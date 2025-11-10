Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України, - Железняк
Брати Михайло та Олександр Цукермани, як і співвласник "Квартал-95" Міндіч, терміново залишили територію України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, що саме вони вели "фінансову частину" у Тимура Міндіча. Ну і фігурують у ФБР справі) Михайло Цукерман є давнім другом дитинства родича Міндіча, Леоніда Міндіча. Який літом намагався теж втікати, але НАБУ встигли перехопити )))
До речі, тікав він в США)", - зазначив парламентар.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.
Предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько "Sugarman" (схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман).
Нардеп Железняк згадував у своїх розслідуваннях, що Цукерман та пов'язані з ним компанії "засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
В все ще гарно себе почуває у Відні.
Чи ви скажете, що шаурма не там? Або сподіваєтеся, що міндічі осядуть не там?
Звідки повернувся чернишов?
Обзавидуєшся просто
Особливо знакові прізвища - так цькували оті "нацжони" та таскали в зубах псевдо патріоти прізвище Порошенко за те, що він ніби-то єврей, а тут, куди не кинь - сплошні "фірмові" прізвища! І щось мовчить "Білий ВошЬдь" зі своєю шоблою, і ніхто ЗЕ рожевими свинками не закидує, а навпаки - тітушня знову "в дєлє" і проти тих же, проти опозиції.
а куди поділися українці?
цих 73 %,грошовитих , вже давно звідси звалили .
При владі лижники-чужинці. Як тільки їм в Україні більше нічого не світить, всі стають на лижі.. і бувайте, лохи.