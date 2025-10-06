РУС
"Первый звонок был маме, но оказалось, что ее уже нет" - Дмитрий Турковский, 36-я бригада. ВИДЕО

1246 дней в плену. Более 1500 ударов электрошокером. Две банки каши на 32 человека. Дмитрий Турковский - военнослужащий первого отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты рассказывает о том, как в свои 19 лет он оказался в самом эпицентре российского наступления на Мариуполь. 12 апреля во время попытки выхода из окружения он попал в плен и в целом провел в неволе 1246 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дмитрия избивали, пытали электрошоком более 1500 раз, системно лишали пищи, гигиены и медицинской помощи.
Российские силовики блокировали доступ международных организаций, навязывали пропаганду и многократно предлагали перейти на сторону России.
В заключении физические унижения сочетались с моральным давлением: принудительное стояние по 16 часов, пение гимна, отсутствие элементарной гигиены и критический дефицит пищи вызывали болезни и смертельные случаи.

Дмитрий потерял около 20 кг веса, видел вспышки туберкулеза, суицидальные попытки и случаи, когда побратимы брали на себя фейковые обвинения ради пищевого пайка.
Наконец его обменяли - после освобождения он вернулся в Украину, прошел реабилитацию и эмоционально встретился с родными, которых долго не видел.
Дмитрий благодарит своих офицеров и побратимов, называет их мужественными и считает свой опыт частью сопротивления украинских войск в Мариуполе: "Слава Украине! Героям слава!"

Обо всех деталях пребывания в неволе Дмитрий Турковский рассказал каналу "Бутусов плюс".

плен (2714) Бутусов Юрий (4419) 36 отдельная бригада морской пехоты (215) Бутусов Плюс (37)
Дуже шкода що не дочекалась мати
06.10.2025 20:46 Ответить
Слава Герою!
06.10.2025 20:58 Ответить
Кацапи - не люди! І це не алегорія. Ці прямоходячі істоти, що схожі на людей і, навіть, можуть балакати, як люди, але це істоти гірші за самих кровожерливих звірів, навіть гієни так не поводяться. Це абсолютне зло, яке має бути знищене на всі 100%. Поки існує ця мразота у світі - не буде покою ніколи і нікому. А намагатись якось домовлятись з ними в надії, що вони ж...., це все одно, що намагатись домовитись зі скаженою собакою чи голодним крокодилом бо результат буде той же - або воно тебе знищить, або ти його приб'єш раніше. Іншого виходу просто немає - його не існує.
06.10.2025 21:04 Ответить
 
 