києві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що угорський прем’єр "сп’янілий російською пропагандою" і визнав факт польотів угорських дронів над Закарпаттям.

ібанувся в край.
Лікарів йому негайно.
07.10.2025 01:19 Відповісти
фашистський недобиток, відблювок австрійської колоніі.
07.10.2025 01:19 Відповісти
що тут такого дивного?

чи варто зважати? Й так знаємо, хто такий орбан і його мад'яри.
07.10.2025 01:29 Відповісти
Хавальник кремлівської шльондри не затикається. Видно, господарі напрягають.
07.10.2025 01:37 Відповісти
Дергають за нитки своїх ляльок - то Орбан, то Меркель . А коли воні помруть , на їх могилах напишуть - запроданці
07.10.2025 01:53 Відповісти
здоровий моральний тиск НА МОРАЛЬНОГО КАСАБСЬКОГО ВИРОДКА
07.10.2025 02:31 Відповісти
 
 