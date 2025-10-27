РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
Основной фокус финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы - замороженные росактивы, - Еврокомиссия

Европейская комиссия подтвердила, что при планировании финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы основное внимание сосредоточено на использовании иммобилизованных российских активов.

Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, хотя Комиссия может рассматривать и другие варианты, главной остается работа с замороженными активами. Согласно оценке МВФ, на следующие два года для Украины предусмотрено около 60 млрд долларов США финансирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Норвегия - гарант кредита

Пиньо уточнила, что один из рассматриваемых вариантов предусматривает, что Норвегия могла бы выступить гарантом кредита, используя замороженные активы. Она также сообщила, что Еврокомиссия вскоре представит конкретные варианты на рассмотрение Европейского совета, который примет окончательное решение.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Европейский совет подтвердил свое обязательство удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах и что обсуждение различных вариантов продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия не поддержит план "репарационного кредита" для Украины, - Фицо

Еврокомиссия россия замороженные активы
