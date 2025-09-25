РУС
Партия Залужного победит на выборах партию Зеленского, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, партия Валерия Залужного получила бы наибольшее количество голосов от граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Социально-политические настроения украинцев. Сентябрь 2025" - совместного проекта "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Относительно партий (имеющихся и условных), которые респонденты выбрали бы в Верховную Раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, голоса распределились так:

  • Партия Валерия Залужного - 15%;
  • Партия Владимира Зеленского - 10,8%;
  • "Европейская солидарность" - 10%;
  • Партия "Азов" - 4,8%;
  • Партия Дмитрия Разумкова - 4,1%;
  • Партия Кирилла Буданова - 3,5%;
  • "Батькивщина" - 3%;
  • Партия Сергея Притулы - 2,3%;
  • "Свобода" - 2,1%;
  • Партия Алексея Арестовича - 1,4%.

Выборы в ВР: партия Залужного победит партию Зеленского

Если бы в выборах не участвовала партия Залужного, ТОП-5 выглядел бы так:

  • Партия Владимира Зеленского - 13,5%;
  • "Европейская солидарность" - 12,1%;
  • Партия "Азов" - 7,2%;
  • Партия Кирилла Буданова - 7,2%;
  • Партия Дмитрия Разумкова - 4%.

Выборы в ВР: партия Залужного победит партию Зеленского

Онлайн-опрос проводился 13-21 сентября в Украине (кроме населенных пунктов на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированного Крыма). В нем приняли участие 1200 респондентов - интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.

+8
+8
де можна почитати за "партію Залужного"? хто у її складі? яка політична програма дій?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:29
+6
Здивувала партія Люсі абдрестовича, люди ви хто такі?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:41
+6
Зеленський має піти сам, і чим швидше, тим краще.. Але його за шість років конкретно поплавило, і у його хворій уяві він вже Імператор всіх Галактик.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:43
де можна почитати за "партію Залужного"? хто у її складі? яка політична програма дій?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:29
наразі не до вангувань
Генерал чітко сказав: головне - вистояти та вберегти державу, решта - потім
показать весь комментарий
25.09.2025 17:38
не всім подобається шопіто.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:43
Там де і про партію Разумкова)
показать весь комментарий
25.09.2025 17:39
Там де й шестирічна програма обіцянок Зеленського.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:42
Брехя все
показать весь комментарий
25.09.2025 17:30
Та що ви робите. У деяких ще від першої новини дупи палають.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:30
Юля всіх переможе !
показать весь комментарий
25.09.2025 17:33
Йуля вже не фотогенічна... Да і три рази пролетіла, як "фанєра"...
показать весь комментарий
25.09.2025 17:36
Ще є порох в порохівниці!
показать весь комментарий
25.09.2025 17:54
Ні. Петро понад усе
показать весь комментарий
25.09.2025 18:03
Ага...ЙУЛЬКА- ПОБЄДУНША....
показать весь комментарий
25.09.2025 18:04
Де ті партії--вони в голові базік і мудаків.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:34
Президентом станет другой известный генерал, даже без выборов обойдется.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:34
Цікаво, а "мер всіх бабушєк" - Льоня Космос буде? Бо моя бабуся ще довго з пакетиком з його символікою ходила... Мені здається, що він пережене Арєстовіча
показать весь комментарий
25.09.2025 17:37
показать весь комментарий
25.09.2025 17:47
урря!
показать весь комментарий
25.09.2025 17:39
Партія Володимира Зеленського - 10,8%;
ХужеНІбудет!!!🤸‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️
показать весь комментарий
25.09.2025 17:40
Здивувала партія Люсі абдрестовича, люди ви хто такі?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:41
Тю, їх можно помітити на вулицях. Ходять голови до підлоги постійно, під цеглини заглядають на землі, то в дірки в стінах. Щось постійно нишпорять.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:46
Так виборці партії шарія нікуди не ділися - вони метнулися до люсі обдритовички. За даними опитувань соціологічної групи рейтинг партії шарія на 3 липня 2019 року рівень її підтримки становив 1,8 %. За даними Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка та центру «Соціальний моніторинг» на 7 липня, рейтинг становив 2,6 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F#cite_note-74 . На 11 липня рейтинг складав 2 %.
За результатами парламентських виборів 2019 року партія отримала 2,23 % голосівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F#cite_note-76 . За даними Національного екзит-полу, 69 % електорату партії Шарія живе у Південному та Східному регіонах України.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:49
Партія Залужного таке саме лайно як і партія Зеленського.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:42
Зеленський має піти сам, і чим швидше, тим краще.. Але його за шість років конкретно поплавило, і у його хворій уяві він вже Імператор всіх Галактик.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:43
Партія Володимира Зеленського? Це, типу Юрченко Дубінський, Шевченко, Трухін, Кузьміних, Трубіцин, Колісник, Шол, Пашковський, Камільчук, Аллахвердієва, Халімон, Ковальов, Марченко, Гунько, Арфістов, Холодов, Торохтій, Касай, Одарченко, Тищенко, Маріковський, Клочко... і т.д. і т. д.. Ну і вишенька на торті - Мар`яна! Ну та, що Безугла...
І все ж то паратія зеленського...
І все ж то паратія зеленського...
показать весь комментарий
25.09.2025 17:43
А чого вартує так званий депутат від СН іванісов ромчик, которий був судимим та відбував покарання за групове згвалтування неповнолітньої в неприродній спосіб. В нього довгий шлейф "подвигів", там і підробка документів про вищу освіту і др.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:53
мене більше хвилюють рейтинги партії зеленського!
показать весь комментарий
25.09.2025 17:44
Суки народу вже почали перевзуватись?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:44
Это всё несерьёзно, выборы будут очень интересными и очень многих видимо удивят, но то что следующая Рада будет патриотична и военизирована это 100%.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:45
Я колись попав під цей опрос,з самого початку почали нав'язувати ,якогось разумкова,і ще у зе говна дуже ,"великий рейтинг"
показать весь комментарий
25.09.2025 17:45
І в законний спосіб , через слідство ,суд та обвинувальні вироки посадить зеленоєрмаківське лайно до буцегарні.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:46
Де прочитати за партію Залужного?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:46
От навіщо ви Платона витягли ?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:49
На стелі в жОПі.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:52
І де та стеля? В мізку у дєрмака?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:57
такі блд островумні - розігнали махом руки парламент з політиками, патріотами ,економістамі, дипломатами , котрий дав Україні безвіз, відродив після гебьонноої власті Яника АРМІЮ та ВІРУ й набрали дурнуватими виборцями собі сосон та безуглих й тепер щось вякають на "пратію Залужного"?
показать весь комментарий
25.09.2025 18:02
Нам бы год простоять да ночь продержатся... Як бы шоблу-95 убрать туда куда им место!!
А то и просрать можно
А то и просрать можно
показать весь комментарий
25.09.2025 17:47
А у Залужного вже є своя партія ? Він вже десь робив офіційну заяву за свою участь в наступних виборах? Здаєтся шо це тільки в хворій голові велічайшого та його свори.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:47
На кону стоїть виживання Українського народу а вони про вибори. Так вже було в УНР.
Зараз російські спецслужби зацікавлені щоб українці говорили про що завгодно лиш би не були єдиним цілим в боротьбі. 100 років тому їм вдалося.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:48
Сценарка в стилі Дерьмака. Потихеньку заводить Притулу, Разумкова та інш. Потім їм будуть `насипати голоси`, піднімати рейтинг тощо. Вже заявили про існування партій в Генерала, Кірюші Буданова. В кінці гопота заявить себе в призерах, і Буратіно буде ходити з задертим носом - такі ми пабєдім.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:49
"Мудрий нарід" ані війна, ані могила не виправить.... Наразі йому подавай неспроможного генерелЯсимуса-мемуариста, "батька нації"... Що тут скажеш, навіть могила кривого не виправить.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:50
на те ,що у декількох висмоктаних партій з того , чим вовка вдавав граючи на фно спустивши штани , рейтинг у сумі від кожного четвертого виборця ...то нічаво ... а от про партіюЗалужного зЄлупилися!
показать весь комментарий
25.09.2025 18:13
Яка ще партія Залужного? Ти та я, та ми з тобою? *****,у нас нічого не змінюється. Війна чи не війна-пох.🥴
показать весь комментарий
25.09.2025 17:50
Партій залужного,азову,разумкова,буданова та притули не існує,це знову партії прізвищ.Просто пріхвищ.І під тими прізвищами табуретки в вру заведуть.А високий рейтинг сн і те що взагалі арестовича прізвище згадується-це контрольний в голову.Амінь.
показать весь комментарий
25.09.2025 17:51
Ви щось думали? що народ з гурту 73 % безмозглості міг ДОКОНАНО змінитися ? НАРОД, КОТРИЙ У 5-РІЧНІЙ ВІЙНІ З 2014 РОКУ НАБРАВ ОТИХ СЛУГ СОБІ?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:55
Ні,я стараюся не думати а насолоджуватися вільним падінням
показать весь комментарий
25.09.2025 17:57
А мене порадувало , як партія зЄ стало недовироком для партії ЄС , якщо ще знати, що першому натягли а другій занзили то ващє !!!
А щодо ПРо те "яка й де партія у Залужного", то така сама як ПАРТІЯ у зЄ...тамадів набрати на монобільшість буде важче , ніж бувших військових на сьогодні, я думаю...
показать весь комментарий
25.09.2025 17:52
Як би я ржав з цього всього....якби мав громадянство іншої країни
показать весь комментарий
25.09.2025 17:54
НУ ДИК В 2019МУ НАРЖАЛИСЬ ЖЕ?
показать весь комментарий
25.09.2025 17:57
Це та "партія" неспроможних по лАндонах та мАнаках?🤣
показать весь комментарий
25.09.2025 17:56
А Залужный красть не будет как Зеленский?? Тогда проголосую за Валеру!
показать весь комментарий
25.09.2025 17:57
Для меня он все еще медиа образ на котором он/его в первый годы войны раскрутили и стал известен большинству, но что это за человек на самом деле и кто за ним стоит...
показать весь комментарий
25.09.2025 17:59
Війна вже закінчилася?! Це схоже на інформаційну диверсію. Схоже що українці знову повелися на російські провокації як і 100 років тому в УНР. Петлюра, Винниченко та Скоропадський ділили владу та погано закінчили. А українці закінчили все тим що в 1933 їли своїх дітей.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:00
Так нынешняя "партия " Зеленского уже начала разбегаться . Партийцы вон по заграницам разбежались. Кто по Лондонам скрывается , кто по Израилям.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:00
Схоже що все наше подальше життя це війна та вибори..
показать весь комментарий
25.09.2025 18:03
Народ, ви подуріли чи вам пороблено?!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 18:04
Жодних виборів, у найближчому майбутньому бути не може. Принаймні - до закінчення війни. Тільки дегенерати можуть дозволити собі "таку розкіш" у такий важкий для нас час.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:04
Я пам"ятаю був у нас політик такий Саакашвілі.Дуже популярний.Так от,на Свободі Шустера оголосили,що якби він створив свою партію то вона набрала стільки,скільки панівна тоді...вже не памятаю чи то порошенківська,чи то яценюківська...Свою партію Саакашвілі так і не створив,зробили з нього чудіка,вигнали,прийняли,потім загнали в Грузію і забули.Звичайно,Залужний не Саакашвілі,він обережніший і прагматичніший,його на голому рейтингу не купиш.Але цікаві аналогіі...
показать весь комментарий
25.09.2025 18:09
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть, ьо партію "слуга урода" переможе люба партія, яка буде приймати участь у виборах. Чи хтось ще захоче голосувати за Коляна Котлєту, дубінського, бужанського, бур'яну, дмитрука, ковальова та інших. Вони порівно поділили кількість зрадників разом зі своїми братами ОПЗЖ.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:12
ви це не шуткуєте- партія члєнограя?
показать весь комментарий
25.09.2025 18:14
'''"Краще смерть воїна, ніж життя раба!" З травня минулого року Зеленський цілком може здійснити свою мрію і стати солдатом ЗСУ. Він, звісно, "вмер би за Крим", але чомусь не вмер. Зато оточив себе орденоносною зграєю, жоден з яких не пішов воювати.

Величезне прохання до нашого президента - перестати нарешті бути "гарантом цього народу", як він каже. Аргумент до цього дуже простий: жити хочеться. А коли ззовні хло, а всередині Володимир Олександрович, то шансів майже не залишається.

Світлана Самарська
показать весь комментарий
25.09.2025 18:16
Дебілів все ще багато судячи з усього.

і знову ж таки , національно патріотичні сили замість того щоб обʼєднатися і видаинути одного Залужного тяготіють до феодальної роздробленості.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:17
Маятник історії політичного життя показує, що після проросійської, та ще й найкорумпованішої партії за все існування України, виберуть знову проєвропейську і проукраїнську. Які б перед виборами не реєструвалися партії(підставки), але патрія "ЄС", "Свобода", частина "Голосу", "Народний Фронт", "Рух" і партія Залужногно виграють вибори. А проросійські ОПЗЖ, "слуга наріду", "Відродження", "За майбутнє" і "Родіна", яка себе назвала "Батьківщиною" підуть в небуття. Проста арифметика і географія - виборці, які голосували за популістів і проросійські сили залишилимся в Криму, на Даунбасі, а частина, скориставшись війною втекли до розвинутих країн.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:21
 
 