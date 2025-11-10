"Енергоатом" підтвердив обшуки та заявив про готовність до співпраці зі слідством
Сьогодні, 10 листопада в офісі АТ "НАЕК "Енергоатом" проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".
"Енергоатом" готовий до співпраці
Як наголошують у товаристві, "Енергоатом" повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню.
"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" також відбулися обшуки у справі про корупцію.
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку. Он партнер, это важно. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку и не только, а дальше криминальное разбирательство этого вопроса", - сказал Зеленский.
Он говорит, что президент Петр Порошенко"должен был посадить Свинарчука".
"Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: я прошу, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям и так далее… Но если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить", - повторил Зеленский.
Ще в рідному американському пакуванні. Як то кажуть, навіть муха не #б@лась
А хіба Бєню не пора вже екстрадиювати до США з застінків Малюка ?
Найбільша афера в історії банківських справ - Бєня -ПРИВАТ- відмив коштів у США