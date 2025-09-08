Росія знищила збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині
Зранку у понеділок ворог знову атакував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.
Внаслідок удару триває руйнація будівлі та пошкодження технологічного обладнання, повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що це вже не перша масштабна атака на підприємство, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.
Наразі робота фабрики повністю паралізована, збагачувальні потужності непридатні до експлуатації, додали у ДТЕК.
Як повідомлялось, у серпні російські війська вже атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, внаслідок удару було зруйновано будівлю та серйозно пошкоджено обладнання.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар08.09.2025 15:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар08.09.2025 15:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Кирило Зімин
показати весь коментар08.09.2025 15:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
john smith #565764
показати весь коментар08.09.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex7017
показати весь коментар08.09.2025 15:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ігор тарчук
показати весь коментар08.09.2025 15:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Volodymyr Gorobets
показати весь коментар08.09.2025 16:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар08.09.2025 17:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль