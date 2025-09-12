Атака РФ зруйнувала швейну фабрику Goldi у на Хмельниччині. ФОТО

У ніч на 10 серпня російська атака зруйнувала швейну фабрику Goldi у місті Волочиськ, Хмельницька область.

Про це засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський повідомив у Facebook.

"Вчора вночі від ворожого обстрілу постраждала ще одна мирна швейна фабрика. Сталося це в місті Волочиськ Хмельницької області. Це одно з виробництва відомої мережі одягу "Goldi-льнокомбінат", де продається продукція лише власного українського виробництва", – написав підприємець.

За його словами, засновник компанії Олег Червонюк заявив, що фабрику обов’язково буде відновлено.

На підприємстві працювало понад 100 людей, а загалом у компанії по країні зайнято понад 1200 працівників. Роздрібна мережа налічує більш як 40 магазинів у багатьох містах України.











Раніше повідомлялось, що Росія знищила збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині.

Внаслідок удару триває руйнація будівлі та пошкодження технологічного обладнання, повідомляла пресслужба компанії.