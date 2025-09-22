РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9891 посетитель онлайн
Новости Опрос о войне КМИС
832 28

76% украинцев оптимистично оценивают будущее страны, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев положительно оценивают как будущее Украины, так и собственное.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Большинство украинцев с оптимизмом смотрят в будущее

Согласно опросу, 76% респондентов оптимистично настроены относительно будущего Украины, 72% - относительно собственного. Более 70% считают, что могут самостоятельно преодолевать возникающие проблемы.

Ощущение единства с другими украинцами выражают почти две трети участников опроса, с местной общиной идентифицируют себя 53%. В то же время только 48% оценили высоким уровень солидарности и взаимопомощи, 45% - справедливости, а 44% верят в правильные решения государства в кризисных ситуациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая важная ценность для украинцев во время войны - победа Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2922) Украина (45126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
73-76....хм...
показать весь комментарий
22.09.2025 16:03 Ответить
+5
Я знаю які "українці" приймали участь в опитуванні - но вам не скажу
показать весь комментарий
22.09.2025 16:07 Ответить
+4
Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка
показать весь комментарий
22.09.2025 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
73-76....хм...
показать весь комментарий
22.09.2025 16:03 Ответить
Совпадєніє? Нє думаю....
показать весь комментарий
22.09.2025 16:30 Ответить
Та ні,це не збіг,це нам діагноз
показать весь комментарий
22.09.2025 16:45 Ответить
Я знаю які "українці" приймали участь в опитуванні - но вам не скажу
показать весь комментарий
22.09.2025 16:07 Ответить
Зараз набіжить підкацапсько-ухилянтська зграя з повними ротами лайна для розбризкування на вентилятор. "Ви всьо врьотє..."
показать весь комментарий
22.09.2025 16:08 Ответить
Перший троляка спустошив свій ротовий бак. Хто наступний ???
показать весь комментарий
22.09.2025 16:12 Ответить
Працюєш? На зміні, чи за покликом душі? Давай, дуй про мудрого лідора і незламну потужність.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:32 Ответить
Добро переможе, якщо буде сильніше ніж зло і працюватиме значно більше за нього. В іншому випадку треба чекати тільки на диво.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:09 Ответить
радужне майбутнє україни, в яких кордонах?
майбутнє, з якої дати?
показать весь комментарий
22.09.2025 16:14 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка
показать весь комментарий
22.09.2025 16:14 Ответить
Там ще трохи нижче в переліку новин була аналогічна статистика, тільки з іншими питаннями. Мені особисто здається, що це в мережу злили роботу 50 річного студента, який отримує другу послідовну вищу освіту по спеціальності "Соціологія", після першої спеціальності "Обробка металів тиском".
показать весь комментарий
22.09.2025 16:15 Ответить
Просто цікаво - хто всі ці люди, серед яких проводять всі ці "соціологічні опитування"? В якій країні вони живуть???
показать весь комментарий
22.09.2025 16:16 Ответить
А чи було воно?Автор опитування той,що пиши тексти ішаку.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:24 Ответить
В кожній країні приблизно 80% населення недалекі люди. Тому цифри цілком реальні. Корилюються статистикою.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:34 Ответить
Дорогу подолає той хто іде. Той хто тільки п....ть - залишиться з своїми посіпаками.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:17 Ответить
Зедибільна маса.,...
показать весь комментарий
22.09.2025 16:23 Ответить
***! Ви що у дурці на Павлова ці опроси проводите??? Це за яких дебілів треба мати власне населення щоб взагалі виводити такі абсурдні цифри?
показать весь комментарий
22.09.2025 16:27 Ответить
Не погоджусь. От 76% і залишиться. А чому ви так добре думаєте про людей? За стільки років незалежності громадяни ще ніколи нічого путнього не вибрали.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:37 Ответить
Невже? Це ці українці, що оптимістично вірили у 2019 році у казкового Голобородька? Тоді все зрозуміло.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:37 Ответить
Вони рідненькі, вони.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:38 Ответить
майбутьне без зеленського 🤡 ...тоді віримо ...
показать весь комментарий
22.09.2025 16:40 Ответить
Майбутнє країни буде залежати від того, що перше закінчиться тириторії чи люди ....
показать весь комментарий
22.09.2025 17:07 Ответить
 
 