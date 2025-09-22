76% украинцев оптимистично оценивают будущее страны, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство украинцев положительно оценивают как будущее Украины, так и собственное.
Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, 76% респондентов оптимистично настроены относительно будущего Украины, 72% - относительно собственного. Более 70% считают, что могут самостоятельно преодолевать возникающие проблемы.
Ощущение единства с другими украинцами выражают почти две трети участников опроса, с местной общиной идентифицируют себя 53%. В то же время только 48% оценили высоким уровень солидарности и взаимопомощи, 45% - справедливости, а 44% верят в правильные решения государства в кризисных ситуациях.
