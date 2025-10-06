"Первый звонок был маме, но оказалось, что ее уже нет" - Дмитрий Турковский, 36-я бригада. ВИДЕО
1246 дней в плену. Более 1500 ударов электрошокером. Две банки каши на 32 человека. Дмитрий Турковский - военнослужащий первого отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты рассказывает о том, как в свои 19 лет он оказался в самом эпицентре российского наступления на Мариуполь. 12 апреля во время попытки выхода из окружения он попал в плен и в целом провел в неволе 1246 дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Дмитрия избивали, пытали электрошоком более 1500 раз, системно лишали пищи, гигиены и медицинской помощи.
Российские силовики блокировали доступ международных организаций, навязывали пропаганду и многократно предлагали перейти на сторону России.
В заключении физические унижения сочетались с моральным давлением: принудительное стояние по 16 часов, пение гимна, отсутствие элементарной гигиены и критический дефицит пищи вызывали болезни и смертельные случаи.
Дмитрий потерял около 20 кг веса, видел вспышки туберкулеза, суицидальные попытки и случаи, когда побратимы брали на себя фейковые обвинения ради пищевого пайка.
Наконец его обменяли - после освобождения он вернулся в Украину, прошел реабилитацию и эмоционально встретился с родными, которых долго не видел.
Дмитрий благодарит своих офицеров и побратимов, называет их мужественными и считает свой опыт частью сопротивления украинских войск в Мариуполе: "Слава Украине! Героям слава!"
Обо всех деталях пребывания в неволе Дмитрий Турковский рассказал каналу "Бутусов плюс".
