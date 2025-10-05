Война в октябре | Юрий Бутусов. ВИДЕО
В воскресенье, 5 октября, в 22:00 командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов проводит прямой эфир, где комментирует ход боевых действий на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там Зеленський нагороджував воїнів ДЕНЬ ТРО - нижче дуже актуально спогади цьому дню прсвячуються ...
однин штрих - 5 000 000 000 дол ( так-так ЯРДІВ) на ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО тільки В ОСТАННІЙ ПЕРЕДРІК ВТОРГНЕННЯ від ОПУзЄвлади , забрані від СТУГН й інших ракетних розробок у т ч . У той час коли РИГИ з вдлади СН розміновували Чонгар та відкривали Бакановим шлях ZBVOтанків по асфальту Бацьки до Криму у т ч .