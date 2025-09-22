РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Опрос о власти КМИС
406 7

12% украинцев доверяют людям с другими политическими взглядами, – опрос

беженцы,украинцы

Лишь 12% украинцев доверяют людям с другими политическими взглядами, 60% респондентов не доверяют таким людям, а 39% - совсем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rating Group.

Как отмечается, доверие к политикам даже своей партии тоже невысокое: лишь 21% доверяют, из которых 8% полностью, тогда как 58% не доверяют (46% полностью). Больше всего украинцы доверяют членам семьи (95%), друзьям (64%), волонтерским организациям (63%) и жителям страны в целом (36%).

Доверие к местной и центральной власти остается низким - 25% и 24% соответственно, тогда как недоверие составляет 48% и 50%.

Опрос показал, что 51% украинцев во время войны помогали родственникам и другим людям. Методом САТИ было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах. Погрешность репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 40% украинских предпринимателей назвали снижение налогов ключевым условием для развития бизнеса, - ИЭИ

Автор: 

опрос (2922) политика (7333)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вєріть нікому нєльзя. Мнє можна.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:20 Ответить
Бог НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТ помощь родным
Бог ЗАСЧИТЫВАЕТ лишь помощь ,которую ты оказываешь
Порой незнакомым людям
Только это считается ДОБРЫМ ДЕЛОМ
А когда ты все только - В ДОМ
ВСЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ И РОДНЫХ
Это не считается у христиан - христианским поступком
показать весь комментарий
22.09.2025 14:20 Ответить
довірливий мудрий український наріт довірив ЗЄлєнському як Президенту і гаранту безпеки України свої:

рівень життя,
майно,
здоров'я,
життя своїх рідних у т.ч. Дітей,
своє власне життя

то чи варто довіряти людям з відмінними політичними поглядами ?

.

.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:30 Ответить
2019 - це вже останній гвіздок у кришку труни.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
Ну логічно ж. Хто довірятеме якомусь зажопинцю чи зебілу? Це небезпечно.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:21 Ответить
 
 