Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией, - отчет Еврокомиссии

Отчет Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к Европейскому Союзу отмечает, что Киев достиг "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в документе ЕК, передает Цензор.НЕТ.

Стагнация расследования преступлений о коррупции

Так, в Брюсселе заявили, что специализированные антикоррупционные органы (НАБУ, САП, ВАКС) продолжали выполнять свои мандаты и наращивать успешность, но другие правоохранительные органы показали стагнацию в расследовании коррупционных преступлений.

Еврокомиссия в отчете оценивает каждую сферу политики по пяти ступеням готовности:

"ранняя стадия" (early stage);

"определенный уровень готовности" (some level of preparation);

"умеренная готовность" (moderately prepared);

"хороший уровень готовности" (good level of preparation);

"продвинутый уровень" (well advanced).

Таким образом, в направлении "борьба с коррупцией" Еврокомиссия дала Украине оценку второй степени, то есть "определенный уровень готовности".

Давление на антикоррупционные органы

В частности, в Еврокомиссии напомнили, как в июле Верховная Рада пыталась лишить антикоррупционные органы независимости.

Отмечается, что законодательная инициатива могла существенно ослабить антикоррупционную систему Украины, хотя независимость НАБУ и САП была быстро восстановлена после протестов и серьезных опасений со стороны партнеров.

Отмечается, что такие события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной повестке дня".

Рекомендации

В ЕС добавили, что Киев должен "совершенствовать свою антикоррупционную систему и предотвратить любое отступление от своих значительных достижений в реформах".

"Следует решить вопрос процессуальных задержек и препятствий в разбирательствах по коррупции на высоком уровне. Сроки давности и основания для их прерывания и приостановления следует пересмотреть и скорректировать в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в отчете.

