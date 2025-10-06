УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Утримання українців в російському полоні Визволення бійців із полону
2 275 4

"Перший дзвінок був мамі, але виявилось, що її вже нема" - Дмитро Турківський, 36 бригада. ВIДЕО

1246 днів у полоні. Понад 1 500 ударів електрошокером. Дві банки каші на 32 людини. Дмитро Турківський - військовослужбовець першого окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти розказує про те, як у свої 19 років він опинився в самому епіцентрі російського наступу на Маріуполь. 12 квітня під час спроби виходу з оточення він потрапив у полон і загалом провів у неволі 1246 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дмитра били, катували електрошоком понад 1500 разів, системно позбавляли їжі, гігієни та медичної допомоги.
Російські силовики блокували доступ міжнародних організацій, нав’язували пропаганду і багаторазово пропонували перейти на бік Росії.
В ув’язненні фізичні приниження поєднувались із моральним тиском: примусове стояння по 16 годин, співи гімну, відсутність елементарної гігієни й критичний дефіцит їжі спричиняли хвороби й смертельні випадки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дмитро втратив близько 20 кг ваги, бачив спалахи туберкульозу, суїцидальні спроби та випадки, коли побратими брали на себе фейкові звинувачення заради харчового пайка.
Врешті його обміняли - після звільнення він повернувся в Україну, пройшов реабілітацію та емоційно зустрівся з рідними, яких довго не бачив.
Дмитро дякує своїм офіцерам і побратимам, називає їх мужніми й вважає свій досвід частиною спротиву українських військ у Маріуполі: "Слава Україні! Героям слава!"

Про всі деталі перебування у неволі Дмитро Турківський розповів каналу "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна у жовтні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

полон (1666) Бутусов Юрій (3650) 36 окрема бригада морської піхоти (214) Бутусов Плюс (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже шкода що не дочекалась мати
показати весь коментар
06.10.2025 20:46 Відповісти
Слава Герою!
показати весь коментар
06.10.2025 20:58 Відповісти
Кацапи - не люди! І це не алегорія. Ці прямоходячі істоти, що схожі на людей і, навіть, можуть балакати, як люди, але це істоти гірші за самих кровожерливих звірів, навіть гієни так не поводяться. Це абсолютне зло, яке має бути знищене на всі 100%. Поки існує ця мразота у світі - не буде покою ніколи і нікому. А намагатись якось домовлятись з ними в надії, що вони ж...., це все одно, що намагатись домовитись зі скаженою собакою чи голодним крокодилом бо результат буде той же - або воно тебе знищить, або ти його приб'єш раніше. Іншого виходу просто немає - його не існує.
показати весь коментар
06.10.2025 21:04 Відповісти
Тим паче, це вже глобально починається
показати весь коментар
06.10.2025 21:40 Відповісти
 
 