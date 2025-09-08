Росія знищила збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Зранку у понеділок ворог знову атакував збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області.

Внаслідок удару триває руйнація будівлі та пошкодження технологічного обладнання, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже не перша масштабна атака на підприємство, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Наразі робота фабрики повністю паралізована, збагачувальні потужності непридатні до експлуатації, додали у ДТЕК.

Як повідомлялось, у серпні російські війська вже атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, внаслідок удару було зруйновано будівлю та серйозно пошкоджено обладнання.