12% українців довіряють людям з іншими політичними поглядами, - опитування

Лише 12% українців довіряють людям з іншими політичними поглядами, 60% респондентів не довіряють таким людям, а 39% - зовсім.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rating Group.

Як зазначається, довіра до політиків навіть своєї партії теж невисока: лише 21% довіряють, з яких 8% повністю, тоді як 58% не довіряють (46% повністю). Найбільше українці довіряють членам родини (95%), друзям (64%), волонтерським організаціям (63%) та мешканцям країни загалом (36%).

Довіра до місцевої та центральної влади залишається низькою - 25% і 24% відповідно, тоді як недовіра складає 48% та 50%.

Опитування показало, що 51% українців під час війни допомагали родичам і іншим людям. Методом САТІ було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах. Похибка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Вєріть нікому нєльзя. Мнє можна.
показати весь коментар
22.09.2025 14:20 Відповісти
Бог НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТ помощь родным
Бог ЗАСЧИТЫВАЕТ лишь помощь ,которую ты оказываешь
Порой незнакомым людям
Только это считается ДОБРЫМ ДЕЛОМ
А когда ты все только - В ДОМ
ВСЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ И РОДНЫХ
Это не считается у христиан - христианским поступком
показати весь коментар
22.09.2025 14:20 Відповісти
Нікому довіряти - навкого тільки зебіли й порохоботи, марксисти-капіталісти й кремлесіоністи.
показати весь коментар
22.09.2025 14:21 Відповісти
довірливий мудрий український наріт довірив ЗЄлєнському як Президенту і гаранту безпеки України свої:

рівень життя,
майно,
здоров'я,
життя своїх рідних у т.ч. Дітей,
своє власне життя

то чи варто довіряти людям з відмінними політичними поглядами ?

.

.
показати весь коментар
22.09.2025 14:30 Відповісти
Життя - найкращий вчитель. А взагалі українці роблять мудрі вибори з 1991 року, а не тільки з 2019.
показати весь коментар
22.09.2025 14:40 Відповісти
2019 - це вже останній гвіздок у кришку труни.
показати весь коментар
22.09.2025 14:52 Відповісти
Ну логічно ж. Хто довірятеме якомусь зажопинцю чи зебілу? Це небезпечно.
показати весь коментар
22.09.2025 15:21 Відповісти
 
 