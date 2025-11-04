РУС
Украина достигла "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией, - отчет Еврокомиссии

Отчет Еврокомиссии по Украине - оценка борьбы с коррупцией

Отчет Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к Европейскому Союзу отмечает, что Киев достиг "ограниченного прогресса" в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в документе ЕК, передает Цензор.НЕТ.

Стагнация расследования преступлений о коррупции

Так, в Брюсселе заявили, что специализированные антикоррупционные органы (НАБУ, САП, ВАКС) продолжали выполнять свои мандаты и наращивать успешность, но другие правоохранительные органы показали стагнацию в расследовании коррупционных преступлений.

Еврокомиссия в отчете оценивает каждую сферу политики по пяти ступеням готовности:

  • "ранняя стадия" (early stage);
  • "определенный уровень готовности" (some level of preparation);
  • "умеренная готовность" (moderately prepared);
  • "хороший уровень готовности" (good level of preparation);
  • "продвинутый уровень" (well advanced).

Таким образом, в направлении "борьба с коррупцией" Еврокомиссия дала Украине оценку второй степени, то есть "определенный уровень готовности".

Давление на антикоррупционные органы

В частности, в Еврокомиссии напомнили, как в июле Верховная Рада пыталась лишить антикоррупционные органы независимости.

Отмечается, что законодательная инициатива могла существенно ослабить антикоррупционную систему Украины, хотя независимость НАБУ и САП была быстро восстановлена после протестов и серьезных опасений со стороны партнеров.

Отмечается, что такие события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной повестке дня".

Рекомендации

В ЕС добавили, что Киев должен "совершенствовать свою антикоррупционную систему и предотвратить любое отступление от своих значительных достижений в реформах".

"Следует решить вопрос процессуальных задержек и препятствий в разбирательствах по коррупции на высоком уровне. Сроки давности и основания для их прерывания и приостановления следует пересмотреть и скорректировать в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в отчете.

Еврокомиссия (1562) коррупция (8656) членство в ЕС (1175) Евросоюз (17772)
+6
,*****, бороотьба з корупцією... я не знаю за всю країну, за фінанси і військові справи. Але те, що тврить уряд у ОСВІТІ - це не тільки корупція, але ще й злочин. За реХВорму промовчу. Поки всі в одному класі - ніяких реХВорм. надрукували недопечених ідіотських підручників (на колінах написаних) з ДИКИМИ помилками (географія 7 клас)... Кому прийшло в голову писати параграф з основ хдоров'я на 9 (!!!!, Карл) сторінок.... і це НОва, мать іттіть, українська школа. У нас зліпили сховище, загнали туди натовп дітей.... класів окремих немає. Ціна - озвучено млн. Гадю - більше. Під час війни переоснастили КУХНЮ у школі.... А більше країні НІЧОГО не потрібно. Да, а в сховище діти потрапили з-за того, ВСІХ тепер годують. Нічого не приходить у голову? Навіть батьки відкрито кажуть - харчування - чиясь корупційна схема. Так що утріться, суки, зі своєю боротьбою. Це те, що знає вчитель. Що знає воїн на фронті - страшно подумати.
04.11.2025 16:18
+5
Ахахах обмежений прогресс, Україна вже перегнала по корупції Африку давно.
04.11.2025 16:17
+4
Стісняюсь спитать: а хто ж "обмежив" той прогрес?
04.11.2025 16:12
Стісняюсь спитать: а хто ж "обмежив" той прогрес?
04.11.2025 16:12
Думаю, Порошенко. Нє? 🤔 (сарказм)
04.11.2025 16:20
І правильно думаєш (не сарказм) 🤑
04.11.2025 16:25
Я дозрів ще 35 років тому. Тому як мінімум - не зелений. 😊
04.11.2025 16:27
Де вони побачили прогрес ? - регрес
04.11.2025 16:14
"порішали" з ними, то й побачили...
04.11.2025 16:38
Ахахах обмежений прогресс, Україна вже перегнала по корупції Африку давно.
04.11.2025 16:17
зеленський є уособлення делитантизму в управлінні державою. Він і його офіс президента і є корупціонери
04.11.2025 16:17
Жоден длетант не наробить стільки системної шкоди - тут треба бути професійним диверсантом.
04.11.2025 16:22
,*****, бороотьба з корупцією... я не знаю за всю країну, за фінанси і військові справи. Але те, що тврить уряд у ОСВІТІ - це не тільки корупція, але ще й злочин. За реХВорму промовчу. Поки всі в одному класі - ніяких реХВорм. надрукували недопечених ідіотських підручників (на колінах написаних) з ДИКИМИ помилками (географія 7 клас)... Кому прийшло в голову писати параграф з основ хдоров'я на 9 (!!!!, Карл) сторінок.... і це НОва, мать іттіть, українська школа. У нас зліпили сховище, загнали туди натовп дітей.... класів окремих немає. Ціна - озвучено млн. Гадю - більше. Під час війни переоснастили КУХНЮ у школі.... А більше країні НІЧОГО не потрібно. Да, а в сховище діти потрапили з-за того, ВСІХ тепер годують. Нічого не приходить у голову? Навіть батьки відкрито кажуть - харчування - чиясь корупційна схема. Так що утріться, суки, зі своєю боротьбою. Це те, що знає вчитель. Що знає воїн на фронті - страшно подумати.
04.11.2025 16:18
50 млн. не надрукував
04.11.2025 16:19
ЗЕленський і Єрмак тиснули на НАБУ і САП,використовуючи зв'язки з СБУ і Малюка.
04.11.2025 16:19
Це кажуть ті, чиї країни наскрізь прошиті моск@...ми грошима від нафти, газу і т.п., а керівництво деякіх відверто підтримують рашку, бо сидять в неї на з/платі!! І ці облуди ще лізуть нас повчати, замість того щоб допомагати!!
04.11.2025 16:20
"Отріцательний взльот"
04.11.2025 16:27
що Київ ( завдяки "зеленим" .та їх лідору досяг "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією.
04.11.2025 16:42
У нас є прогрес в цьому питанні? Де вони його побачили?
04.11.2025 16:48
 
 