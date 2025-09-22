РУС
Самая важная ценность для украинцев во время войны - победа Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев - 94% - чувствуют себя гражданами Украины, а самая важная ценность - победа Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время полномасштабной войны люди чаще ассоциируют себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%). 52% украинцев считают себя европейцами, тогда как лишь 8% ассоциируют себя с образом "советского человека".

Украинцы назвали самые важные ценности во время войны

Когда респондентов попросили выбрать три важнейшие ценности, чаще всего они называли:

  • победу Украины - 62%;

  • семью и близких - 53%;

  • собственное здоровье - 34%;

  • независимость украинского государства - 26%;

  • восстановление Украины - 20%.

Украинцы назвали самые важные ценности во время войны

пішла в хід важка пропаганда. Опитування проводилось серед броньованих мешканців Ужгорода?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:06 Ответить
А хто їм заважає перемагати? На фронтах якраз людей не вистачає, приймуть усіх.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:11 Ответить
Понятно что пропаганда, но даже тут бестолковая. Хоть кто-то может сформировать конкретные параметры перемоги? Или это точно так же как и у кацапов с целями сво. Чем закончиться, такая и перемога.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:13 Ответить
А я б сказала, що закінчення війни
показать весь комментарий
22.09.2025 15:13 Ответить
Вы, до сих пор не поняли, Философы? Трамп доказал! У кого тяжелее молоток, и крепче мускулы, тот и прав! И этот главный Закон! Остальное,- "Покушайте , с моего стола"!
показать весь комментарий
22.09.2025 15:25 Ответить
 
 