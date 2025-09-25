УКР
7 452 123

Залужний перемагає Зеленського на президентських виборах з великим відривом, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Громадяни України віддали б більше голосів за Валерія Залужного, ніж за Володимира Зеленського, якби президентські вибори відбулися найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати онлайн-опитування "Соціально-політичні настрої українців. Вересень 2025" — спільного проєкту "Ділової столиці" та "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Так, проведення у найближчі 6 місяців виборів президента схвалюють 36% респондентів. Ще 51% — проти, 13% вказали, що їм важко відповісти.

В українців запитали, за кого вони б віддали свій голос на президентських виборах, якби вони відбулися найближчої неділі.

Згідно з опитуванням, 24,7% респондентів (більш як на 4% менше, ніж у квітні) проголосували б за Зеленського, а 16,2% –– за Залужного.

Вибори президента України: Залужний виграє у Зеленського - опитування

За умови проведення другого туру голоси розподілилися б так: 40% віддали б свій голос за Залужного, а 27% громадян України –– за Зеленського.

Вибори президента України: Залужний виграє у Зеленського - опитування

Онлайн-опитування проводилося 13-21 вересня в Україні (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованого Криму). У ньому взяли участь 1200 респондентів — інтернет-користувачів віком від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

вибори (6752) Зеленський Володимир (25603) опитування (2056) Залужний Валерій (744)
Топ коментарі
+21
Програма зе
показати весь коментар
25.09.2025 17:22 Відповісти
+16
Де почитати політичну програму Залужного?
показати весь коментар
25.09.2025 17:16 Відповісти
+15
Люди ви їбонуті,клоуна мало???
показати весь коментар
25.09.2025 17:19 Відповісти
Вопрос весь в том, хочет ли сам Залужный быть президентом а если хочет то какую программу он предложит Украине.
показати весь коментар
25.09.2025 17:47 Відповісти
Оманський віслюк біжить під гору, інакше віз його розчавить. Коли він впрягався не знав що все так обернеться. Залужний не захоче бути віслюком на якого повісять всіх собак. Молода дружина, Лондон, непильна престижна робота. Ви бачили яким щасливим він виглядає зараз?
показати весь коментар
25.09.2025 17:59 Відповісти
Один з пунктів своєї програми він вже пропонував: мобілізувати українських жінок для захисту Європи. Судячи з результатів опитування, 40% українців це цілком підтримують.
показати весь коментар
25.09.2025 18:43 Відповісти
Знову наш ,, мудрий лох" обере президентом злодія і вбивцю
українського народу , зеклована , на жаль😠
показати весь коментар
25.09.2025 17:49 Відповісти
Что больше всего поражает , что количество умственно отсталых в Украине просто зашкаливает. После всех этих зашкваров с НАБУ с Миндичем , Шурмой , находятся ведь умственно отстые которые за это чучело готовы проголосовать.
показати весь коментар
25.09.2025 17:50 Відповісти
І подає до правоохоронних органів подання про розслідування діяльності зеленоєрмаківського лайна в інтересах ворога,присвоєння повноважень, порушення Конституції, розкрадання , шантаж, реке, вбивства та ін,створення злочинної групи для цього.
показати весь коментар
25.09.2025 17:52 Відповісти
Я думаю, Залужний не буде обиратися. Він не така людина, не амбіційна. А от до блогерів, що поливають владу брудом( часто і густо справедливо) в мене є питання. Якщо вони бачать помилки цієї влади, то чи стане в них сміливості створити партію і піти на вибори, щоб врятувати всіх нас?
показати весь коментар
25.09.2025 17:54 Відповісти
У нас такі президенти,в кінці терміну яких всі думають - будь хто аби не то лайно.Виключенням хіба був Кучма,який спочатку зіграв на сході,потім на заході.
показати весь коментар
25.09.2025 17:56 Відповісти
Все можливо якщо Україна буде існувати.
А вона буде існувати лише тоді коли під час війни не буде інших пріоритетів крім перемоги але на жаль поки що Україна не вчиться на помилках УНР.
показати весь коментар
25.09.2025 18:07 Відповісти
Це чергове безсенсове інфосміття,щоб вкрасти трохи грошей і відволікти від дійсно важливих тем.
показати весь коментар
25.09.2025 18:12 Відповісти
Нащо взагалі ці опитування???
Поки не зупинемо орків, вибори у нас можуть бути лише в держдуму рф.
показати весь коментар
25.09.2025 18:23 Відповісти
Як зє піде на ТРЕТІЙ термін?! Знов вскупереч КУ?!
показати весь коментар
25.09.2025 18:24 Відповісти
Ку.
показати весь коментар
25.09.2025 18:44 Відповісти
За сьогоднішніх обставин я буду голосувати за опозиційного кандидата (будь кого української національності) здатного розслідувати і притягнути до відповідальності зрадників та корупціонерів які є призначенцями зєлєнского. "Тригада" (зєлєнскій, єрмак, татаров) мають зникнути назавжди з поля зору, а їх корумповані "призначенці" відсторонені від управління.
показати весь коментар
25.09.2025 18:28 Відповісти
Залужний точно нікого не притягне. Це одна команда.
показати весь коментар
25.09.2025 18:44 Відповісти
Не смішіть нарід подоляцікі і єрмаківські боти. У Боневтіка виграють вибори і Залужний і Порошенко і навіть хтось інший. Чи Боневтіку краще спиться, коли він бачить бажані цифри? Перше місце він може зайняти тільки посадкою на кічу. Хто першим із кандидатів одним із пунтків заявить, що зробить все, щоб сиділи зелені мародериі зрадники - той переможе в першому турі.
показати весь коментар
25.09.2025 18:33 Відповісти
Чому ніхто не пропонує кандидатуру в Президенти України мера Львова Садового?
показати весь коментар
25.09.2025 18:34 Відповісти
рішала за погонялом ДОЛЯ ?
показати весь коментар
25.09.2025 18:38 Відповісти
Навіщо в рейтинги вставляти арестовича, Усика, Притулу, бойко?
показати весь коментар
25.09.2025 18:37 Відповісти
Что-то очень маленький разрыв ещё не все вылечились?😉
показати весь коментар
25.09.2025 18:48 Відповісти
Наш девіз - безперервний суїцид!
показати весь коментар
25.09.2025 18:51 Відповісти
Победа Залужного - это означает военная диктатура еще лет на 5 минимум и продолжения бесконечной войны. Какой Залужный, вы о чем? Неужели вам нравятся то что творит ТЦК? А при Залужном ТЦК и дальше будут похищать людей на улицах, включая женщин.
показати весь коментар
25.09.2025 19:10 Відповісти
