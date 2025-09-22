Самая важная ценность для украинцев во время войны - победа Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев - 94% - чувствуют себя гражданами Украины, а самая важная ценность - победа Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Как отмечается, во время полномасштабной войны люди чаще ассоциируют себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%). 52% украинцев считают себя европейцами, тогда как лишь 8% ассоциируют себя с образом "советского человека".

Когда респондентов попросили выбрать три важнейшие ценности, чаще всего они называли:

победу Украины - 62%;

семью и близких - 53%;

собственное здоровье - 34%;

независимость украинского государства - 26%;

восстановление Украины - 20%.

