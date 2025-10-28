УКР
Єврокомісія посилює тиск на країни ЄС, щоб змусити їх використати активи РФ на користь України, - Politico

Переговори про вступ України в ЄС

Європейська комісія посилює тиск на держави-члени ЄС, щоб ті погодилися використати заморожені російські активи для допомоги Україні.

У Комісії наголошують, що якщо Росія не компенсуватиме збитки, європейським урядам доведеться взяти ці витрати на себе. Одним з інструментів тиску є ідея спільних європейських запозичень для фінансування так званого "репараційного кредиту" для України - менш популярна альтернатива серед держав-членів.

Особливу увагу Брюссель приділяє Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Хоча Брюссель висловлює занепокоєння щодо законності їх конфіскації, у Єврокомісії сподіваються, що країна підтримає план до грудневого саміту ЄС.

"Комісія веде інтенсивний обмін думками з бельгійською владою з цього питання і готова надати додаткові роз'яснення та запевнення, якщо це буде необхідно", - зазначив представник Комісії, додавши, що будь-яка пропозиція "базуватиметься на принципі колективного розподілу ризиків".

Джерела Politico додають, що європейські дипломати наразі намагаються знайти компроміс, а пропозиція із запозиченнями розглядається як інструмент для стимулювання згоди на менш суперечливий варіант - використання російських активів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив переконання, що на саміті Європейського Союзу у грудні буде дозволено використання заморожених російських активів для підтримки України.

