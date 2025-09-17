Релокація бізнесу продовжується: З початку року переїхали майже 8000 компаній
За січень-серпень 2025 року в Україні зафіксовано 8 345 переїздів бізнесу між регіонами, а релокацію здійснили 7 988 компаній.
Поточний показник близький до минулорічного і навіть менший, ніж до початку повномасштабної війни, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані державних реєстрів.
Зазначається, що найпопулярніша точка відправлення і призначення при перенесенні бізнесу є Київ, а деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів.
Найчастіше переїжджають компанії торгівлі – 31,5% від усіх релокацій. Далі йде будівництво – 6%, сільське господарство – 5,1% та нерухомість – 5,1%.
Найпопулярніші маршрути для релокацій:
- з Києва до Київської області (494 компанії);
- з Києва до Дніпропетровської області (379);
- з Київської області до Києва (378);
- з Києва до Харківської області (358);
- з Дніпропетровської області до Києва (336).
Щодо кінцевого балансу релокацій зафіксовано приріст на Харківщині (+374), Запоріжжі (+276), Львівщині (+161), Закарпатті (+83) та Київщині (+77). Водночас було зафіксовано чистий відтік у Києві (–657), Дніпропетровській (–102), Донецькій (–97), Волинській (–83), Полтавській (–62) областях.
