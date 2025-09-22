Самая важная ценность для украинцев во время войны - победа Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство украинцев - 94% - чувствуют себя гражданами Украины, а самая важная ценность - победа Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время полномасштабной войны люди чаще ассоциируют себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%). 52% украинцев считают себя европейцами, тогда как лишь 8% ассоциируют себя с образом "советского человека".
Когда респондентов попросили выбрать три важнейшие ценности, чаще всего они называли:
-
победу Украины - 62%;
-
семью и близких - 53%;
-
собственное здоровье - 34%;
-
независимость украинского государства - 26%;
-
восстановление Украины - 20%.
