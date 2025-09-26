УКР
2 203 28

Бутусов - у топі рейтингу блогерів, яких найчастіше дивляться у соцмережах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Бутусов у рейтингу блогерів, яких найчастіше читають українці

Українці розповіли, за ким із лідерів з громадських та політичних діячів, активістів та лідерів громадських думок стежать найбільше у соціальних мережах.

Про це йдеться у дослідженні від  ГО "Інтерньюз-Україна" "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році", інформує Цензор.НЕТ.

Так, перше місце із показником 11% посів волонтер та активіст Сергій Стерненко.

Далі із показником 5% йдуть Ігор Лаченков та Сергій Притула.

Журналіст Дмитро Гордон має 4%.

Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов, журналіст Віталій Портников, президент Володимир Зеленський - 3%.

Також читайте: Партія Залужного переможе на виборах партію Зеленського, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

опитування (2060) Бутусов Юрій (3648)
Топ коментарі
+9
Дивлюся Віталія Портнікова і Юрія Бутусова.
показати весь коментар
26.09.2025 10:01 Відповісти
+8
Нашому "мудрому наріду" потрібно більше брехати і будеш в шані Країна дебілів Найбільші брехуни у верхній частині .Три дні один "мудрий і знающий" на повному серйозі" доводив мені,що Порошенко вбив свого брата--так говорили на марафоні Ви думаєте,що хтось йому довів протилежне---ні .
показати весь коментар
26.09.2025 09:55 Відповісти
+7
Перша четвірка - діагноз аудиторії.
показати весь коментар
26.09.2025 10:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля ще й блохер?
показати весь коментар
26.09.2025 09:55 Відповісти
Зеля Великий Генералісімус, Головний прокурор і мент, суддя та лікар(вилікував бійця, якого не могли підняти на ноги вся Європа, а він зателефонував і боєць встав). Без Зелі і Сонце не зійшло і світ закінчився.
показати весь коментар
26.09.2025 10:03 Відповісти
МЕСІЯ
Навіщо нам робити ліки
Тратити гроші на цю хрєнь?
Прийшов месія нам навіки,
В наріду Вова - ясний пень.

Підняв солдата із кроваті,
Що не змогли всі лікарі.
Не куплять послугу багаті
За жодні ліки й хабарі.

У черзі вже світила світу,
Щоб Зеля глянув в очі їм,
Та взяв за руку цю еліту
Й недуги зняв відразу всім.

З простого парня є месія,
Сила баранів - марафон.
Де мозок був, стала олія.
Для Боневтіка то амвон!

Тримайте Зелю всі за руки,
За його ноги і жопень.
Бо викрадуть піндоси-суки,
Він є месія - ясний пєнь.
05.01.2025
Анатолій Березенський
показати весь коментар
26.09.2025 10:08 Відповісти
За державні кошти то чому ні . Все одне тексти блогу пишуть шістки Дєрмака
показати весь коментар
26.09.2025 10:14 Відповісти
А рейтинг складав стерненко .
показати весь коментар
26.09.2025 09:55 Відповісти
Нашому "мудрому наріду" потрібно більше брехати і будеш в шані Країна дебілів Найбільші брехуни у верхній частині .Три дні один "мудрий і знающий" на повному серйозі" доводив мені,що Порошенко вбив свого брата--так говорили на марафоні Ви думаєте,що хтось йому довів протилежне---ні .
показати весь коментар
26.09.2025 09:55 Відповісти
Арестович, Притула, Гордон... 🫣
показати весь коментар
26.09.2025 09:55 Відповісти
На жаль Ботусова не вистачає зараз ,хто складав список в нього не потрапили популярні блогери як Яніна Соколова і Марина Данилюк Єрмолаєва ,зате потрапили Леченков (про якого я навіть не чув)шахрай Гордон ,звісно Зеленський і негідник Арестович хто їх дивится ?
показати весь коментар
26.09.2025 09:59 Відповісти
Хана Україні з такими "лідерами"!
показати весь коментар
26.09.2025 10:01 Відповісти
Перша четвірка - діагноз аудиторії.
показати весь коментар
26.09.2025 10:01 Відповісти
Що ти маєш проти Стерненка?
показати весь коментар
26.09.2025 10:11 Відповісти
Здоровий глузд
показати весь коментар
26.09.2025 10:15 Відповісти
Дебіли, що слухають Обдрестовича та Горндона відгукнитесь. Хочу на власні очі подивитися, чи вони ще є
показати весь коментар
26.09.2025 10:01 Відповісти
Дивлюся Віталія Портнікова і Юрія Бутусова.
показати весь коментар
26.09.2025 10:01 Відповісти
так само з вищеперелічених тільки Бутусова та Портнікова читаю та дивлюсь відео, ще й Романа Безсмертного.....
Лачен, то взагалі лише зведення новин з різних джерел.... стерненко теж саме, та ще й забивання мізків Українцям новинами: *а що там у русні*
показати весь коментар
26.09.2025 10:17 Відповісти
Подивився телеграм канали. У Лачена більше всіх переглядів, в середньому 400 тисяч. У Стерненка в два рази менше. У Бутусова десь 70 т.. У всіх інших зовсім мало.
показати весь коментар
26.09.2025 11:01 Відповісти
Бутусову наша підтримка!
показати весь коментар
26.09.2025 10:05 Відповісти
синєгубов після скандалів з фортифікаціями аж в 10 разів, в порівнянні з 24 роком, став більше відслідковуватись....
а що можна читати в стерненко...... одне й те саме четвертий рік про москальню, і ні слова про злочину зелену владу
показати весь коментар
26.09.2025 10:09 Відповісти
А що Трамп казав про рейтинг Зелі? 3%
показати весь коментар
26.09.2025 10:12 Відповісти
І тут люди сказали бубі : у куди ти прешся, блазень невмиваний, сили біля параші, там твоє місце.
показати весь коментар
26.09.2025 10:19 Відповісти
До цього шапіто бракує блогересси Маряшки Безумної😂🤡
показати весь коментар
26.09.2025 10:23 Відповісти
Перша п'ятірка - пропагандони номера 6.
Там широкий спектр : від продажних інтелектуалів: "Вас хвилює корупція в Україні - чемодан, вокзал,Варшава" до "патріотів-гешефтників".
показати весь коментар
26.09.2025 10:30 Відповісти
Так і запишемо, рейтинги від ГО "Інтерньюз-Україна" - смарагдова помийка.
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
А за ким стежить решта українців, 54%?
показати весь коментар
26.09.2025 10:40 Відповісти
А де Цимбалюк? Схоже на звіздьож а не на рейтинг. В Цимбалюка більше міліона підписників в ютюбі
показати весь коментар
26.09.2025 10:50 Відповісти
Гордон має більше Бутусова. Це показник)))
показати весь коментар
26.09.2025 10:57 Відповісти
Це об'єктивно . На гандони завжди був більший попит чим на книги ...
показати весь коментар
26.09.2025 11:08 Відповісти
 
 