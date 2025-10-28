Еврокомиссия усиливает давление на страны ЕС, чтобы заставить их использовать активы РФ в пользу Украины, – Politico

Европейская комиссия усиливает давление на государства-члены ЕС, чтобы те согласились использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В Комиссии отмечают, что если Россия не будет компенсировать убытки, европейским правительствам придется взять эти расходы на себя. Одним из инструментов давления является идея совместных европейских заимствований для финансирования так называемого "репарационного кредита" для Украины - менее популярная альтернатива среди государств-членов.

Особое внимание Брюссель уделяет Бельгии, где хранится большинство замороженных российских активов. Хотя Брюссель выражает беспокойство относительно законности их конфискации, в Еврокомиссии надеются, что страна поддержит план до декабрьского саммита ЕС.

"Комиссия ведет интенсивный обмен мнениями с бельгийскими властями по этому вопросу и готова предоставить дополнительные разъяснения и заверения, если это будет необходимо", - отметил представитель Комиссии, добавив, что любое предложение "будет базироваться на принципе коллективного распределения рисков".

Источники Politico добавляют, что европейские дипломаты сейчас пытаются найти компромисс, а предложение с заимствованиями рассматривается как инструмент для стимулирования согласия на менее противоречивый вариант - использование российских активов.

Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль выразил убеждение, что на саммите Европейского Союза в декабре будет разрешено использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

