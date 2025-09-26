РУС
Бутусов - в топе рейтинга блогеров, которых чаще всего смотрят в соцсетях, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы рассказали, за кем из лидеров из общественных и политических деятелей, активистов и лидеров общественных мнений следят больше всего в социальных сетях.

Об этом говорится в исследовании от ОО "Интерньюз-Украина" "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году", информирует Цензор.НЕТ.

Так, первое место с показателем 11% занял волонтер и активист Сергей Стерненко.

Далее с показателем 5% идут Игорь Лаченков и Сергей Притула.

Журналист Дмитрий Гордон имеет 4%.

Командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрий Бутусов, журналист Виталий Портников, президент Владимир Зеленский - 3%.

Также читайте: Партия Залужного победит на выборах партию Зеленского, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Дивлюся Віталія Портнікова і Юрія Бутусова.
26.09.2025 10:01 Ответить
Нашому "мудрому наріду" потрібно більше брехати і будеш в шані Країна дебілів Найбільші брехуни у верхній частині .Три дні один "мудрий і знающий" на повному серйозі" доводив мені,що Порошенко вбив свого брата--так говорили на марафоні Ви думаєте,що хтось йому довів протилежне---ні .
26.09.2025 09:55 Ответить
Перша четвірка - діагноз аудиторії.
26.09.2025 10:01 Ответить
Зеля ще й блохер?
26.09.2025 09:55 Ответить
Зеля Великий Генералісімус, Головний прокурор і мент, суддя та лікар(вилікував бійця, якого не могли підняти на ноги вся Європа, а він зателефонував і боєць встав). Без Зелі і Сонце не зійшло і світ закінчився.
26.09.2025 10:03 Ответить
МЕСІЯ
Навіщо нам робити ліки
Тратити гроші на цю хрєнь?
Прийшов месія нам навіки,
В наріду Вова - ясний пень.

Підняв солдата із кроваті,
Що не змогли всі лікарі.
Не куплять послугу багаті
За жодні ліки й хабарі.

У черзі вже світила світу,
Щоб Зеля глянув в очі їм,
Та взяв за руку цю еліту
Й недуги зняв відразу всім.

З простого парня є месія,
Сила баранів - марафон.
Де мозок був, стала олія.
Для Боневтіка то амвон!

Тримайте Зелю всі за руки,
За його ноги і жопень.
Бо викрадуть піндоси-суки,
Він є месія - ясний пєнь.
05.01.2025
Анатолій Березенський
26.09.2025 10:08 Ответить
За державні кошти то чому ні . Все одне тексти блогу пишуть шістки Дєрмака
показать весь комментарий
26.09.2025 10:14 Ответить
А рейтинг складав стерненко .
показать весь комментарий
26.09.2025 09:55 Ответить
Нашому "мудрому наріду" потрібно більше брехати і будеш в шані Країна дебілів Найбільші брехуни у верхній частині .Три дні один "мудрий і знающий" на повному серйозі" доводив мені,що Порошенко вбив свого брата--так говорили на марафоні Ви думаєте,що хтось йому довів протилежне---ні .
26.09.2025 09:55 Ответить
Арестович, Притула, Гордон... 🫣
26.09.2025 09:55 Ответить
На жаль Ботусова не вистачає зараз ,хто складав список в нього не потрапили популярні блогери як Яніна Соколова і Марина Данилюк Єрмолаєва ,зате потрапили Леченков (про якого я навіть не чув)шахрай Гордон ,звісно Зеленський і негідник Арестович хто їх дивится ?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:59 Ответить
Хана Україні з такими "лідерами"!
показать весь комментарий
26.09.2025 10:01 Ответить
Перша четвірка - діагноз аудиторії.
26.09.2025 10:01 Ответить
Що ти маєш проти Стерненка?
показать весь комментарий
26.09.2025 10:11 Ответить
Здоровий глузд
26.09.2025 10:15 Ответить
Дебіли, що слухають Обдрестовича та Горндона відгукнитесь. Хочу на власні очі подивитися, чи вони ще є
показать весь комментарий
26.09.2025 10:01 Ответить
Дивлюся Віталія Портнікова і Юрія Бутусова.
26.09.2025 10:01 Ответить
так само з вищеперелічених тільки Бутусова та Портнікова читаю та дивлюсь відео, ще й Романа Безсмертного.....
Лачен, то взагалі лише зведення новин з різних джерел.... стерненко теж саме, та ще й забивання мізків Українцям новинами: *а що там у русні*
показать весь комментарий
26.09.2025 10:17 Ответить
Подивився телеграм канали. У Лачена більше всіх переглядів, в середньому 400 тисяч. У Стерненка в два рази менше. У Бутусова десь 70 т.. У всіх інших зовсім мало.
26.09.2025 11:01 Ответить
Бутусову наша підтримка!
26.09.2025 10:05 Ответить
синєгубов після скандалів з фортифікаціями аж в 10 разів, в порівнянні з 24 роком, став більше відслідковуватись....
а що можна читати в стерненко...... одне й те саме четвертий рік про москальню, і ні слова про злочину зелену владу
26.09.2025 10:09 Ответить
А що Трамп казав про рейтинг Зелі? 3%
26.09.2025 10:12 Ответить
І тут люди сказали бубі : у куди ти прешся, блазень невмиваний, сили біля параші, там твоє місце.
26.09.2025 10:19 Ответить
До цього шапіто бракує блогересси Маряшки Безумної😂🤡
26.09.2025 10:23 Ответить
Перша п'ятірка - пропагандони номера 6.
Там широкий спектр : від продажних інтелектуалів: "Вас хвилює корупція в Україні - чемодан, вокзал,Варшава" до "патріотів-гешефтників".
26.09.2025 10:30 Ответить
Так і запишемо, рейтинги від ГО "Інтерньюз-Україна" - смарагдова помийка.
26.09.2025 10:38 Ответить
А за ким стежить решта українців, 54%?
26.09.2025 10:40 Ответить
А де Цимбалюк? Схоже на звіздьож а не на рейтинг. В Цимбалюка більше міліона підписників в ютюбі
26.09.2025 10:50 Ответить
Гордон має більше Бутусова. Це показник)))
26.09.2025 10:57 Ответить
Це об'єктивно . На гандони завжди був більший попит чим на книги ...
26.09.2025 11:08 Ответить
 
 