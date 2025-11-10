"Енергоатом" підтвердив обшуки та заявив про готовність до співпраці зі слідством

Сьогодні, 10 листопада в офісі АТ "НАЕК "Енергоатом" проводяться слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

"Енергоатом" готовий до співпраці

Як наголошують у товаристві, "Енергоатом" повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному і прозорому розслідуванню.

"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".

Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" також відбулися обшуки у справі про корупцію.

НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

