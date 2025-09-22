12% украинцев доверяют людям с другими политическими взглядами, – опрос
Лишь 12% украинцев доверяют людям с другими политическими взглядами, 60% респондентов не доверяют таким людям, а 39% - совсем.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rating Group.
Как отмечается, доверие к политикам даже своей партии тоже невысокое: лишь 21% доверяют, из которых 8% полностью, тогда как 58% не доверяют (46% полностью). Больше всего украинцы доверяют членам семьи (95%), друзьям (64%), волонтерским организациям (63%) и жителям страны в целом (36%).
Доверие к местной и центральной власти остается низким - 25% и 24% соответственно, тогда как недоверие составляет 48% и 50%.
Опрос показал, что 51% украинцев во время войны помогали родственникам и другим людям. Методом САТИ было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах. Погрешность репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
Бог ЗАСЧИТЫВАЕТ лишь помощь ,которую ты оказываешь
Порой незнакомым людям
Только это считается ДОБРЫМ ДЕЛОМ
А когда ты все только - В ДОМ
ВСЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ И РОДНЫХ
Это не считается у христиан - христианским поступком
рівень життя,
майно,
здоров'я,
життя своїх рідних у т.ч. Дітей,
своє власне життя
то чи варто довіряти людям з відмінними політичними поглядами ?
.
.