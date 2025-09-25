Партия Залужного победит на выборах партию Зеленского, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, партия Валерия Залужного получила бы наибольшее количество голосов от граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Социально-политические настроения украинцев. Сентябрь 2025" - совместного проекта "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Относительно партий (имеющихся и условных), которые респонденты выбрали бы в Верховную Раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, голоса распределились так:

Партия Валерия Залужного - 15%;

Партия Владимира Зеленского - 10,8%;

"Европейская солидарность" - 10%;

Партия "Азов" - 4,8%;

Партия Дмитрия Разумкова - 4,1%;

Партия Кирилла Буданова - 3,5%;

"Батькивщина" - 3%;

Партия Сергея Притулы - 2,3%;

"Свобода" - 2,1%;

Партия Алексея Арестовича - 1,4%.

Если бы в выборах не участвовала партия Залужного, ТОП-5 выглядел бы так:

Партия Владимира Зеленского - 13,5%;

"Европейская солидарность" - 12,1%;

Партия "Азов" - 7,2%;

Партия Кирилла Буданова - 7,2%;

Партия Дмитрия Разумкова - 4%.

Онлайн-опрос проводился 13-21 сентября в Украине (кроме населенных пунктов на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированного Крыма). В нем приняли участие 1200 респондентов - интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.

