Залужный побеждает Зеленского на президентских выборах с большим отрывом, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Граждане Украины отдали бы больше голосов за Валерия Залужного, чем за Владимира Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Социально-политические настроения украинцев. Сентябрь 2025" - совместного проекта "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Так, проведение в ближайшие 6 месяцев выборов президента одобряют 36% респондентов. Еще 51% - против, 13% указали, что им трудно ответить.

У украинцев спросили, за кого они бы отдали свой голос на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Согласно опросу, 24,7% респондентов (более чем на 4% меньше, чем в апреле) проголосовали бы за Зеленского, а 16,2% - за Залужного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я готов уйти с должности, но после завершения войны

При условии проведения второго тура голоса распределились бы так: 40% отдали бы свой голос за Залужного, а 27% граждан Украины - за Зеленского.

Онлайн-опрос проводился 13-21 сентября в Украине (кроме населенных пунктов на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированного Крыма). В нем приняли участие 1200 респондентов - интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.

Читайте также: 76% украинцев оптимистично оценивают будущее страны, - опрос. ИНФОГРАФИКА