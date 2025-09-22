УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10595 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про війну в Україні
588 10

Найважливіша цінність для українців під час війни - перемога України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців - 94% - почуваються громадянами України, а найважливіша цінність - перемога України.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час повномасштабної війни люди частіше асоціюють себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%). 52% українців вважають себе європейцями, тоді як лише 8% асоціюють себе з образом "радянської людини".

Українці назвали найважливіші цінності під час війни

Коли респондентів попросили обрати три найважливіші цінності, найчастіше вони називали:

  • перемогу України - 62%;

  • родину та близьких - 53%;

  • власне здоров’я - 34%;

  • незалежність української держави - 26%;

  • відновлення України - 20%.

Українці назвали найважливіші цінності під час війни

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 12% українців довіряють людям з іншими політичними поглядами, - опитування

Автор: 

опитування (2050) перемога (494) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
пішла в хід важка пропаганда. Опитування проводилось серед броньованих мешканців Ужгорода?
показати весь коментар
22.09.2025 15:06 Відповісти
+2
А хто їм заважає перемагати? На фронтах якраз людей не вистачає, приймуть усіх.
показати весь коментар
22.09.2025 15:11 Відповісти
+1
Понятно что пропаганда, но даже тут бестолковая. Хоть кто-то может сформировать конкретные параметры перемоги? Или это точно так же как и у кацапов с целями сво. Чем закончиться, такая и перемога.
показати весь коментар
22.09.2025 15:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пішла в хід важка пропаганда. Опитування проводилось серед броньованих мешканців Ужгорода?
показати весь коментар
22.09.2025 15:06 Відповісти
А хто їм заважає перемагати? На фронтах якраз людей не вистачає, приймуть усіх.
показати весь коментар
22.09.2025 15:11 Відповісти
Понятно что пропаганда, но даже тут бестолковая. Хоть кто-то может сформировать конкретные параметры перемоги? Или это точно так же как и у кацапов с целями сво. Чем закончиться, такая и перемога.
показати весь коментар
22.09.2025 15:13 Відповісти
Розвал рашки і кордони 91-го.
показати весь коментар
22.09.2025 17:01 Відповісти
А я б сказала, що закінчення війни
показати весь коментар
22.09.2025 15:13 Відповісти
Зараз прибіжать і розкажуть, що війну закінчувати ніяк не можна. Бо тоді буряти, сибір, штурм Варшави...
показати весь коментар
22.09.2025 17:00 Відповісти
Вы, до сих пор не поняли, Философы? Трамп доказал! У кого тяжелее молоток, и крепче мускулы, тот и прав! И этот главный Закон! Остальное,- "Покушайте , с моего стола"!
показати весь коментар
22.09.2025 15:25 Відповісти
"Абсолютна більшість українців - 94% - почуваються громадянами України, а найважливіша цінність - перемога України."

Не зрозуміло. Чому ж тоді немає черг до тцк? Чому 400 тисяч в СЗЧ? Хто пояснить цей парадокс?
показати весь коментар
22.09.2025 16:58 Відповісти
Про "Рейтинг" враження самих безтолкових соціологічних досліджень, от чітко пам'ятаю як під час майдану вони давали Януковичу захмарні рейтинги.
Цікаво що Незалежність України лише 26%. А якась химерна незрозуміла перемога то 62%. Виглядає брехнею.
показати весь коментар
22.09.2025 17:02 Відповісти
 
 