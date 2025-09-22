Найважливіша цінність для українців під час війни - перемога України, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Абсолютна більшість українців - 94% - почуваються громадянами України, а найважливіша цінність - перемога України.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час повномасштабної війни люди частіше асоціюють себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%). 52% українців вважають себе європейцями, тоді як лише 8% асоціюють себе з образом "радянської людини".
Коли респондентів попросили обрати три найважливіші цінності, найчастіше вони називали:
-
перемогу України - 62%;
-
родину та близьких - 53%;
-
власне здоров’я - 34%;
-
незалежність української держави - 26%;
-
відновлення України - 20%.
Топ коментарі
+3 tanix pristavka
показати весь коментар22.09.2025 15:06 Відповісти Посилання
+2 Светлана Круп
показати весь коментар22.09.2025 15:11 Відповісти Посилання
+1 Andrey #609064
показати весь коментар22.09.2025 15:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не зрозуміло. Чому ж тоді немає черг до тцк? Чому 400 тисяч в СЗЧ? Хто пояснить цей парадокс?
Цікаво що Незалежність України лише 26%. А якась химерна незрозуміла перемога то 62%. Виглядає брехнею.