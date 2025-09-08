БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія знищила збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Зранку у понеділок ворог знову атакував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.

Внаслідок удару триває руйнація будівлі та пошкодження технологічного обладнання, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже не перша масштабна атака на підприємство, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Читайте також: Росія завдала удару по об’єкту теплової генерації на Київщині, можливі зміни в енергопостачанні, – Міненерго

Наразі робота фабрики повністю паралізована, збагачувальні потужності непридатні до експлуатації, додали у ДТЕК.

Як повідомлялось, у серпні російські війська вже атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, внаслідок удару було зруйновано будівлю та серйозно пошкоджено обладнання. 

росія (15046) атака (24) ДТЕК (1363)
Уран треба збагачувати, а не вугілля
08.09.2025 15:18 Відповісти
Трамп розбомбить...
08.09.2025 15:31 Відповісти
Наша біда в тому, що дуже багато людей знають, ЩО потрібно робить (і треба визнати, знають правильно). І майже немає людей, які знають ЯК то зробити.
08.09.2025 15:37 Відповісти
Та на раз- два! Як два пальци об бетон!
08.09.2025 15:29 Відповісти
Він же їх і гукав на Донеччину, що не так?
08.09.2025 15:32 Відповісти
мордвин лютує гн…да🤣
08.09.2025 15:32 Відповісти
Пане Ахметов, ти ж в силі в приватному порядку купити парочку Томагавків чи Атакамсів і пускову установочку для них і #банути по місцедислокації грьобаного кащєя з його яйцем і голкою в тому яйці. Чи тобі легше дивитися як п#дераси знищують твоє майно ?! Проснись, друже !
08.09.2025 16:41 Відповісти
у відповідь, як попередження, треба розхєрачити хоча би одну газокомпресорну станцію. До ГКС "Чєрємісіново" що на курщині, від кордону з Сумською областю 160 км, до ГКС "Пісарєвка" що на воронежчині, від Куп'янська 180 км. І ППО там ніхєра нема. Тоді до самого Ростова газу не буде. А жалітись і водити екскурсії європейців по місцям уражень - це не відповідь.
08.09.2025 17:06 Відповісти

