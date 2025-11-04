УКР
Україна досягла "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією, - звіт Єврокомісії

Звіт Єврокомісії щодо України - оцінка боротьби з корупцією

Звіт Європейської комісії про прогрес України на шляху до Європейського Союзу наголошує, що Київ досяг "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією.

Про це йдеться у документі ЄК, передає Цензор.НЕТ.

Стагнація розслідування злочинів про корупцію

Так, у Брюсселі заявили, що спеціалізовані антикорупційні органи (НАБУ, САП, ВАКС) продовжували виконувати свої мандати та нарощувати успішність, але інші правоохоронні органи показали стагнацію у розслідуванні корупційних злочинів.

Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

  • "рання стадія" (early stage);
  • "певний рівень готовності" (some level of preparation);
  • "помірна готовність" (moderately prepared);
  • "хороший рівень готовності" (good level of preparation);
  • "просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".

Тиск на антикорупційні органи

Зокрема, у Єврокомісії нагадали, як у липні Верховна Рада намагалась позбавити антикорупційні органи незалежності.

Наголошується, що законодавча ініціатива могла суттєво послабити антикорупційну систему України, хоча незалежність НАБУ та САП була швидко відновлена ​​після протестів та серйозних занепокоєнь з боку партнерів.

Зазначається, що такі події "ставлять під сумнів відданість України своєму антикорупційному порядку денному".

Рекомендації

У ЄС додали, що Київ має "вдосконалити свою антикорупційну систему та запобігти будь-якому відступу від своїх значних досягнень у реформах".

"Слід вирішити питання процесуальних затримок та перешкод у провадженнях щодо корупції на високому рівні. Строки давності та підстави для їх переривання та призупинення слід переглянути та скоригувати відповідно до європейських стандартів", - йдеться у звіті.

Автор: 

Топ коментарі
+6
Стісняюсь спитать: а хто ж "обмежив" той прогрес?
показати весь коментар
04.11.2025 16:12 Відповісти
+6
Ахахах обмежений прогресс, Україна вже перегнала по корупції Африку давно.
показати весь коментар
04.11.2025 16:17 Відповісти
+6
,*****, бороотьба з корупцією... я не знаю за всю країну, за фінанси і військові справи. Але те, що тврить уряд у ОСВІТІ - це не тільки корупція, але ще й злочин. За реХВорму промовчу. Поки всі в одному класі - ніяких реХВорм. надрукували недопечених ідіотських підручників (на колінах написаних) з ДИКИМИ помилками (географія 7 клас)... Кому прийшло в голову писати параграф з основ хдоров'я на 9 (!!!!, Карл) сторінок.... і це НОва, мать іттіть, українська школа. У нас зліпили сховище, загнали туди натовп дітей.... класів окремих немає. Ціна - озвучено млн. Гадю - більше. Під час війни переоснастили КУХНЮ у школі.... А більше країні НІЧОГО не потрібно. Да, а в сховище діти потрапили з-за того, ВСІХ тепер годують. Нічого не приходить у голову? Навіть батьки відкрито кажуть - харчування - чиясь корупційна схема. Так що утріться, суки, зі своєю боротьбою. Це те, що знає вчитель. Що знає воїн на фронті - страшно подумати.
показати весь коментар
04.11.2025 16:18 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хто ж "обмежив" той прогрес?
показати весь коментар
04.11.2025 16:12 Відповісти
Думаю, Порошенко. Нє? 🤔 (сарказм)
показати весь коментар
04.11.2025 16:20 Відповісти
І правильно думаєш (не сарказм) 🤑
показати весь коментар
04.11.2025 16:25 Відповісти
Я дозрів ще 35 років тому. Тому як мінімум - не зелений. 😊
показати весь коментар
04.11.2025 16:27 Відповісти
Де вони побачили прогрес ? - регрес
показати весь коментар
04.11.2025 16:14 Відповісти
"порішали" з ними, то й побачили...
показати весь коментар
04.11.2025 16:38 Відповісти
Ахахах обмежений прогресс, Україна вже перегнала по корупції Африку давно.
показати весь коментар
04.11.2025 16:17 Відповісти
зеленський є уособлення делитантизму в управлінні державою. Він і його офіс президента і є корупціонери
показати весь коментар
04.11.2025 16:17 Відповісти
Жоден длетант не наробить стільки системної шкоди - тут треба бути професійним диверсантом.
показати весь коментар
04.11.2025 16:22 Відповісти
,*****, бороотьба з корупцією... я не знаю за всю країну, за фінанси і військові справи. Але те, що тврить уряд у ОСВІТІ - це не тільки корупція, але ще й злочин. За реХВорму промовчу. Поки всі в одному класі - ніяких реХВорм. надрукували недопечених ідіотських підручників (на колінах написаних) з ДИКИМИ помилками (географія 7 клас)... Кому прийшло в голову писати параграф з основ хдоров'я на 9 (!!!!, Карл) сторінок.... і це НОва, мать іттіть, українська школа. У нас зліпили сховище, загнали туди натовп дітей.... класів окремих немає. Ціна - озвучено млн. Гадю - більше. Під час війни переоснастили КУХНЮ у школі.... А більше країні НІЧОГО не потрібно. Да, а в сховище діти потрапили з-за того, ВСІХ тепер годують. Нічого не приходить у голову? Навіть батьки відкрито кажуть - харчування - чиясь корупційна схема. Так що утріться, суки, зі своєю боротьбою. Це те, що знає вчитель. Що знає воїн на фронті - страшно подумати.
показати весь коментар
04.11.2025 16:18 Відповісти
50 млн. не надрукував
показати весь коментар
04.11.2025 16:19 Відповісти
ЗЕленський і Єрмак тиснули на НАБУ і САП,використовуючи зв'язки з СБУ і Малюка.
показати весь коментар
04.11.2025 16:19 Відповісти
Це кажуть ті, чиї країни наскрізь прошиті моск@...ми грошима від нафти, газу і т.п., а керівництво деякіх відверто підтримують рашку, бо сидять в неї на з/платі!! І ці облуди ще лізуть нас повчати, замість того щоб допомагати!!
показати весь коментар
04.11.2025 16:20 Відповісти
"Отріцательний взльот"
показати весь коментар
04.11.2025 16:27 Відповісти
що Київ ( завдяки "зеленим" .та їх лідору досяг "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією.
показати весь коментар
04.11.2025 16:42 Відповісти
У нас є прогрес в цьому питанні? Де вони його побачили?
показати весь коментар
04.11.2025 16:48 Відповісти
прогрес мабуть таки ..обмежений.. якщо у голови верховного суду двері сейфа не закриваються від хабарів . хоч швабру підставляй і вироку князєву досі немає . визнали слідчі ..порушення.. коли ця істота приймала ..подарунки.. а **** прогрес в боротьбі обмежений тому і квартальний міндіч ..став на лижі.. на прохання офісу дєрьмака а то не дай бог набу на допити запросить і спитає як компанія яка виготовляла серіали для дебілів отримала міліардні замовлення на ..зелене фламінго..
показати весь коментар
04.11.2025 16:56 Відповісти
Який прогрес ? Прогрес це коли б ми відмовились від допомоги Заходу тому що наші можновладці все передали в державну скарбницю.
показати весь коментар
04.11.2025 17:01 Відповісти
 
 