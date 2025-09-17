Релокація бізнесу продовжується: З початку року переїхали майже 8000 компаній

За січень-серпень 2025 року в Україні зафіксовано 8 345 переїздів бізнесу між регіонами, а релокацію здійснили 7 988 компаній.

Поточний показник близький до минулорічного і навіть менший, ніж до початку повномасштабної війни, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані державних реєстрів.

Зазначається, що найпопулярніша точка відправлення і призначення при перенесенні бізнесу є Київ, а деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів.

Найчастіше переїжджають компанії торгівлі – 31,5% від усіх релокацій. Далі йде будівництво – 6%, сільське господарство – 5,1% та нерухомість – 5,1%.

Найпопулярніші маршрути для релокацій:

з Києва до Київської області (494 компанії);

з Києва до Дніпропетровської області (379);

з Київської області до Києва (378);

з Києва до Харківської області (358);

з Дніпропетровської області до Києва (336).

Щодо кінцевого балансу релокацій зафіксовано приріст на Харківщині (+374), Запоріжжі (+276), Львівщині (+161), Закарпатті (+83) та Київщині (+77). Водночас було зафіксовано чистий відтік у Києві (–657), Дніпропетровській (–102), Донецькій (–97), Волинській (–83), Полтавській (–62) областях.

Раніше повідомлялось, що до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено лише 7 149 платників податків або мінус 2524 суб’єкти після перегляду списку.