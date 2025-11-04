УКР
Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що антикорупційні реформи є критично важливими для подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.

Про це дипломатка заявила на брифінгу в Києві під час представлення щорічного звіту Єврокомісії про розширення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Матернової, Україна "загалом виконала солідну, важливу роботу за останній рік" у контексті наближення до Євросоюзу. Однак, додала вона, залишаються сфери, що "викликають занепокоєння" та потребують додаткових кроків для покращення.

"Ми маємо рекомендації після кожного розділу, і якщо порівняти їх з минулим роком, то деякі залишилися незмінними", — зазначила посол.

Також читайте: Україна досягла "обмеженого прогресу" у боротьбі з корупцією, - звіт Єврокомісії

ЄС очікує збереження незалежності антикорупційних органів

Матернова уточнила, що у звіті Єврокомісії відображено ситуацію липня 2025 року та реакцію на ухвалення закону, який обмежив незалежність антикорупційних структур.

"Ми також відобразили у звіті події липня та занепокоєння щодо стабільності, досвіду та незалежності антикорупційних інституцій. Подальший прогрес, звичайно, залежить від збереження їхньої незалежності", — наголосила вона.

Читайте також: У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів

НАБУ (5548) членство в ЄС (1414) Євросоюз (14437) САП (2517) Матернова Катаріна (108)
Топ коментарі
+5
У перекладі з дипломатичної:
- Коли ви вже нажеретеся, зелені мародери?! Щоб вам колом у горлянці стало, під@раси корупційні!
04.11.2025 19:24 Відповісти
+4
Якщо хтось марить, що у ЄС не знають про свавілля, яке вирує проти НАБУ та САП, то дуже помиляється.

І вони не будуть волати, тупотіти ногами чи ще щось. Просто повернуться спиною і закриють двері ЄС назавжди.
04.11.2025 19:24 Відповісти
+2
НУ ДУЖЕ ТОНКИЙ НАМЬОК
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".

за п"ятибальщиною - це ДВІЙКА!!!
Але ж справа не тільки з НАБУ та САП антикрупційними - ЦЕ СПРАВА ЗРАДНИКІВ РИГІВ У ВЛАДІ УКРАЇНИ
04.11.2025 19:29 Відповісти
зебіл не чує
04.11.2025 19:31 Відповісти
Як серпом по "колосках"!
Саме такі відчуття з'явилися в зеленої влади, після заяви посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової про збереження незалежності НАБУ і САП.
04.11.2025 19:52 Відповісти
Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова саме тому рашистсько- зелені тормози з генпрокуратури вирішили притормозити рух України беззаконими.чи то злочинними методами, вчиненими по відношенні до працівника НАБУ....
04.11.2025 20:05 Відповісти
Ага і саме тому зе-гнида руками СБУ невпинно намагається знищити НАБУ і САП.
04.11.2025 20:19 Відповісти
Скажіть прямо : Єрмак і Татаров не повинні влазити в справи НАБУ і САП,тиснути на них і взагалі не сунути свої носи туди куди собаки хєр не сували.
04.11.2025 20:49 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂
04.11.2025 20:53 Відповісти
Набу і сап це і є самі перші корупціонери та ще і на підгодівлі фсб
04.11.2025 21:02 Відповісти
А ось і виліз зсохлий та пліснявий кінчик тупої ЗЕлупи. )))
04.11.2025 21:11 Відповісти
 
 