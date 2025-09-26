Бутусов - в топе рейтинга блогеров, которых чаще всего смотрят в соцсетях, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы рассказали, за кем из лидеров из общественных и политических деятелей, активистов и лидеров общественных мнений следят больше всего в социальных сетях.

Об этом говорится в исследовании от ОО "Интерньюз-Украина" "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году", информирует Цензор.НЕТ.

Так, первое место с показателем 11% занял волонтер и активист Сергей Стерненко.

Далее с показателем 5% идут Игорь Лаченков и Сергей Притула.

Журналист Дмитрий Гордон имеет 4%.

Командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрий Бутусов, журналист Виталий Портников, президент Владимир Зеленский - 3%.

