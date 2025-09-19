Майже 40% українських підприємців назвали зниження податків ключовою умовою для розвитку бізнесу, – ІЕД

Бізнес в Україні стикається зі зростаючою довгостроковою невизначеністю, попри покращення коротко- та середньострокових очікувань і помірне прискорення відновлення. Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін.

Головним очікуванням бізнесу стало завершення війни. Про це свідчать результати 40 щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних кнсультацій (ІЕД) провів з 19 по 29 серпня серед 474 промислових підприємств.

"Подія "завершення війни" посідає перше місце в усіх наших піврічних замірах. Це ключовий фактор, який, на думку опитаних, впливає на умови ведення бізнесу. Зараз таких 89%. На другому місці – зниження податків (37,6%), що майже на 10 в.п. менше, ніж у січні", – розповіла виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Питання бронювання працівників на третьому місці: 25,1% опитаних вважають це ключовим заходом, який найкраще покращить умови для бізнесу. Ще рік тому їх було 31,9%.

Умови ведення бізнесу, на думку респондентів, можуть також покращити допомога з виходом на нові ринки, пошук партнерів та клієнтів, дерегуляція, повернення українців з-за кордону, замороження податків, доступні кредити, програми прямої бюджетної підтримки бізнесу.

У серпні Індекс відновлення ділової активності після двох місяців падіння дещо зріс – з 0,05 до 0,08. Позитивне значення Індексу близьке до нуля означає, що порівняно з минулим роком бізнес не відчуває погіршення, але й не бачить суттєвого покращення. Традиційно цей показник негативний лише у мікробізнесу (-0,33), а найвищий демонструють великі підприємства (0,29).

У серпні, як і в липні, 63% підприємств працювали на повну або майже повну потужність, при тому, що ще в серпні 2024 року їхня частка становила лише 41%. Вона швидко зросла в другій половині минулого року, а з січня 2025 року майже не змінюється.

Водночас інфляційні очікування зростають. Частка підприємств, що помітили підвищення цін на сировину та матеріали, збільшилася з 26,4% до 35,8%, а тих, хто очікує подальшого зростання цін, – з 38,9% до 40,6%. Подібна ситуація і з цінами на готову продукцію: зростання відзначили 36,7% опитаних після 29,6% у липні, а очікують зростання – 40% після 39,3%.

Ринок праці досі відчуває суттєвий дефіцит кадрів.

"Проблеми з пошуком працівників залишаються. Ми бачимо посилення труднощів із пошуком кваліфікованих кадрів – з 44,8% до 50,1%, і певне послаблення проблем із пошуком некваліфікованих: 36,3% бізнесів, як і в липні, вважають їх важко знайти", – сказала Кузяків.

Із суттєвим відривом на першому місці серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час у серпні закріпився "брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників".

Раніше повідомлялося, що за січень-серпень 2025 року в Україні зафіксовано 8 345 переїздів бізнесу між регіонами, а релокацію здійснили 7 988 компаній.

До того стало відомо, що що до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено лише 7 149 платників податків або мінус 2524 суб’єкти після перегляду списку.