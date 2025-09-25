Партия Залужного победит на выборах партию Зеленского, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, партия Валерия Залужного получила бы наибольшее количество голосов от граждан Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Социально-политические настроения украинцев. Сентябрь 2025" - совместного проекта "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Относительно партий (имеющихся и условных), которые респонденты выбрали бы в Верховную Раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, голоса распределились так:
- Партия Валерия Залужного - 15%;
- Партия Владимира Зеленского - 10,8%;
- "Европейская солидарность" - 10%;
- Партия "Азов" - 4,8%;
- Партия Дмитрия Разумкова - 4,1%;
- Партия Кирилла Буданова - 3,5%;
- "Батькивщина" - 3%;
- Партия Сергея Притулы - 2,3%;
- "Свобода" - 2,1%;
- Партия Алексея Арестовича - 1,4%.
Если бы в выборах не участвовала партия Залужного, ТОП-5 выглядел бы так:
- Партия Владимира Зеленского - 13,5%;
- "Европейская солидарность" - 12,1%;
- Партия "Азов" - 7,2%;
- Партия Кирилла Буданова - 7,2%;
- Партия Дмитрия Разумкова - 4%.
Онлайн-опрос проводился 13-21 сентября в Украине (кроме населенных пунктов на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированного Крыма). В нем приняли участие 1200 респондентов - интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.
Генерал чітко сказав: головне - вистояти та вберегти державу, решта - потім
І все ж то паратія зеленського...
А то и просрать можно
Зараз російські спецслужби зацікавлені щоб українці говорили про що завгодно лиш би не були єдиним цілим в боротьбі. 100 років тому їм вдалося.
А щодо ПРо те "яка й де партія у Залужного", то така сама як ПАРТІЯ у зЄ...тамадів набрати на монобільшість буде важче , ніж бувших військових на сьогодні, я думаю...
Величезне прохання до нашого президента - перестати нарешті бути "гарантом цього народу", як він каже. Аргумент до цього дуже простий: жити хочеться. А коли ззовні хло, а всередині Володимир Олександрович, то шансів майже не залишається.
Світлана Самарська
і знову ж таки , національно патріотичні сили замість того щоб обʼєднатися і видаинути одного Залужного тяготіють до феодальної роздробленості.