УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9133 відвідувача онлайн
Новини Відео
1 218 4

Війна у жовтні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

У неділю, 5 жовтня, о 22:00 командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов проводить прямий ефір, де коментує перебіг бойових дій на фронті. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Бутусов - у топі рейтингу блогерів, яких найчастіше дивляться у соцмережах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

бойові дії (4716) Бутусов Юрій (3649) війна в Україні (6462)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З повагою до Юрія Бутусова воїна- журналіста розширюємо перегляд його блогу .

Там Зеленський нагороджував воїнів ДЕНЬ ТРО - нижче дуже актуально спогади цьому дню прсвячуються ...
показати весь коментар
05.10.2025 22:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HmEOn3HxLWU

однин штрих - 5 000 000 000 дол ( так-так ЯРДІВ) на ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО тільки В ОСТАННІЙ ПЕРЕДРІК ВТОРГНЕННЯ від ОПУзЄвлади , забрані від СТУГН й інших ракетних розробок у т ч . У той час коли РИГИ з вдлади СН розміновували Чонгар та відкривали Бакановим шлях ZBVOтанків по асфальту Бацьки до Криму у т ч .
показати весь коментар
05.10.2025 22:29 Відповісти
 
 