Вадефуль: Решение об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины может быть принято в декабре

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль выразил убеждение, что на саммите Европейского Союза в декабре будет разрешено использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Заявление германского министра цитирует Reuters, передает DW

Вадефуль признал, что это юридически сложный план, вспомнив прошлый саммит ЕС, на котором решение не было принято.

"Но мы идем по графику. Я предполагаю, что, если (Европейская. - ред.) комиссия представит соответствующие планы - решение может быть принято в декабре", - сказал глава МИД Германии.

Призвал к поддержке Украины

Кроме этого, дипломат призвал западных союзников к решительной поддержке Украины.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной к обороне", - сказал он.

Также Вадефуль добавил, что Украина может в любое время полагаться на Германию.

