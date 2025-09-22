76% українців оптимістично оцінюють майбутнє країни, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Абсолютна більшість українців позитивно оцінюють як майбутнє України, так і власне.
Про це свідчить дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, 76% респондентів оптимістично налаштовані щодо майбутнього України, 72% - щодо власного. Понад 70% вважають, що можуть самостійно долати проблеми, які виникають.
Відчуття єдності з іншими українцями висловлюють майже дві третини учасників опитування, з місцевою громадою ідентифікують себе 53%. Водночас лише 48% оцінили високим рівень солідарності та взаємодопомоги, 45% - справедливості, а 44% вірять у правильні рішення держави у кризових ситуаціях.
