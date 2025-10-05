Війна у жовтні | Юрій Бутусов. ВIДЕО
У неділю, 5 жовтня, о 22:00 командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов проводить прямий ефір, де коментує перебіг бойових дій на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Там Зеленський нагороджував воїнів ДЕНЬ ТРО - нижче дуже актуально спогади цьому дню прсвячуються ...
однин штрих - 5 000 000 000 дол ( так-так ЯРДІВ) на ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО тільки В ОСТАННІЙ ПЕРЕДРІК ВТОРГНЕННЯ від ОПУзЄвлади , забрані від СТУГН й інших ракетних розробок у т ч . У той час коли РИГИ з вдлади СН розміновували Чонгар та відкривали Бакановим шлях ZBVOтанків по асфальту Бацьки до Криму у т ч .