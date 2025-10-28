Вадефуль: Рішення про використання заморожених активів РФ для підтримки України може бути ухвалене в грудні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив переконання, що на саміті Європейського Союзу у грудні буде дозволено використання заморожених російських активів для підтримки України.

Вадефуль визнав, що це юридично складний план, згадавши минулий саміт ЄС, на якому рішення не було ухвалене.

"Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська. - ред.) Комісія представить відповідні плани - рішення може бути ухвалено у грудні", - сказав глава МЗС Німеччини.

Закликав до підтримки України

Окрім цього, дипломат закликав західних союзників до рішучої підтримки України.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони", - сказав він.

Також Вадефуль додав, що Україна може в будь-який час покладатися на Німеччину.

