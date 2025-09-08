Росія завдала удару по електростанції на Київщині, можливі зміни в енергопостачанні, – Міненерго

В ніч на 8 вересня під масованим обстрілом опинився один із об’єктів теплової генерації на Київщині, що стало черговою атакою Росії на українську енергосистему.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі", – наголосили у міністерстві.

У Міненерго також попередили про можливі зміни в енергопостачанні і закликали стежити за офіційними повідомленнями.

Своєю чергою у ДСНС повідомили, що станом на ранок понеділка рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві на Київщині, яке виникло внаслідок атаки російських БпЛА.

"Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі", – зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що в Обухівському районі розташована Трипільська ТЕС державної компанії "Центренерго".

Як повідомлялося, у квітні 2024 року російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні того ж року Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Трипільської та Зміївської теплових електростанцій, зруйнованих внаслідок ворожих ракетних атак.