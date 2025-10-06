"Перший дзвінок був мамі, але виявилось, що її вже нема" - Дмитро Турківський, 36 бригада. ВIДЕО

1246 днів у полоні. Понад 1 500 ударів електрошокером. Дві банки каші на 32 людини. Дмитро Турківський - військовослужбовець першого окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти розказує про те, як у свої 19 років він опинився в самому епіцентрі російського наступу на Маріуполь. 12 квітня під час спроби виходу з оточення він потрапив у полон і загалом провів у неволі 1246 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дмитра били, катували електрошоком понад 1500 разів, системно позбавляли їжі, гігієни та медичної допомоги.

Російські силовики блокували доступ міжнародних організацій, нав’язували пропаганду і багаторазово пропонували перейти на бік Росії.

В ув’язненні фізичні приниження поєднувались із моральним тиском: примусове стояння по 16 годин, співи гімну, відсутність елементарної гігієни й критичний дефіцит їжі спричиняли хвороби й смертельні випадки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дмитро втратив близько 20 кг ваги, бачив спалахи туберкульозу, суїцидальні спроби та випадки, коли побратими брали на себе фейкові звинувачення заради харчового пайка.

Врешті його обміняли - після звільнення він повернувся в Україну, пройшов реабілітацію та емоційно зустрівся з рідними, яких довго не бачив.

Дмитро дякує своїм офіцерам і побратимам, називає їх мужніми й вважає свій досвід частиною спротиву українських військ у Маріуполі: "Слава Україні! Героям слава!"

Про всі деталі перебування у неволі Дмитро Турківський розповів каналу "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна у жовтні | Юрій Бутусов. ВIДЕО