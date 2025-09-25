УКР
Партія Залужного переможе на виборах партію Зеленського, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, партія Валерія Залужного отримала б найбільшу кількість голосів від громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати онлайн-опитування "Соціально-політичні настрої українців. Вересень 2025" — спільного проєкту "Ділової столиці" та "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Щодо партій (наявних та умовних), які респонденти обрали б до Верховної Ради, якби вибори проходили найближчої неділі, голоси розподілилися так:

  • Партія Валерія Залужного — 15%;
  • Партія Володимира Зеленського — 10,8%;
  • "Європейська солідарність" — 10%;
  • Партія "Азов" — 4,8%;
  • Партія Дмитра Разумкова — 4,1%;
  • Партія Кирила Буданова — 3,5%;
  • "Батьківщина" — 3%;
  • Партія Сергія Притули — 2,3%;
  • "Свобода" — 2,1%;
  • Партія Олексія Арестовича — 1,4%.

Вибори до ВР: партія Залужного переможе партію Зеленського

Якби у виборах не брала участь партія Залужного, ТОП-5 виглядав би так:

  • Партія Володимира Зеленського — 13,5%;
  • "Європейська солідарність" — 12,1%;
  • Партія "Азов" — 7,2%;
  • Партія Кирила Буданова — 7,2%;
  • Партія Дмитра Разумкова — 4%.

Вибори до ВР: партія Залужного переможе партію Зеленського

Онлайн-опитування проводилося 13-21 вересня в Україні (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованого Криму). У ньому взяли участь 1200 респондентів — інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

+15
де можна почитати за "партію Залужного"? хто у її складі? яка політична програма дій?
25.09.2025 17:29
25.09.2025 17:29
+11
Здивувала партія Люсі абдрестовича, люди ви хто такі?
25.09.2025 17:41
25.09.2025 17:41
+11
Зеленський має піти сам, і чим швидше, тим краще.. Але його за шість років конкретно поплавило, і у його хворій уяві він вже Імператор всіх Галактик.
25.09.2025 17:43
25.09.2025 17:43
де можна почитати за "партію Залужного"? хто у її складі? яка політична програма дій?
25.09.2025 17:29
25.09.2025 17:29
наразі не до вангувань
Генерал чітко сказав: головне - вистояти та вберегти державу, решта - потім
25.09.2025 17:38
25.09.2025 17:38
А ще генерал чітко сказав: якщо буде треба, мобілізуємо українських жинок для захисту Європи.
показати весь коментар
25.09.2025 18:58
не всім подобається шопіто.
25.09.2025 17:43
25.09.2025 17:43
Там де і про партію Разумкова)
25.09.2025 17:39
25.09.2025 17:39
Там де й шестирічна програма обіцянок Зеленського.
показати весь коментар
25.09.2025 17:42
Брехя все
показати весь коментар
25.09.2025 17:30
Та що ви робите. У деяких ще від першої новини дупи палають.
показати весь коментар
25.09.2025 17:30
Юля всіх переможе !
показати весь коментар
25.09.2025 17:33
Йуля вже не фотогенічна... Да і три рази пролетіла, як "фанєра"...
показати весь коментар
25.09.2025 17:36
Ще є порох в порохівниці!
показати весь коментар
25.09.2025 17:54
Ні. Петро понад усе
показати весь коментар
25.09.2025 18:03
Ага...ЙУЛЬКА- ПОБЄДУНША....
показати весь коментар
25.09.2025 18:04
Де ті партії--вони в голові базік і мудаків.
показати весь коментар
25.09.2025 17:34
Президентом станет другой известный генерал, даже без выборов обойдется.
показати весь коментар
25.09.2025 17:34
Цікаво, а "мер всіх бабушєк" - Льоня Космос буде? Бо моя бабуся ще довго з пакетиком з його символікою ходила... Мені здається, що він пережене Арєстовіча
показати весь коментар
25.09.2025 17:37
25.09.2025 17:47
25.09.2025 17:47
урря!
25.09.2025 17:39
25.09.2025 17:39
Партія Володимира Зеленського - 10,8%;
ХужеНІбудет!!!🤸‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️
показати весь коментар
25.09.2025 17:40
Здивувала партія Люсі абдрестовича, люди ви хто такі?
показати весь коментар
25.09.2025 17:41
Тю, їх можно помітити на вулицях. Ходять голови до підлоги постійно, під цеглини заглядають на землі, то в дірки в стінах. Щось постійно нишпорять.
показати весь коментар
25.09.2025 17:46
Так виборці партії шарія нікуди не ділися - вони метнулися до люсі обдритовички. За даними опитувань соціологічної групи рейтинг партії шарія на 3 липня 2019 року рівень її підтримки становив 1,8 %. За даними Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та центру «Соціальний моніторинг» на 7 липня, рейтинг становив 2,6 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F#cite_note-74 . На 11 липня рейтинг складав 2 %.
За результатами парламентських виборів 2019 року партія отримала 2,23 % голосівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F#cite_note-76 . За даними Національного екзит-полу, 69 % електорату партії Шарія живе у Південному та Східному регіонах України.
25.09.2025 17:49
25.09.2025 17:49
Не звертайте уваги, то малюють подоляцькі техлологи, які накидують лайно на вентилятор, щоб перевірити, якщо пройде, то будуть його використовувати - виводити у другий тур разом з Бойко і Боневтіком, щоб пройшов Боневтік. Фантазія у антимайданівців і мародерів велика, бо інакше пожиттєва тюрма і вони про це знають.
показати весь коментар
25.09.2025 18:24
Партія Залужного таке саме лайно як і партія Зеленського.
показати весь коментар
25.09.2025 17:42
Зеленський має піти сам, і чим швидше, тим краще.. Але його за шість років конкретно поплавило, і у його хворій уяві він вже Імператор всіх Галактик.
показати весь коментар
25.09.2025 17:43
Партія Володимира Зеленського? Це, типу Юрченко Дубінський, Шевченко, Трухін, Кузьміних, Трубіцин, Колісник, Шол, Пашковський, Камільчук, Аллахвердієва, Халімон, Ковальов, Марченко, Гунько, Арфістов, Холодов, Торохтій, Касай, Одарченко, Тищенко, Маріковський, Клочко... і т.д. і т. д.. Ну і вишенька на торті - Мар`яна! Ну та, що Безугла...
І все ж то паратія зеленського...
показати весь коментар
25.09.2025 17:43
А чого вартує так званий депутат від СН іванісов ромчик, которий був судимим та відбував покарання за групове згвалтування неповнолітньої в неприродній спосіб. В нього довгий шлейф "подвигів", там і підробка документів про вищу освіту і др.
показати весь коментар
25.09.2025 17:53
мене більше хвилюють рейтинги партії зеленського!
показати весь коментар
25.09.2025 17:44
Суки народу вже почали перевзуватись?
показати весь коментар
25.09.2025 17:44
Это всё несерьёзно, выборы будут очень интересными и очень многих видимо удивят, но то что следующая Рада будет патриотична и военизирована это 100%.
показати весь коментар
25.09.2025 17:45
Значит воровать будут патриотично. Вы считаете, что туда попадут честные люди? В Украине при власти воруют все, даже самые честные и патриотичные. Менталитет.
показати весь коментар
25.09.2025 19:03
Я колись попав під цей опрос,з самого початку почали нав'язувати ,якогось разумкова,і ще у зе говна дуже ,"великий рейтинг"
показати весь коментар
25.09.2025 17:45
І в законний спосіб , через слідство ,суд та обвинувальні вироки посадить зеленоєрмаківське лайно до буцегарні.
показати весь коментар
25.09.2025 17:46
Де прочитати за партію Залужного?
показати весь коментар
25.09.2025 17:46
От навіщо ви Платона витягли ?
показати весь коментар
25.09.2025 17:49
На стелі в жОПі.
показати весь коментар
25.09.2025 17:52
І де та стеля? В мізку у дєрмака?
показати весь коментар
25.09.2025 17:57
такі блд островумні - розігнали махом руки парламент з політиками, патріотами ,економістамі, дипломатами , котрий дав Україні безвіз, відродив після гебьонноої власті Яника АРМІЮ та ВІРУ й набрали дурнуватими виборцями собі сосон та безуглих й тепер щось вякають на "пратію Залужного"?
показати весь коментар
25.09.2025 18:02
Нам бы год простоять да ночь продержатся... Как бы шоблу-95 убрать туда куда им место!!
А то и просрать можно
показати весь коментар
25.09.2025 17:47
А у Залужного вже є своя партія ? Він вже десь робив офіційну заяву за свою участь в наступних виборах? Здаєтся шо це тільки в хворій голові велічайшого та його свори.
показати весь коментар
25.09.2025 17:47
На кону стоїть виживання Українського народу а вони про вибори. Так вже було в УНР.
Зараз російські спецслужби зацікавлені щоб українці говорили про що завгодно лиш би не були єдиним цілим в боротьбі. 100 років тому їм вдалося.
показати весь коментар
25.09.2025 17:48
Сценарка в стилі Дерьмака. Потихеньку заводить Притулу, Разумкова та інш. Потім їм будуть `насипати голоси`, піднімати рейтинг тощо. Вже заявили про існування партій в Генерала, Кірюші Буданова. В кінці гопота заявить себе в призерах, і Буратіно буде ходити з задертим носом - такі ми пабєдім.
показати весь коментар
25.09.2025 17:49
"Мудрий нарід" ані війна, ані могила не виправить.... Наразі йому подавай неспроможного генерелЯсимуса-мемуариста, "батька нації"... Що тут скажеш, навіть могила кривого не виправить.
показати весь коментар
25.09.2025 17:50
на те ,що у декількох висмоктаних партій з того , чим вовка вдавав граючи на фно спустивши штани , рейтинг у сумі від кожного четвертого виборця ...то нічаво ... а от про партіюЗалужного зЄлупилися!
показати весь коментар
25.09.2025 18:13
Яка ще партія Залужного? Ти та я, та ми з тобою? *****,у нас нічого не змінюється. Війна чи не війна-пох.🥴
показати весь коментар
25.09.2025 17:50
Партій залужного,азову,разумкова,буданова та притули не існує,це знову партії прізвищ.Просто пріхвищ.І під тими прізвищами табуретки в вру заведуть.А високий рейтинг сн і те що взагалі арестовича прізвище згадується-це контрольний в голову.Амінь.
показати весь коментар
25.09.2025 17:51
Ви щось думали? що народ з гурту 73 % безмозглості міг ДОКОНАНО змінитися ? НАРОД, КОТРИЙ У 5-РІЧНІЙ ВІЙНІ З 2014 РОКУ НАБРАВ ОТИХ СЛУГ СОБІ?
показати весь коментар
25.09.2025 17:55
Ні,я стараюся не думати а насолоджуватися вільним падінням
показати весь коментар
25.09.2025 17:57
А мене порадувало , як партія зЄ стало недовироком для партії ЄС , якщо ще знати, що першому натягли а другій занзили то ващє !!!
А щодо ПРо те "яка й де партія у Залужного", то така сама як ПАРТІЯ у зЄ...тамадів набрати на монобільшість буде важче , ніж бувших військових на сьогодні, я думаю...
показати весь коментар
25.09.2025 17:52
Як би я ржав з цього всього....якби мав громадянство іншої країни
показати весь коментар
25.09.2025 17:54
НУ ДИК В 2019МУ НАРЖАЛИСЬ ЖЕ?
показати весь коментар
25.09.2025 17:57
Це та "партія" неспроможних по лАндонах та мАнаках?🤣
показати весь коментар
25.09.2025 17:56
А Залужный красть не будет как Зеленский?? Тогда проголосую за Валеру!
показати весь коментар
25.09.2025 17:57
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пожертвував один мільйон доларів на потреби армії зі своєї власної спадщини.

Про це передає Укрінформ із посиланням на https://www.nytimes.com/live/2023/01/24/world/russia-ukraine-news The New York Times.

За інформацією видання, Валерій Залужний отримав ці гроші у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

У січні генерал пожертвував всю отриману суму на https://www.ukrinform.ua/tag-zsu Збройні Сили України.

Пресслужба Збройних сил підтвердила газеті факт пожертви. У Генеральному штабі України Укрінформу також підтвердили достовірність цієї інформації.
25.09.2025 18:38
25.09.2025 18:38
Для меня он все еще медиа образ на котором он/его в первый годы войны раскрутили и стал известен большинству, но что это за человек на самом деле и кто за ним стоит...
25.09.2025 17:59
25.09.2025 17:59
Війна вже закінчилася?! Це схоже на інформаційну диверсію. Схоже що українці знову повелися на російські провокації як і 100 років тому в УНР. Петлюра, Винниченко та Скоропадський ділили владу та погано закінчили. А українці закінчили все тим що в 1933 їли своїх дітей.
показати весь коментар
25.09.2025 18:00
Так нынешняя "партия " Зеленского уже начала разбегаться . Партийцы вон по заграницам разбежались. Кто по Лондонам скрывается , кто по Израилям.
показати весь коментар
25.09.2025 18:00
Схоже що все наше подальше життя це війна та вибори..
показати весь коментар
25.09.2025 18:03
Народ, ви подуріли чи вам пороблено?!!!
показати весь коментар
25.09.2025 18:04
Жодних виборів, у найближчому майбутньому бути не може. Принаймні - до закінчення війни. Тільки дегенерати можуть дозволити собі "таку розкіш" у такий важкий для нас час.
показати весь коментар
25.09.2025 18:04
Я пам"ятаю був у нас політик такий Саакашвілі.Дуже популярний.Так от,на Свободі Шустера оголосили,що якби він створив свою партію то вона набрала стільки,скільки панівна тоді...вже не памятаю чи то порошенківська,чи то яценюківська...Свою партію Саакашвілі так і не створив,зробили з нього чудіка,вигнали,прийняли,потім загнали в Грузію і забули.Звичайно,Залужний не Саакашвілі,він обережніший і прагматичніший,його на голому рейтингу не купиш.Але цікаві аналогіі...
показати весь коментар
25.09.2025 18:09
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть, ьо партію "слуга урода" переможе люба партія, яка буде приймати участь у виборах. Чи хтось ще захоче голосувати за Коляна Котлєту, дубінського, бужанського, бур'яну, дмитрука, ковальова та інших. Вони порівно поділили кількість зрадників разом зі своїми братами ОПЗЖ.
показати весь коментар
25.09.2025 18:12
ви це не шуткуєте- партія члєнограя?
показати весь коментар
25.09.2025 18:14
'''"Краще смерть воїна, ніж життя раба!" З травня минулого року Зеленський цілком може здійснити свою мрію і стати солдатом ЗСУ. Він, звісно, "вмер би за Крим", але чомусь не вмер. Зато оточив себе орденоносною зграєю, жоден з яких не пішов воювати.

Величезне прохання до нашого президента - перестати нарешті бути "гарантом цього народу", як він каже. Аргумент до цього дуже простий: жити хочеться. А коли ззовні хло, а всередині Володимир Олександрович, то шансів майже не залишається.

Світлана Самарська
25.09.2025 18:16
25.09.2025 18:16
Дебілів все ще багато судячи з усього.

і знову ж таки , національно патріотичні сили замість того щоб обʼєднатися і видаинути одного Залужного тяготіють до феодальної роздробленості.
показати весь коментар
25.09.2025 18:17
Маятник історії політичного життя показує, що після проросійської, та ще й найкорумпованішої партії за все існування України, виберуть знову проєвропейську і проукраїнську. Які б перед виборами не реєструвалися партії(підставки), але патрія "ЄС", "Свобода", частина "Голосу", "Народний Фронт", "Рух" і партія Залужногно виграють вибори. А проросійські ОПЗЖ, "слуга наріду", "Відродження", "За майбутнє" і "Родіна", яка себе назвала "Батьківщиною" підуть в небуття. Проста арифметика і географія - виборці, які голосували за популістів і проросійські сили залишилимся в Криму, на Даунбасі, а частина, скориставшись війною втекли до розвинутих країн.
показати весь коментар
25.09.2025 18:21
Після двох майданів не вірю нікому... цей пост я побачив вперше після першого майдану і він актуальний досі, як ніколи...
Наша рабовладельческая демократия разрешает нашим людям-рабам раз в пять лет выбирать себе хозяина... Были одни гандоны при власти, пришли другие и рвутся к ней третьи.... К власти доверия нет, но и легального механизма до выборов их убрать нету... у народа есть только возможность выбирать власть, но убрать ее, если эта власть не выполняет своих предвыборных обещаний нет. Перед выборами все поголовно врут и впаривают избирателям ложь..., все говорят одно и тоже: выберите нас и станете жить лучше... одни обещают забрать заводы у олигархов и вернуть в государственную собственность - а в реале болт... другие обещают снизить налоги поднять производство - а в реале болт... третьи говорят о контрактной армии - а в реале болт..., четвертые снизить тарифы ЖКХ - а в реале болт... все обещают бороться с коррупцией и победить - а в реале очень большой болт... Люди наивно верят обещаниям, ибо психологически проще верить в обещания с позитивным, хорошим результатом, а получают болт на следующие пять лет и не могут с этим ничего поделать... нужен закон "відкликання виборчого голосу", должен быть механизм не только избрания власти, но и ее увольнения, если эта власть не оправдывает надежд ее избирателей, без всяких там революций, а просто если власть теряет поддержку своих избирателей, нужен простой механизм, как отправить ее в отставку-убрать ее и отдать свой голос людям, которые возможно не будут лгать..., а не оставлять возможность пять лет безнаказанно и бездарно управлять страной... не видит народ улучшений за пол года, не верит поступкам власти за это время, пошли вон...., власть потеряла доверия избирателей, действуя вопреки своим предвыборным обещаниям, пошла вон!!!... иначе в нашей стране ничего не поменяется....
показати весь коментар
25.09.2025 18:26
Ну це знову брехня стосовно " слуг дьявола ",але мене цікавлять люди які проголосували за проститутку ареХтовича!!!???
показати весь коментар
25.09.2025 18:31
Цікаво, хто спонсор цієї партії - ахметов чи фирташ?!
показати весь коментар
25.09.2025 18:36
Тут менше питань до опитаних, а більше до соціолухів ("Ділової столиці" та "Нью Імідж Маркетинг Груп" - що це за одні?).
показати весь коментар
25.09.2025 19:00
Яке таке опитування?! Мене ніхто не опитував!
показати весь коментар
25.09.2025 19:11
 
 