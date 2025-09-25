Залужный побеждает Зеленского на президентских выборах с большим отрывом, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА
Граждане Украины отдали бы больше голосов за Валерия Залужного, чем за Владимира Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Социально-политические настроения украинцев. Сентябрь 2025" - совместного проекта "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Так, проведение в ближайшие 6 месяцев выборов президента одобряют 36% респондентов. Еще 51% - против, 13% указали, что им трудно ответить.
У украинцев спросили, за кого они бы отдали свой голос на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.
Согласно опросу, 24,7% респондентов (более чем на 4% меньше, чем в апреле) проголосовали бы за Зеленского, а 16,2% - за Залужного.
При условии проведения второго тура голоса распределились бы так: 40% отдали бы свой голос за Залужного, а 27% граждан Украины - за Зеленского.
Онлайн-опрос проводился 13-21 сентября в Украине (кроме населенных пунктов на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированного Крыма). В нем приняли участие 1200 респондентов - интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.
а в ОПі не питають .. є підозра шо це план Б від дєрьмака
😱 ЗАЛУЖНИЙ РІЗКО про КУРСЬКУ ОПЕРАЦІЮ! Що пішло не ТАК?
⚡ Залужний не витримав! Жорстка критика влади!
🔥ЗАЛУЖНИЙ ВИБУХНУВ! Жорстка заява генерала: "ЧЕКАЄМО ШАШЛИКІВ!? Зробите разом? Чи вже готові!?"
Лови зразок😉
Зранку йдеш до церкви.
По дорозі з церкви зайдеш проголосувати. Потім по 150 грам з "однодумцями" по килішку.
Після обіду бажано поспати, щоб жінка не пи🤬діла.
На даний час, це соцопитування ні про що.
говорить про те що це план Б від зельоной влади.
Про які вибори мова коли виживання Українського народу стоїть на кону! Зараз про вибори говорять або клінічні ідіоти або російські агенти в Україні.
Петлюра ж, як дорвався до влади - знищував всіх, хто був здатний до чогось путнього, зрештою, розстріляв того ж таки Петра Болбочана. А потім, більшовики, свого колишнього агента - Петлюру - просто "зачистили".
Українці завжди програвали саме через брак рішучості, бо не боролися з внутрішніми ворогами та допускали до влади всяких сумнівних осіб та відвертих проходимців в тому числі, тих же таки Грушевського чи Винниченка- які розвалювали армію ("мі мірная держава і воєвать ні с кєм нє хатім"), та були заражені відвертим лівачеством, українофобією, як той же таки Винниченко, відвертий базікало та аферист.
Той же таки Скоропадський, цілком міг взяти владу, коли українізував корпуси ще царської армії, ще перед Грушевським, та зачистити країну від москалів та соціалістів, за прикладом того ж таки Манергейма - і вся історія була б вже геть іншою.
українського народу , зеклована , на жаль😠
А вона буде існувати лише тоді коли під час війни не буде інших пріоритетів крім перемоги але на жаль поки що Україна не вчиться на помилках УНР.