76% украинцев оптимистично оценивают будущее страны, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев положительно оценивают как будущее Украины, так и собственное.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 76% респондентов оптимистично настроены относительно будущего Украины, 72% - относительно собственного. Более 70% считают, что могут самостоятельно преодолевать возникающие проблемы.

Ощущение единства с другими украинцами выражают почти две трети участников опроса, с местной общиной идентифицируют себя 53%. В то же время только 48% оценили высоким уровень солидарности и взаимопомощи, 45% - справедливости, а 44% верят в правильные решения государства в кризисных ситуациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая важная ценность для украинцев во время войны - победа Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА