Найважливіша цінність для українців під час війни - перемога України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців - 94% - почуваються громадянами України, а найважливіша цінність - перемога України.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час повномасштабної війни люди частіше асоціюють себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%). 52% українців вважають себе європейцями, тоді як лише 8% асоціюють себе з образом "радянської людини".

Коли респондентів попросили обрати три найважливіші цінності, найчастіше вони називали:

перемогу України - 62%;

родину та близьких - 53%;

власне здоров’я - 34%;

незалежність української держави - 26%;

відновлення України - 20%.

