Україна досягла "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією, - звіт Єврокомісії

Звіт Європейської комісії про прогрес України на шляху до Європейського Союзу наголошує, що Київ досяг "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією.

Стагнація розслідування злочинів про корупцію

Так, у Брюсселі заявили, що спеціалізовані антикорупційні органи (НАБУ, САП, ВАКС) продовжували виконувати свої мандати та нарощувати успішність, але інші правоохоронні органи показали стагнацію у розслідуванні корупційних злочинів.

Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

"рання стадія" (early stage);

"певний рівень готовності" (some level of preparation);

"помірна готовність" (moderately prepared);

"хороший рівень готовності" (good level of preparation);

"просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".

Тиск на антикорупційні органи

Зокрема, у Єврокомісії нагадали, як у липні Верховна Рада намагалась позбавити антикорупційні органи незалежності.

Наголошується, що законодавча ініціатива могла суттєво послабити антикорупційну систему України, хоча незалежність НАБУ та САП була швидко відновлена ​​після протестів та серйозних занепокоєнь з боку партнерів.

Зазначається, що такі події "ставлять під сумнів відданість України своєму антикорупційному порядку денному".

Рекомендації

У ЄС додали, що Київ має "вдосконалити свою антикорупційну систему та запобігти будь-якому відступу від своїх значних досягнень у реформах".

"Слід вирішити питання процесуальних затримок та перешкод у провадженнях щодо корупції на високому рівні. Строки давності та підстави для їх переривання та призупинення слід переглянути та скоригувати відповідно до європейських стандартів", - йдеться у звіті.

