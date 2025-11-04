Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией, - отчет Еврокомиссии
Отчет Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к Европейскому Союзу отмечает, что Киев достиг "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.
Об этом говорится в документе ЕК, передает Цензор.НЕТ.
Стагнация расследования преступлений о коррупции
Так, в Брюсселе заявили, что специализированные антикоррупционные органы (НАБУ, САП, ВАКС) продолжали выполнять свои мандаты и наращивать успешность, но другие правоохранительные органы показали стагнацию в расследовании коррупционных преступлений.
Еврокомиссия в отчете оценивает каждую сферу политики по пяти ступеням готовности:
- "ранняя стадия" (early stage);
- "определенный уровень готовности" (some level of preparation);
- "умеренная готовность" (moderately prepared);
- "хороший уровень готовности" (good level of preparation);
- "продвинутый уровень" (well advanced).
Таким образом, в направлении "борьба с коррупцией" Еврокомиссия дала Украине оценку второй степени, то есть "определенный уровень готовности".
Давление на антикоррупционные органы
В частности, в Еврокомиссии напомнили, как в июле Верховная Рада пыталась лишить антикоррупционные органы независимости.
Отмечается, что законодательная инициатива могла существенно ослабить антикоррупционную систему Украины, хотя независимость НАБУ и САП была быстро восстановлена после протестов и серьезных опасений со стороны партнеров.
Отмечается, что такие события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной повестке дня".
Рекомендации
В ЕС добавили, что Киев должен "совершенствовать свою антикоррупционную систему и предотвратить любое отступление от своих значительных достижений в реформах".
"Следует решить вопрос процессуальных задержек и препятствий в разбирательствах по коррупции на высоком уровне. Сроки давности и основания для их прерывания и приостановления следует пересмотреть и скорректировать в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в отчете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль