УКР
Новини Опитування про війну в Україні
734 28

76% українців оптимістично оцінюють майбутнє країни, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців позитивно оцінюють як майбутнє України, так і власне.

Про це свідчить дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Більшість українців з оптимізмом дивляться у майбутнє

Згідно з опитуванням, 76% респондентів оптимістично налаштовані щодо майбутнього України, 72% - щодо власного. Понад 70% вважають, що можуть самостійно долати проблеми, які виникають.

Відчуття єдності з іншими українцями висловлюють майже дві третини учасників опитування, з місцевою громадою ідентифікують себе 53%. Водночас лише 48% оцінили високим рівень солідарності та взаємодопомоги, 45% - справедливості, а 44% вірять у правильні рішення держави у кризових ситуаціях.

опитування (2050) Україна (6174)
+5
73-76....хм...
22.09.2025 16:03 Відповісти
+5
Я знаю які "українці" приймали участь в опитуванні - но вам не скажу
22.09.2025 16:07 Відповісти
+4
Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка
22.09.2025 16:14 Відповісти
Совпадєніє? Нє думаю....
22.09.2025 16:30 Відповісти
Та ні,це не збіг,це нам діагноз
22.09.2025 16:45 Відповісти
Зараз набіжить підкацапсько-ухилянтська зграя з повними ротами лайна для розбризкування на вентилятор. "Ви всьо врьотє..."
22.09.2025 16:08 Відповісти
Перший троляка спустошив свій ротовий бак. Хто наступний ???
22.09.2025 16:12 Відповісти
Працюєш? На зміні, чи за покликом душі? Давай, дуй про мудрого лідора і незламну потужність.
22.09.2025 16:32 Відповісти
Добро переможе, якщо буде сильніше ніж зло і працюватиме значно більше за нього. В іншому випадку треба чекати тільки на диво.
22.09.2025 16:09 Відповісти
радужне майбутнє україни, в яких кордонах?
майбутнє, з якої дати?
22.09.2025 16:14 Відповісти
Там ще трохи нижче в переліку новин була аналогічна статистика, тільки з іншими питаннями. Мені особисто здається, що це в мережу злили роботу 50 річного студента, який отримує другу послідовну вищу освіту по спеціальності "Соціологія", після першої спеціальності "Обробка металів тиском".
22.09.2025 16:15 Відповісти
Просто цікаво - хто всі ці люди, серед яких проводять всі ці "соціологічні опитування"? В якій країні вони живуть???
22.09.2025 16:16 Відповісти
А чи було воно?Автор опитування той,що пиши тексти ішаку.
22.09.2025 16:24 Відповісти
В кожній країні приблизно 80% населення недалекі люди. Тому цифри цілком реальні. Корилюються статистикою.
22.09.2025 16:34 Відповісти
Дорогу подолає той хто іде. Той хто тільки п....ть - залишиться з своїми посіпаками.
22.09.2025 16:17 Відповісти
Зедибільна маса.,...
22.09.2025 16:23 Відповісти
***! Ви що у дурці на Павлова ці опроси проводите??? Це за яких дебілів треба мати власне населення щоб взагалі виводити такі абсурдні цифри?
22.09.2025 16:27 Відповісти
Не погоджусь. От 76% і залишиться. А чому ви так добре думаєте про людей? За стільки років незалежності громадяни ще ніколи нічого путнього не вибрали.
22.09.2025 16:37 Відповісти
Невже? Це ці українці, що оптимістично вірили у 2019 році у казкового Голобородька? Тоді все зрозуміло.
22.09.2025 16:37 Відповісти
Вони рідненькі, вони.
22.09.2025 16:38 Відповісти
майбутьне без зеленського 🤡 ...тоді віримо ...
22.09.2025 16:40 Відповісти
Майбутнє країни буде залежати від того, що перше закінчиться тириторії чи люди ....
22.09.2025 17:07 Відповісти
 
 