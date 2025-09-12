БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака на Хмельниччину
1 711 6

Атака РФ зруйнувала швейну фабрику Goldi у на Хмельниччині. ФОТО

фабрика,швейна

У ніч на 10 серпня російська атака зруйнувала швейну фабрику Goldi у місті Волочиськ, Хмельницька область.

Про це засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський повідомив у Facebook.

"Вчора вночі від ворожого обстрілу постраждала ще одна мирна швейна фабрика. Сталося це в місті Волочиськ Хмельницької області. Це одно з виробництва відомої мережі одягу "Goldi-льнокомбінат", де продається продукція лише власного українського виробництва", – написав підприємець.

За його словами, засновник компанії Олег Червонюк заявив, що фабрику обов’язково буде відновлено.

Читайте також: Українські дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Росії, – ЗМІ (оновлено)

На підприємстві працювало понад 100 людей, а загалом у компанії по країні зайнято понад 1200 працівників. Роздрібна мережа налічує більш як 40 магазинів у багатьох містах України.

швейна фабрика
швейна фабрика
швейна фабрика
швейна фабрика
швейна фабрика

Раніше повідомлялось, що Росія знищила збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині.

Внаслідок удару триває руйнація будівлі та пошкодження технологічного обладнання, повідомляла пресслужба компанії.

Автор: 

бізнес (1289) росія (15087) атака (26) дрони (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Червонюк має гроші на не одну швейну фабрику. Захоче то весь Волочиськ купить
показати весь коментар
12.09.2025 17:06 Відповісти
Тю, яка дрібничка!
Головне, у слуг урода все у шоколяді:
📖 Нардеп Юрій Корявченков має помічницю Ксенію Єгорову, яка паралельно працює в апараті ВР та має 31-річного сина - Олександр Панкін.

Олександр Олександрович, тільки під час повномасштабної війни придбав два автомобілі, а саме:

🔸в 2023 році MAZDA CX-30 (2021)

🔸в 2024 BMW X5 XDRIVE 40i (2022)
показати весь коментар
12.09.2025 17:07 Відповісти
Відновити буде важко,бо робочих рук по всій Україні не вистачає..
показати весь коментар
12.09.2025 17:10 Відповісти
06 липня в будівлю взуттєвої фабрики МІДА в Запоріжжі влучили три російські "Шахеди". Обстрілом на підприємстві зруйновано дах, вибито всі вікна, 4-й поверх повністю виведено з ладу, пошкоджено частину обладнання. Однак взуттєва фабрика продовжує працювати.
показати весь коментар
12.09.2025 17:33 Відповісти
Шановні підприємці України. Будь ласка,називайте свої торгові марки українською,то ми будемо купувати ваші речі,а не китайозів,бо розрізнити товар при англійських назвах підприємств неможливо.
показати весь коментар
12.09.2025 17:23 Відповісти
2 доби "новині".
показати весь коментар
12.09.2025 17:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 