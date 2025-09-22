12% украинцев доверяют людям с другими политическими взглядами, – опрос

Лишь 12% украинцев доверяют людям с другими политическими взглядами, 60% респондентов не доверяют таким людям, а 39% - совсем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rating Group.

Как отмечается, доверие к политикам даже своей партии тоже невысокое: лишь 21% доверяют, из которых 8% полностью, тогда как 58% не доверяют (46% полностью). Больше всего украинцы доверяют членам семьи (95%), друзьям (64%), волонтерским организациям (63%) и жителям страны в целом (36%).

Доверие к местной и центральной власти остается низким - 25% и 24% соответственно, тогда как недоверие составляет 48% и 50%.

Опрос показал, что 51% украинцев во время войны помогали родственникам и другим людям. Методом САТИ было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах. Погрешность репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

