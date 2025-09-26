2 203 28
Бутусов - у топі рейтингу блогерів, яких найчастіше дивляться у соцмережах, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці розповіли, за ким із лідерів з громадських та політичних діячів, активістів та лідерів громадських думок стежать найбільше у соціальних мережах.
Про це йдеться у дослідженні від ГО "Інтерньюз-Україна" "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році", інформує Цензор.НЕТ.
Так, перше місце із показником 11% посів волонтер та активіст Сергій Стерненко.
Далі із показником 5% йдуть Ігор Лаченков та Сергій Притула.
Журналіст Дмитро Гордон має 4%.
Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов, журналіст Віталій Портников, президент Володимир Зеленський - 3%.
Топ коментарі
+9 Поділля16
показати весь коментар26.09.2025 10:01 Відповісти Посилання
+8 Василь Казімко
показати весь коментар26.09.2025 09:55 Відповісти Посилання
+7 Володимир Д
показати весь коментар26.09.2025 10:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіщо нам робити ліки
Тратити гроші на цю хрєнь?
Прийшов месія нам навіки,
В наріду Вова - ясний пень.
Підняв солдата із кроваті,
Що не змогли всі лікарі.
Не куплять послугу багаті
За жодні ліки й хабарі.
У черзі вже світила світу,
Щоб Зеля глянув в очі їм,
Та взяв за руку цю еліту
Й недуги зняв відразу всім.
З простого парня є месія,
Сила баранів - марафон.
Де мозок був, стала олія.
Для Боневтіка то амвон!
Тримайте Зелю всі за руки,
За його ноги і жопень.
Бо викрадуть піндоси-суки,
Він є месія - ясний пєнь.
05.01.2025
Анатолій Березенський
рндона відгукнитесь. Хочу на власні очі подивитися, чи вони ще є
Лачен, то взагалі лише зведення новин з різних джерел.... стерненко теж саме, та ще й забивання мізків Українцям новинами: *а що там у русні*
а що можна читати в стерненко...... одне й те саме четвертий рік про москальню, і ні слова про злочину зелену владу
Там широкий спектр : від продажних інтелектуалів: "Вас хвилює корупція в Україні - чемодан, вокзал,Варшава" до "патріотів-гешефтників".