Україна досягла "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією, - звіт Єврокомісії
Звіт Європейської комісії про прогрес України на шляху до Європейського Союзу наголошує, що Київ досяг "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією.
Про це йдеться у документі ЄК, передає Цензор.НЕТ.
Стагнація розслідування злочинів про корупцію
Так, у Брюсселі заявили, що спеціалізовані антикорупційні органи (НАБУ, САП, ВАКС) продовжували виконувати свої мандати та нарощувати успішність, але інші правоохоронні органи показали стагнацію у розслідуванні корупційних злочинів.
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
- "рання стадія" (early stage);
- "певний рівень готовності" (some level of preparation);
- "помірна готовність" (moderately prepared);
- "хороший рівень готовності" (good level of preparation);
- "просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
Тиск на антикорупційні органи
Зокрема, у Єврокомісії нагадали, як у липні Верховна Рада намагалась позбавити антикорупційні органи незалежності.
Наголошується, що законодавча ініціатива могла суттєво послабити антикорупційну систему України, хоча незалежність НАБУ та САП була швидко відновлена після протестів та серйозних занепокоєнь з боку партнерів.
Зазначається, що такі події "ставлять під сумнів відданість України своєму антикорупційному порядку денному".
Рекомендації
У ЄС додали, що Київ має "вдосконалити свою антикорупційну систему та запобігти будь-якому відступу від своїх значних досягнень у реформах".
"Слід вирішити питання процесуальних затримок та перешкод у провадженнях щодо корупції на високому рівні. Строки давності та підстави для їх переривання та призупинення слід переглянути та скоригувати відповідно до європейських стандартів", - йдеться у звіті.
