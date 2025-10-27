Основний фокус фінансової підтримки України на 2026-2027 роки - заморожені росактиви, - Єврокомісія

Європейська комісія підтвердила, що при плануванні фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки основна увага зосереджена на використанні іммобілізованих російських активів.

Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, хоча Комісія може розглядати й інші варіанти, головною залишається робота з замороженими активами. Відповідно до оцінки МВФ, на наступні два роки для України передбачено близько 60 млрд доларів США фінансування.

Норвегія - гарант кредиту

Піньйо уточнила, що один із розглянутих варіантів передбачає, що Норвегія могла б виступити гарантом кредиту, використовуючи заморожені активи. Вона також повідомила, що Єврокомісія незабаром представить конкретні варіанти на розгляд Європейської ради, яка ухвалить остаточне рішення.

Речниця підкреслила, що Європейська рада підтвердила своє зобов’язання задовольнити фінансові потреби України у 2026-2027 роках і що обговорення різних варіантів триває.

