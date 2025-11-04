Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що антикорупційні реформи є критично важливими для подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.
Про це дипломатка заявила на брифінгу в Києві під час представлення щорічного звіту Єврокомісії про розширення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Матернової, Україна "загалом виконала солідну, важливу роботу за останній рік" у контексті наближення до Євросоюзу. Однак, додала вона, залишаються сфери, що "викликають занепокоєння" та потребують додаткових кроків для покращення.
"Ми маємо рекомендації після кожного розділу, і якщо порівняти їх з минулим роком, то деякі залишилися незмінними", — зазначила посол.
ЄС очікує збереження незалежності антикорупційних органів
Матернова уточнила, що у звіті Єврокомісії відображено ситуацію липня 2025 року та реакцію на ухвалення закону, який обмежив незалежність антикорупційних структур.
"Ми також відобразили у звіті події липня та занепокоєння щодо стабільності, досвіду та незалежності антикорупційних інституцій. Подальший прогрес, звичайно, залежить від збереження їхньої незалежності", — наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Коли ви вже нажеретеся, зелені мародери?! Щоб вам колом у горлянці стало, під@раси корупційні!
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
за п"ятибальщиною - це ДВІЙКА!!!
Але ж справа не тільки з НАБУ та САП антикрупційними - ЦЕ СПРАВА ЗРАДНИКІВ РИГІВ У ВЛАДІ УКРАЇНИ
І вони не будуть волати, тупотіти ногами чи ще щось. Просто повернуться спиною і закриють двері ЄС назавжди.
Саме такі відчуття з'явилися в зеленої влади, після заяви посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової про збереження незалежності НАБУ і САП.