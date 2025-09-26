Бутусов - в топе рейтинга блогеров, которых чаще всего смотрят в соцсетях, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Украинцы рассказали, за кем из лидеров из общественных и политических деятелей, активистов и лидеров общественных мнений следят больше всего в социальных сетях.
Об этом говорится в исследовании от ОО "Интерньюз-Украина" "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году", информирует Цензор.НЕТ.
Так, первое место с показателем 11% занял волонтер и активист Сергей Стерненко.
Далее с показателем 5% идут Игорь Лаченков и Сергей Притула.
Журналист Дмитрий Гордон имеет 4%.
Командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрий Бутусов, журналист Виталий Портников, президент Владимир Зеленский - 3%.
рндона відгукнитесь. Хочу на власні очі подивитися, чи вони ще є
Лачен, то взагалі лише зведення новин з різних джерел.... стерненко теж саме, та ще й забивання мізків Українцям новинами: *а що там у русні*
а що можна читати в стерненко...... одне й те саме четвертий рік про москальню, і ні слова про злочину зелену владу
Там широкий спектр : від продажних інтелектуалів: "Вас хвилює корупція в Україні - чемодан, вокзал,Варшава" до "патріотів-гешефтників".