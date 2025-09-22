12% українців довіряють людям з іншими політичними поглядами, - опитування
Лише 12% українців довіряють людям з іншими політичними поглядами, 60% респондентів не довіряють таким людям, а 39% - зовсім.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rating Group.
Як зазначається, довіра до політиків навіть своєї партії теж невисока: лише 21% довіряють, з яких 8% повністю, тоді як 58% не довіряють (46% повністю). Найбільше українці довіряють членам родини (95%), друзям (64%), волонтерським організаціям (63%) та мешканцям країни загалом (36%).
Довіра до місцевої та центральної влади залишається низькою - 25% і 24% відповідно, тоді як недовіра складає 48% та 50%.
Опитування показало, що 51% українців під час війни допомагали родичам і іншим людям. Методом САТІ було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах. Похибка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.
Бог ЗАСЧИТЫВАЕТ лишь помощь ,которую ты оказываешь
Порой незнакомым людям
Только это считается ДОБРЫМ ДЕЛОМ
А когда ты все только - В ДОМ
ВСЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ И РОДНЫХ
Это не считается у христиан - христианским поступком
рівень життя,
майно,
здоров'я,
життя своїх рідних у т.ч. Дітей,
своє власне життя
то чи варто довіряти людям з відмінними політичними поглядами ?
.
.