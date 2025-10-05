РУС
Война в октябре | Юрий Бутусов. ВИДЕО

В воскресенье, 5 октября, в 22:00 командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов проводит прямой эфир, где комментирует ход боевых действий на фронте.

боевые действия (4960) Бутусов Юрий (4417) война в Украине (6414)
З повагою до Юрія Бутусова воїна- журналіста розширюємо перегляд його блогу .

Там Зеленський нагороджував воїнів ДЕНЬ ТРО - нижче дуже актуально спогади цьому дню прсвячуються ...
показать весь комментарий
05.10.2025 22:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HmEOn3HxLWU

однин штрих - 5 000 000 000 дол ( так-так ЯРДІВ) на ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО тільки В ОСТАННІЙ ПЕРЕДРІК ВТОРГНЕННЯ від ОПУзЄвлади , забрані від СТУГН й інших ракетних розробок у т ч . У той час коли РИГИ з вдлади СН розміновували Чонгар та відкривали Бакановим шлях ZBVOтанків по асфальту Бацьки до Криму у т ч .
показать весь комментарий
05.10.2025 22:29 Ответить
 
 