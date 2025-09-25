Партія Залужного переможе на виборах партію Зеленського, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, партія Валерія Залужного отримала б найбільшу кількість голосів від громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати онлайн-опитування "Соціально-політичні настрої українців. Вересень 2025" — спільного проєкту "Ділової столиці" та "Нью Імідж Маркетинг Груп".
Щодо партій (наявних та умовних), які респонденти обрали б до Верховної Ради, якби вибори проходили найближчої неділі, голоси розподілилися так:
- Партія Валерія Залужного — 15%;
- Партія Володимира Зеленського — 10,8%;
- "Європейська солідарність" — 10%;
- Партія "Азов" — 4,8%;
- Партія Дмитра Разумкова — 4,1%;
- Партія Кирила Буданова — 3,5%;
- "Батьківщина" — 3%;
- Партія Сергія Притули — 2,3%;
- "Свобода" — 2,1%;
- Партія Олексія Арестовича — 1,4%.
Якби у виборах не брала участь партія Залужного, ТОП-5 виглядав би так:
- Партія Володимира Зеленського — 13,5%;
- "Європейська солідарність" — 12,1%;
- Партія "Азов" — 7,2%;
- Партія Кирила Буданова — 7,2%;
- Партія Дмитра Разумкова — 4%.
Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!
Онлайн-опитування проводилося 13-21 вересня в Україні (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованого Криму). У ньому взяли участь 1200 респондентів — інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Генерал чітко сказав: головне - вистояти та вберегти державу, решта - потім
урря!
ХужеНІбудет!!!🤸♀️🤸♂️🤸♀️
За результатами парламентських виборів 2019 року партія отримала 2,23 % голосівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F#cite_note-76 . За даними Національного екзит-полу, 69 % електорату партії Шарія живе у Південному та Східному регіонах України.
І все ж то паратія зеленського...
А то и просрать можно
Зараз російські спецслужби зацікавлені щоб українці говорили про що завгодно лиш би не були єдиним цілим в боротьбі. 100 років тому їм вдалося.
А щодо ПРо те "яка й де партія у Залужного", то така сама як ПАРТІЯ у зЄ...тамадів набрати на монобільшість буде важче , ніж бувших військових на сьогодні, я думаю...
Про це передає Укрінформ із посиланням на https://www.nytimes.com/live/2023/01/24/world/russia-ukraine-news The New York Times.
За інформацією видання, Валерій Залужний отримав ці гроші у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
У січні генерал пожертвував всю отриману суму на https://www.ukrinform.ua/tag-zsu Збройні Сили України.
Пресслужба Збройних сил підтвердила газеті факт пожертви. У Генеральному штабі України Укрінформу також підтвердили достовірність цієї інформації.
Величезне прохання до нашого президента - перестати нарешті бути "гарантом цього народу", як він каже. Аргумент до цього дуже простий: жити хочеться. А коли ззовні хло, а всередині Володимир Олександрович, то шансів майже не залишається.
Світлана Самарська
і знову ж таки , національно патріотичні сили замість того щоб обʼєднатися і видаинути одного Залужного тяготіють до феодальної роздробленості.
Наша рабовладельческая демократия разрешает нашим людям-рабам раз в пять лет выбирать себе хозяина... Были одни гандоны при власти, пришли другие и рвутся к ней третьи.... К власти доверия нет, но и легального механизма до выборов их убрать нету... у народа есть только возможность выбирать власть, но убрать ее, если эта власть не выполняет своих предвыборных обещаний нет. Перед выборами все поголовно врут и впаривают избирателям ложь..., все говорят одно и тоже: выберите нас и станете жить лучше... одни обещают забрать заводы у олигархов и вернуть в государственную собственность - а в реале болт... другие обещают снизить налоги поднять производство - а в реале болт... третьи говорят о контрактной армии - а в реале болт..., четвертые снизить тарифы ЖКХ - а в реале болт... все обещают бороться с коррупцией и победить - а в реале очень большой болт... Люди наивно верят обещаниям, ибо психологически проще верить в обещания с позитивным, хорошим результатом, а получают болт на следующие пять лет и не могут с этим ничего поделать... нужен закон "відкликання виборчого голосу", должен быть механизм не только избрания власти, но и ее увольнения, если эта власть не оправдывает надежд ее избирателей, без всяких там революций, а просто если власть теряет поддержку своих избирателей, нужен простой механизм, как отправить ее в отставку-убрать ее и отдать свой голос людям, которые возможно не будут лгать..., а не оставлять возможность пять лет безнаказанно и бездарно управлять страной... не видит народ улучшений за пол года, не верит поступкам власти за это время, пошли вон...., власть потеряла доверия избирателей, действуя вопреки своим предвыборным обещаниям, пошла вон!!!... иначе в нашей стране ничего не поменяется....