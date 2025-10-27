УКР
Новини Використання заморожених активів РФ
Основний фокус фінансової підтримки України на 2026-2027 роки - заморожені росактиви, - Єврокомісія

єврокомісія

Європейська комісія підтвердила, що при плануванні фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки основна увага зосереджена на використанні іммобілізованих російських активів.

Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, хоча Комісія може розглядати й інші варіанти, головною залишається робота з замороженими активами. Відповідно до оцінки МВФ, на наступні два роки для України передбачено близько 60 млрд доларів США фінансування.

Норвегія - гарант кредиту

Піньйо уточнила, що один із розглянутих варіантів передбачає, що Норвегія могла б виступити гарантом кредиту, використовуючи заморожені активи. Вона також повідомила, що Єврокомісія незабаром представить конкретні варіанти на розгляд Європейської ради, яка ухвалить остаточне рішення.

Речниця підкреслила, що Європейська рада підтвердила своє зобов’язання задовольнити фінансові потреби України у 2026-2027 роках і що обговорення різних варіантів триває.

Єврокомісія (2323) росія (68665) заморожені активи (705)
https://www.youtube.com/watch?v=U1DmHgjN3l0&t=1s

треба це чути, якби це важко не було...
А щодо Європи - та в неї вриваються на перемогу на виборах "крокуй ПРАВОЮ, хйло с намі!"
показати весь коментар
27.10.2025 15:12 Відповісти
А за що відновлення будє? Хоча яке там відновлення-їм треба щоб тут був "сталевий дикобраз" стіна-фронтір нескінченно довго,навіть тепер грощі свої не хочуть витрачати.
показати весь коментар
27.10.2025 15:30 Відповісти
 
 