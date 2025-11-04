Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що антикорупційні реформи є критично важливими для подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.

Про це дипломатка заявила на брифінгу в Києві під час представлення щорічного звіту Єврокомісії про розширення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Матернової, Україна "загалом виконала солідну, важливу роботу за останній рік" у контексті наближення до Євросоюзу. Однак, додала вона, залишаються сфери, що "викликають занепокоєння" та потребують додаткових кроків для покращення.

"Ми маємо рекомендації після кожного розділу, і якщо порівняти їх з минулим роком, то деякі залишилися незмінними", — зазначила посол.

ЄС очікує збереження незалежності антикорупційних органів

Матернова уточнила, що у звіті Єврокомісії відображено ситуацію липня 2025 року та реакцію на ухвалення закону, який обмежив незалежність антикорупційних структур.

"Ми також відобразили у звіті події липня та занепокоєння щодо стабільності, досвіду та незалежності антикорупційних інституцій. Подальший прогрес, звичайно, залежить від збереження їхньої незалежності", — наголосила вона.

