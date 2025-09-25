Партія Залужного переможе на виборах партію Зеленського, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, партія Валерія Залужного отримала б найбільшу кількість голосів від громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати онлайн-опитування "Соціально-політичні настрої українців. Вересень 2025" — спільного проєкту "Ділової столиці" та "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Щодо партій (наявних та умовних), які респонденти обрали б до Верховної Ради, якби вибори проходили найближчої неділі, голоси розподілилися так:

Партія Валерія Залужного — 15%;

Партія Володимира Зеленського — 10,8%;

"Європейська солідарність" — 10%;

Партія "Азов" — 4,8%;

Партія Дмитра Разумкова — 4,1%;

Партія Кирила Буданова — 3,5%;

"Батьківщина" — 3%;

Партія Сергія Притули — 2,3%;

"Свобода" — 2,1%;

Партія Олексія Арестовича — 1,4%.

Якби у виборах не брала участь партія Залужного, ТОП-5 виглядав би так:

Партія Володимира Зеленського — 13,5%;

"Європейська солідарність" — 12,1%;

Партія "Азов" — 7,2%;

Партія Кирила Буданова — 7,2%;

Партія Дмитра Разумкова — 4%.

Онлайн-опитування проводилося 13-21 вересня в Україні (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованого Криму). У ньому взяли участь 1200 респондентів — інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

