Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України, - Железняк

Брати Михайло та Олександр Цукермани, як і співвласник "Квартал-95" Міндіч, терміново залишили територію України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що саме вони вели "фінансову частину" у Тимура Міндіча. Ну і фігурують у ФБР справі) Михайло Цукерман є давнім другом дитинства родича Міндіча, Леоніда Міндіча. Який літом намагався теж втікати, але НАБУ встигли перехопити )))



До речі, тікав він в США)", - зазначив парламентар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.

Предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько "Sugarman" (схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман).

Нардеп Железняк згадував у своїх розслідуваннях, що Цукерман та пов'язані з ним компанії "засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.

Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".

НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

