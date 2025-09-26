Бутусов - у топі рейтингу блогерів, яких найчастіше дивляться у соцмережах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці розповіли, за ким із лідерів з громадських та політичних діячів, активістів та лідерів громадських думок стежать найбільше у соціальних мережах.

Про це йдеться у дослідженні від ГО "Інтерньюз-Україна" "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році", інформує Цензор.НЕТ.

Так, перше місце із показником 11% посів волонтер та активіст Сергій Стерненко.

Далі із показником 5% йдуть Ігор Лаченков та Сергій Притула.

Журналіст Дмитро Гордон має 4%.

Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов, журналіст Віталій Портников, президент Володимир Зеленський - 3%.

